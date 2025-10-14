Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy, został uhonorowany tytułem Osobowości Roku podczas 12. gali Złoty Laur "Super Biznesu" 2025

Nagrody Złoty Laur "Super Biznesu" przyznano w ośmiu kategoriach, wyróżniając liderów polskiej gospodarki, nauki i sportu, w tym ORLEN SA i Ewę Pajor jako Ambasadorów Polski

Gala podkreśliła znaczenie innowacji, zielonego biznesu i inicjatyw społecznych, honorując m.in. ICEYE Polska za technologie kosmiczne i GREEN FACTORY za zrównoważony rozwój

Przed galą odbyła się debata „Innowacyjna, nowoczesna Polska”, która wskazała na synergiczne połączenie nauki, technologii i wsparcia nowych pomysłów jako klucz do rozwoju gospodarczego

Złoty Laur "Super Biznesu" 2025. Kto znalazł się na liście zwycięzców?

Wieczór 14 października 2025 roku w warszawskim Hotelu Bellotto należał do liderów polskiej gospodarki, nauki i sportu. To właśnie wtedy, podczas 12. uroczystej gali, uhonorowano postaci i firmy, które w mijającym roku wyznaczały trendy i w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju kraju. Prestiżowe nagrody dla biznesu, Złoty Laur "Super Biznesu", zostały wręczone w ośmiu starannie wyselekcjonowanych kategoriach.

Najważniejszym wyróżnieniem wieczoru, przyznanym w finale gali, był tytuł Osobowość Roku. Statuetka trafiła do dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, polskiego astronauty projektowego, który inspiruje do sięgania gwiazd nie tylko w wymiarze kosmicznym, ale i biznesowym. Nagrodę wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek.

W kategorii Ambasador Polski doceniono dwoje laureatów, którzy z sukcesami promują Polskę na arenie międzynarodowej. Statuetki odebrali Ewa Pajor, kapitanka reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet, oraz ORLEN SA, którego nagrodę przyjął prezes zarządu Ireneusz Fąfara.

Kapituła konkursu doceniła również inne kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki. Lista pozostałych zwycięzców prezentuje się następująco:

Biznes i Nauka: ICEYE Polska, za wkład w rozwój technologii kosmicznych.

Biznes i Innowacje: PWR RACING TEAM z Politechniki Wrocławskiej, za tworzenie nowatorskich rozwiązań w motoryzacji.

Wspieranie Start-Upów: Sebastian Kulczyk i jego program „INCREDIBLES”, za realne wsparcie młodych, innowacyjnych firm.

Medycyna i Biznes: Sanofi sp. z o.o., za łączenie działalności biznesowej z postępem w medycynie.

Inicjatywa Społeczna: PROVIDENT POLSKA SA, za odpowiedzialne podejście do otoczenia i zaangażowanie w projekty społeczne.

Zielony Biznes: GREEN FACTORY SP. Z O. O., za promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań w biznesie.

Innowacje i nauka, czyli kto wyznacza trendy w polskim biznesie?

Tegoroczna edycja gali wyraźnie pokazała, że przyszłość polskiej gospodarki leży w synergii świata nauki, innowacyjnych technologii i odważnego wspierania nowych pomysłów. Aż trzy kategorie nagród bezpośrednio dotyczyły tych właśnie obszarów. W kategorii Biznes i Nauka triumfowała firma ICEYE Polska. Prezes zarządu Witold Witkowicz, odbierając statuetkę z rąk Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich, i Szymona Gawryszczaka, członka zarządu Totalizatora Sportowego, podkreślił rosnące znaczenie polskiego sektora kosmicznego.

Z kolei nagrodę za Biznes i Innowacje otrzymał zespół PWR RACING TEAM z Politechniki Wrocławskiej. To dowód uznania dla młodych inżynierów, którzy z pasją tworzą przyszłościowe rozwiązania dla motoryzacji. Statuetkę na ręce lidera zespołu Kamila Wadasa i dyrektor finansowej Joanny Popielewskiej przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Równie istotne okazało się wspieranie młodych talentów. Nagrodę w kategorii Wspieranie Start-Upów otrzymał Sebastian Kulczyk za program „INCREDIBLES”, który realnie pomaga rozwijać się nowym, perspektywicznym firmom na polskim rynku. Wyróżnienie w jego imieniu odebrał Jarosław Sroka, członek zarządu KI NEXT.

Nagrody za zielony biznes i inicjatywy społeczne. Jaki biznes jest odpowiedzialny?

Gala Złoty Laur to nie tylko wyróżnienia za wyniki finansowe i innowacje technologiczne. Kapituła konkursu równie dużą wagę przywiązuje do tego, jak firmy wpływają na swoje otoczenie – zarówno pod względem ekologicznym, jak i społecznym. Jak podkreślano podczas wydarzenia, nowoczesny biznes to biznes odpowiedzialny.

Dowodem na to była kategoria Zielony Biznes, w której statuetka powędrowała do firmy GREEN FACTORY SP. Z O. O. Nagrodę, wręczoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, odebrał członek zarządu Artur Rytel. To wyróżnienie dla przedsiębiorstwa, które w swojej strategii stawia na zrównoważony rozwój i wdrażanie proekologicznych rozwiązań.

Podczas gali Złoty Laur "Super Biznesu" podkreślono również, że dobry biznes to ten, który aktywnie odpowiada na potrzeby społeczne. W kategorii Inicjatywa Społeczna zwycięzcą została firma PROVIDENT POLSKA SA. Statuetkę z rąk Jacka Cieplaka, wiceprezesa Zarządu Pracodawców RP, odebrali Radosław Kacprzak i Edyta Jankiewicz. Nagroda jest docenieniem zaangażowania firmy w projekty wspierające lokalne społeczności i pracowników.

Wizja przyszłości polskiej gospodarki. O czym debatowano przed galą?

Tegoroczna gala Złoty Laur "Super Biznesu" była czymś więcej niż tylko wieczorem wręczenia statuetek. Wydarzenie zostało poprzedzone debatą ekspercką pod tytułem „Innowacyjna, nowoczesna Polska”, która stanowiła merytoryczne wprowadzenie do gali. Panel dyskusyjny, będący częścią cyklu „POLAND GO!”, skupił się na kluczowych wyzwaniach i szansach stojących przed polską gospodarką.

Organizacja debaty o innowacyjności tuż przed wręczeniem nagród podkreśliła, że kapituła stawia na liderów, którzy nie boją się odważnych i przyszłościowych rozwiązań. Tematyka dyskusji doskonale wpisywała się w charakter nagród, zwłaszcza w kategoriach takich jak „Biznes i innowacje” czy „Wspieranie start-upów”. Rangę wydarzenia podniosła obecność znamienitych gości, w tym przedstawicieli rządu z ministrami Marcinem Kulaskiem i Stefanem Krajewskim na czele, Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka oraz ambasadora Ukrainy Wasyla Bodnara. To spotkanie było jasnym sygnałem, że dyskusja o przyszłości Polski toczy się na najwyższym szczeblu, łącząc świat biznesu, nauki i polityki.

