W 2026 roku zaplanowano 9 turnusów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) w ponad 70 lokalizacjach, oferując 27-dniowe szkolenie bez poboru.

Uczestnicy DZSW otrzymują 6300 zł brutto miesięcznie, darmowe wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i opiekę medyczną.

Szkolenie obejmuje taktykę, strzelanie, walkę wręcz i obsługę sprzętu, a po jego zakończeniu przysługuje pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej.

Zapisy na DZSW są proste: online, telefonicznie lub osobiście, dla Polaków powyżej 18 roku życia, z co najmniej wykształceniem podstawowym i odpowiednim zdrowiem.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) – szkolenia w 2026 roku

W 2026 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało kolejne szkolenia w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). To rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć wojskowe przeszkolenie bez wprowadzania powszechnego poboru. Szkolenie podstawowe trwa maksymalnie 27 dni i odbywa się w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.

Program obejmuje m.in. podstawy taktyki, zajęcia strzeleckie, elementy walki wręcz, przetrwanie w terenie oraz naukę obsługi sprzętu i pojazdów wojskowych. Co ważne, DZSW ma charakter dobrowolny – uczestnik może zrezygnować na każdym etapie.

"To szansa dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z wojskiem, zdobyć wojskowe przeszkolenie i sprawdzić się w nowych warunkach" – zapewnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach.

Terminy szkoleń DZSW 2026 – dziewięć turnusów od stycznia do grudnia

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w 2026 roku przewidziano 9 turnusów, realizowanych w ponad 70 lokalizacjach w całym kraju. Terminy prezentują się następująco:

I turnus – 12 stycznia–7 lutego

II turnus – 9 lutego–7 marca

III turnus – 9 marca–4 kwietnia

IV turnus – 4 maja–30 maja

V turnus – 8 czerwca–4 lipca

VI turnus – 13 lipca–8 sierpnia

VII turnus – 17 sierpnia–12 września

VIII turnus – 28 września–24 października.

IX turnus – 16 listopada–12 grudnia

6300 zł brutto i dodatkowe korzyści dla ochotników

Za miesięczny okres udziału w szkoleniu uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6300 zł brutto. Poza wypłatą zapewnione są również: bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i opieka medyczna. Dodatkowo przysługuje ulga na przejazdy koleją.

Osoby pracujące mogą liczyć na ochronę stosunku pracy, a po zakończeniu szkolenia – jeśli nie zdecydują się na dalszą służbę – otrzymują pierwszeństwo przy zatrudnieniu w administracji publicznej.

Jak się zapisać ?

Rekrutacja jest dostępna kilkoma kanałami. Zgłoszenie można złożyć przez serwis www.zostanzolnierzem.pl, telefonicznie przez infolinię 800-180-110, a także osobiście – w punkcie rekrutacyjnym Wojska Polskiego lub bezpośrednio w wybranej jednostce.

Aby kandydować, trzeba spełnić podstawowe warunki: obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat, co najmniej wykształcenie podstawowe, niekaralność za przestępstwa umyślne oraz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

PTNW - Modzelewski