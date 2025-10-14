Wydarzenie to nie tylko celebracja dotychczasowych osiągnięć. Tuż przed rozpoczęciem wieczornej gali odbyła się debata ekspercka pod tytułem „Innowacyjna, nowoczesna Polska”. Panel dyskusyjny jest częścią corocznego cyklu „POLAND GO!”, którego celem jest inicjowanie dyskusji na temat kluczowych wyzwań i szans stojących przed polską gospodarką.

Organizacja debaty o innowacyjności bezpośrednio przed wręczeniem nagród dla biznesu podkreśla, że Złoty Laur "Super Biznesu" to wyróżnienie patrzące w przyszłość i promujące nowoczesne myślenie. Tematyka panelu doskonale wpisuje się w charakter nagród, zwłaszcza w kategoriach takich jak „Biznes i innowacje” czy „Wspieranie start-upów”, pokazując, że kapituła stawia na liderów, którzy nie boją się odważnych i przyszłościowych rozwiązań.