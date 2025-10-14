Polecany artykuł:
Złoty Laur "Super Biznesu" 2025
20:45
Dzisiejszego wieczoru nagradzamy także Biznes i Innowacje. Zwycięzcą w tej kategorii zostaje PWR RACING TEAM Politechniki Wrocławskiej! Nagrodę przekazuje Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji na ręce Kamila Wadasa - lidera zespołu i Joannę Popielewską - dyrektor finansową.
20:39
Druga kategoria to Zielony Biznes. Zwycięzcą zostaje firma GREEN FACTORY SP. Z O. O. Nagrodę wręcz Stefan Krajewski minister rolnictwa i rozwoju wsi, a statuetkę odbiera Artur Rytel, członek zarządu i właściciela Green Factory. Gratulacje!
20:33
Na scenie statuetkę odebrał Ireneusz Fąfara, prezes zarządu w ORLEN SA
20:31
Pierwszą z ośmiu kategorii jest Ambasadorka Polski i Ambasador Polski. Zwycięzcami zostają: Ewa Pajor, kapitanka reprezentacji Polski w piłkę nożna kobiet oraz ORLEN SA. Statuetkę wręczy Przemysław Ciszak, dyrektora generalnego Ministerstwa Aktywów Państwowych
20:22
Na scenie pojawił się Hubert Biskupski, pomysłodawca nagród Złotego Laura, a także szefa "Super Biznesu" i zastępcę redaktora naczelnego "Super Expressu"
20:20
Partnerami wydarzenia są: Cyfrowa Polska oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto
Prestiżowe wydarzenie swoją obecnością zaszczycili:
- Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
- Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Jego Ekscelencja Wasyl Bodnar, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
- Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki
- Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
- Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy
- Jego Ekscelencja Paweł Łatuszka, Zastępca Szefa Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi
- kierownictwo Grupy ZPR, na czele z przewodniczącym rady nadzorczej Zbigniewem Benbenkiem
- i kierownictwo Time SA, na czele z prezesem Rafałem Arciszewskim
20:17
Galę Złotego Lauru "Super Biznesu" poprowadzi Anna Butrym
20:12
Występem Karola Bonawentury Melińskiego, który wykonuje utwór „List do przyjaciela”, rozpoczynamy 12. galę rozdania Złotego Laura "Super Biznesu
20:04
Wydarzenie to nie tylko celebracja dotychczasowych osiągnięć. Tuż przed rozpoczęciem wieczornej gali odbyła się debata ekspercka pod tytułem „Innowacyjna, nowoczesna Polska”. Panel dyskusyjny jest częścią corocznego cyklu „POLAND GO!”, którego celem jest inicjowanie dyskusji na temat kluczowych wyzwań i szans stojących przed polską gospodarką.
Organizacja debaty o innowacyjności bezpośrednio przed wręczeniem nagród dla biznesu podkreśla, że Złoty Laur "Super Biznesu" to wyróżnienie patrzące w przyszłość i promujące nowoczesne myślenie. Tematyka panelu doskonale wpisuje się w charakter nagród, zwłaszcza w kategoriach takich jak „Biznes i innowacje” czy „Wspieranie start-upów”, pokazując, że kapituła stawia na liderów, którzy nie boją się odważnych i przyszłościowych rozwiązań.
20:01
Celem nagrody jest docenienie nie tylko twardych wyników ekonomicznych, ale również szerokiego wkładu w rozwój kraju.
W tegorocznej, dwunastej edycji konkursu, nagrody zostaną przyznane w ośmiu starannie wyselekcjonowanych kategoriach, które odzwierciedlają nowoczesne oblicze polskiej przedsiębiorczości. Są to:
- Biznes i nauka,
- Ambasador Polski,
- Medycyna i biznes,
- Zielony biznes,
- Biznes i innowacje,
- Wspieranie start-upów,
- Inicjatywa społeczna,
- Osobowość roku.
19:52
Dwunasta edycja uroczystej gali wręczenia statuetek Złoty Laur Super Biznesu odbędzie się we wtorek, 14 października 2025 roku, o godzinie 20:00. Na miejsce tego prestiżowego wydarzenia wybrano eleganckie wnętrza warszawskiego Hotelu Bellotto. Wieczór uświetni obecność czołowych przedstawicieli polskiego biznesu, ekonomistów, polityków i ministrów.
Podczas uroczystości zostaną wręczone prestiżowe nagrody dla biznesu, honorujące osoby, przedsiębiorstwa i organizacje, które w mijającym roku w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wyróżnienia trafiają nie tylko do liderów w obszarze ekonomii, ale również do postaci ze świata sportu czy działalności charytatywnej, które swoimi inicjatywami promują Polskę na arenie międzynarodowej.
Uroczystą galę poprowadzi dziennikarka Anna Butrym, a o oprawę artystyczną zadba Karol Bonawentura Mieliński – wybitny wokalista, kompozytor i autor tekstów. Zainteresowani będą mogli śledzić przebieg wydarzenia na żywo. Transmisja będzie dostępna na kanale "Super Expressu" w serwisie YouTube, na stronie internetowej superbiz.se.pl oraz w mediach społecznościowych wydawcy.