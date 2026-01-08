Pod koniec 2025 roku bezrobocie w Unii Europejskiej utrzymywało się na poziomie 6%, a w strefie euro – 6,3%.

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3,2%, co plasuje kraj w czołówce państw UE z najniższym bezrobociem.

Młodzi Europejczycy poniżej 25. roku życia wciąż stanowią grupę o podwyższonym ryzyku bezrobocia – średnio 15,1% w UE.

Utrzymują się różnice w poziomie zatrudnienia między kobietami i mężczyznami, choć w Polsce te różnice są jednymi z najniższych w UE.

Stabilny poziom bezrobocia w UE i strefie euro

Pod koniec listopada 2025 roku, jak podaje Eurostat, poziom bezrobocia w Unii Europejskiej utrzymał się na poziomie 6%. W strefie euro, do której od stycznia 2025 roku dołączyła Bułgaria, wskaźnik ten był nieco wyższy i wyniósł 6,3%. Oznacza to, że w całej Wspólnocie bez pracy pozostawało 13 mln 225 tys. osób, z czego 10,9 mln w krajach strefy euro. Te dane wskazują na pewną stabilizację na europejskim rynku pracy, ale także na istotne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi.

W listopadzie 2025 roku bezrobocie w Polsce osiągnęło poziom 3,2%, co stawia nasz kraj w gronie liderów z najniższym wskaźnikiem w całej Unii Europejskiej. Mimo to, problem bezrobocia dotykał 577 tys. Polaków w wieku produkcyjnym. Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii i Finlandii (powyżej 10%), a najniższe na Malcie (3,1%). Polska, z wynikiem 3,2%, znalazła się tuż za Maltą i na równi z Czechami. Tak niska stopa bezrobocia świadczy o dobrej kondycji polskiej gospodarki i efektywności polityki zatrudnienia, choć nie oznacza to, że wyzwania w tym obszarze zostały całkowicie pokonane.

Bezrobocie wśród młodych największym problemem unijnego rynku pracy

Niezmiennie problemem pozostaje bezrobocie wśród osób młodych, poniżej 25. roku życia. W całej UE wskaźnik ten wyniósł 15,1%, a w strefie euro 14,6%. Oznacza to, że pracy nie miało 2,9 mln młodych Europejczyków, z czego 2,3 mln w krajach posługujących się wspólną walutą. W Polsce poziom bezrobocia wśród młodych wyniósł 12,7%, co przekłada się na 146 tys. osób bez pracy. Najgorzej sytuacja wyglądała w Hiszpanii, Szwecji i Finlandii, gdzie bez pracy był średnio co czwarty młody człowiek. Najniższe bezrobocie wśród młodych odnotowano w Holandii i Niemczech (nieco ponad 9%). Te dane pokazują, że młodzi ludzie wciąż mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a państwa członkowskie muszą podejmować działania mające na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Statystyki Eurostatu wskazują na utrzymujące się różnice w poziomie zatrudnienia między kobietami i mężczyznami. W całej UE bez pracy pozostawało 6,2% kobiet i 5,8% mężczyzn, a w strefie euro odpowiednio 6,5% i 6,1%. W Polsce te różnice są jednymi z najniższych w UE – 3,6% dla kobiet i 2,9% dla mężczyzn. Lepiej wśród mężczyzn wypadły tylko Czechy, a wśród kobiet Malta, Niemcy, Czechy i Bułgaria. Najwyższe wskaźniki bezrobocia wśród mężczyzn odnotowano w Szwecji, Finlandii i Hiszpanii, a wśród kobiet w Hiszpanii i Grecji. Te dane wskazują na potrzebę dalszych działań na rzecz równości płci na rynku pracy, zwłaszcza w krajach, gdzie różnice te są najbardziej widoczne.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lat, które pozostają bez pracy, są zdolne podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni i aktywnie poszukiwały pracy w ciągu ostatnich tygodni. Wskaźnik ten odnosi się do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

W grudniu 2025 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) informował, że stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie wyniosła 5,6%. Według GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 873,6 tys. Różnice między danymi Eurostatu i GUS wynikają z odmiennej metodologii pomiaru i uwzględniania różnych grup osób bezrobotnych.

