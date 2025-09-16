- Polski astronauta odwiedzi 26 uczelni we wszystkich 16 województwach Polski w ramach trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd"
- Pierwsze spotkanie już 15 października na Politechnice Warszawskiej ze studentami kierunków technicznych
- Misja Ignis zrealizowana w 100 proc. na ISS przyczyniła się do rozwoju polskiej nauki i gospodarki
- Specjalne sesje i wykłady będą dotyczyły technologii kosmicznych i doświadczeń z misji kosmicznej
Polski astronauta rozpoczyna edukacyjną misję po kraju
Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jako pierwszy Polak odbył misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach załogi Ax-4, teraz rozpoczyna nowe wyzwanie. Trasa naukowa "IGNIS - Polska sięga gwiazd" to ambitny projekt edukacyjny, który ma inspirować młode pokolenie Polaków do kariery w dziedzinie nauk technicznych i kosmonautyki.
Polski astronauta spędził na ISS niemal trzy tygodnie - od końca czerwca do połowy lipca, realizując szereg eksperymentów naukowych. Teraz postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami ze studentami i uczniami w całej Polsce.
Inauguracja na Politechnice Warszawskiej z udziałem ministrów
Oficjalne rozpoczęcie trasy naukowej polskiego astronauty Postflight Tour miało miejsce podczas specjalnej konferencji prasowej na Politechnice Warszawskiej w dniu 16 września. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele polskich władz:
- Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki
- dr Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- dr Marta Wachowicz, Prezes POLSA
- prof. dr hab. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej
- dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej
Misja Ignis to z całą pewnością przełomowe wydarzenie dla polskiej nauki, ale także polskiej gospodarki
- podkreślił minister gospodarki Andrzej Domański.
Misja Ignis - 100-procentowy sukces dla polskiej nauki
Podczas inauguracji trasy naukowej "IGNIS" podkreślano ogromny sukces misji kosmicznej, która została zrealizowana na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w pełnym zakresie. Eksperci zwrócili uwagę na wielki wkład projektu w rozwój polskiej nauki oraz wzmocnienie pozycji gospodarczej kraju.
Obecnie Polska zajmuje 20. miejsce wśród największych gospodarek świata, a misja polskiego astronauty przyczynia się do budowania krajowego ekosystemu technologicznego.
Wchodząc do krajów G20 potrzebujemy tworzyć własny ekosystem technologiczny w Europie i kształtować przyszłość technologiczną Europy
- powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas inauguracji.
26 uczelni w 16 województwach - ambitny plan spotkań
Trasa naukowa polskiego astronauty obejmie wszystkie regiony Polski. Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedzi łącznie 26 uczelni znajdujących się we wszystkich 16 województwach. To bezprecedensowa akcja edukacyjna, która ma dotrzeć do tysięcy młodych ludzi zainteresowanych nauką i technologią.
Pierwsze spotkanie z polskim astronautą odbędzie się już 15 października na Politechnice Warszawskiej. Rektor uczelni podkreślił podczas inauguracji, że coraz więcej młodzieży wykazuje zainteresowanie kierunkami technicznymi.
Technologie kosmiczne i inspirujące wykłady
Podczas spotkań w ramach trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd" studenci będą mogli uczestniczyć w:
- Specjalnych sesjach poświęconych technologiom kosmicznym
- Wykładach prowadzonych przez bohatera misji Ignis
- Prezentacjach dotyczących przyszłości polskiej kosmonautyki
- Sesjach Q&A z pierwszym polskim astronautą na ISS
Nie mogę się doczekać spotkań ze studentami, spotkań z uczniami, z szerszą publicznością. Nie mogę się doczekać, aby móc podzielić się swoją historią polskiej misji kosmicznej
- dodał Sławosz Uznański-Wiśniewski.
Polski astronauta podkreślił również złożoność misji Ignis i zaangażowanie w niej wielu ludzi oraz podmiotów, co pokazuje potencjał polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej.
