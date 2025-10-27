Green Factory nagrodzona Złotym Laurem! „Firma to 100 proc. polskiego kapitału”

Prezes Green Holding: jesteśmy cały czas firmą ze stuprocentowo polskim kapitałem

Green Factory Sp. z o.o. otrzymała Złoty Laur za dynamiczny rozwój krajowego przedsiębiorstwa, a także budowanie pozycji na rynku polskim i zagranicznym. Firma dba o wysoką jakość swoich warzyw, a także - dzięki współpracy z innymi spółkami Grupy Green Holding odpowiadającymi za uprawy i logistykę - o jak najkrótszą drogę od pola na talerz konsumenta. Co więcej, to historia "rodzinnej firmy, która dzięki pracy, determinacji i innowacyjności stała się polskim imperium zdrowej żywności."

- Rozwój Green Factory to efekt konsekwentnej strategii realizowanej od 30 lat. Nasze zakłady produkcyjne położone są w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych, co ma znaczenie w branży Ultrafresh. Nasze warzywa, głównie sałaty, w ciągu godziny od zbioru docierają do fabryk, a dalej – poprzez naszą spółkę logistyczną – do centrów dystrybucyjnych i klientów. Implementujemy także najnowsze technologie [...], mamy bardzo dobry zespół. To jest duży biznes - jestem bardzo dumny, że jesteśmy cały czas firmą ze stuprocentowo polskim kapitałem, który odważnie wyszedł poza Polskę - mówi w rozmowie z nami Artur Rytel, właściciel i prezes zarządu Green Holding, czyli Grupy, do której należy Green Factory.

Green Factory to element zintegrowanego modelu biznesowego Grupy Green Holding

Green Factory to wiodący producent, ekspert i lider w kategorii świeżych warzyw, sałat i gotowych dań roślinnych. Firma posiada 9 zakładów produkcyjnych w Polsce, na Litwie, Węgrzech, w Ukrainie oraz Rumunii i obsługuje kilkanaście rynków w regionie CEE. Jest częścią Grupy Green Holding działającej w zintegrowanym modelu biznesowym „od pola do stołu” i łączącej uprawy (Green Crops), hydroponikę (Smart Vegetables Innovations), produkcję i pakowanie żywności (Green Factory), logistykę chłodniczą (GFL) oraz centrum usług wspólnych (Green Business Centre), co zapewnia pełną kontrolę jakości na każdym etapie.