Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w kolejną misję! Znamy szczegóły

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-09-16 11:01

Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy polski astronauta na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, rozpoczyna trasę naukową "IGNIS - Polska sięga gwiazd" po uczelniach w całym kraju. Inauguracja odbyła się na Politechnice Warszawskiej z udziałem ministrów i rektora uczelni.

  • Polski astronauta odwiedzi 26 uczelni we wszystkich 16 województwach Polski w ramach trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd"
  • Pierwsze spotkanie już 15 października na Politechnice Warszawskiej ze studentami kierunków technicznych
  • Misja Ignis zrealizowana w 100 proc. na ISS przyczyniła się do rozwoju polskiej nauki i gospodarki
  • Specjalne sesje i wykłady będą dotyczyły technologii kosmicznych i doświadczeń z misji kosmicznej
Polski astronauta rozpoczyna edukacyjną misję po kraju

Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jako pierwszy Polak odbył misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach załogi Ax-4, teraz rozpoczyna nowe wyzwanie. Trasa naukowa "IGNIS - Polska sięga gwiazd" to ambitny projekt edukacyjny, który ma inspirować młode pokolenie Polaków do kariery w dziedzinie nauk technicznych i kosmonautyki.

Polski astronauta spędził na ISS niemal trzy tygodnie - od końca czerwca do połowy lipca, realizując szereg eksperymentów naukowych. Teraz postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami ze studentami i uczniami w całej Polsce.

Inauguracja na Politechnice Warszawskiej z udziałem ministrów

Oficjalne rozpoczęcie trasy naukowej polskiego astronauty Postflight Tour miało miejsce podczas specjalnej konferencji prasowej na Politechnice Warszawskiej w dniu 16 września. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele polskich władz:

  • Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki
  • dr Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • dr Marta Wachowicz, Prezes POLSA
  • prof. dr hab. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej

Misja Ignis to z całą pewnością przełomowe wydarzenie dla polskiej nauki, ale także polskiej gospodarki

- podkreślił minister gospodarki Andrzej Domański.

Misja Ignis - 100-procentowy sukces dla polskiej nauki

Podczas inauguracji trasy naukowej "IGNIS" podkreślano ogromny sukces misji kosmicznej, która została zrealizowana na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w pełnym zakresie. Eksperci zwrócili uwagę na wielki wkład projektu w rozwój polskiej nauki oraz wzmocnienie pozycji gospodarczej kraju.

Obecnie Polska zajmuje 20. miejsce wśród największych gospodarek świata, a misja polskiego astronauty przyczynia się do budowania krajowego ekosystemu technologicznego.

Wchodząc do krajów G20 potrzebujemy tworzyć własny ekosystem technologiczny w Europie i kształtować przyszłość technologiczną Europy

- powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas inauguracji.

26 uczelni w 16 województwach - ambitny plan spotkań

Trasa naukowa polskiego astronauty obejmie wszystkie regiony Polski. Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedzi łącznie 26 uczelni znajdujących się we wszystkich 16 województwach. To bezprecedensowa akcja edukacyjna, która ma dotrzeć do tysięcy młodych ludzi zainteresowanych nauką i technologią.

Pierwsze spotkanie z polskim astronautą odbędzie się już 15 października na Politechnice Warszawskiej. Rektor uczelni podkreślił podczas inauguracji, że coraz więcej młodzieży wykazuje zainteresowanie kierunkami technicznymi.

Technologie kosmiczne i inspirujące wykłady

Podczas spotkań w ramach trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd" studenci będą mogli uczestniczyć w:

  • Specjalnych sesjach poświęconych technologiom kosmicznym
  • Wykładach prowadzonych przez bohatera misji Ignis
  • Prezentacjach dotyczących przyszłości polskiej kosmonautyki
  • Sesjach Q&A z pierwszym polskim astronautą na ISS

Nie mogę się doczekać spotkań ze studentami, spotkań z uczniami, z szerszą publicznością. Nie mogę się doczekać, aby móc podzielić się swoją historią polskiej misji kosmicznej

- dodał Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Polski astronauta podkreślił również złożoność misji Ignis i zaangażowanie w niej wielu ludzi oraz podmiotów, co pokazuje potencjał polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej.

Sławosz Uznański XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Sławosz Uznański-Wiśniewski