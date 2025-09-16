Polski astronauta odwiedzi 26 uczelni we wszystkich 16 województwach Polski w ramach trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd"

Polski astronauta rozpoczyna edukacyjną misję po kraju

Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jako pierwszy Polak odbył misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach załogi Ax-4, teraz rozpoczyna nowe wyzwanie. Trasa naukowa "IGNIS - Polska sięga gwiazd" to ambitny projekt edukacyjny, który ma inspirować młode pokolenie Polaków do kariery w dziedzinie nauk technicznych i kosmonautyki.

Polski astronauta spędził na ISS niemal trzy tygodnie - od końca czerwca do połowy lipca, realizując szereg eksperymentów naukowych. Teraz postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami ze studentami i uczniami w całej Polsce.

Nie mogę się doczekać spotkań ze studentami, uczniami i szeroką publicznością, by podzielić się swoją historią polskiej misji IGNIS.To będzie pierwszy polski kosmiczny MasterClass o tym, jak budować rozwiązania technologiczne. Jestem astronautą, ale też inżynierem i naukowcem i… pic.twitter.com/9dzUY7gqsl— Sławosz Uznański-Wiśniewski (@astro_slawosz) September 16, 2025

Inauguracja na Politechnice Warszawskiej z udziałem ministrów

Oficjalne rozpoczęcie trasy naukowej polskiego astronauty Postflight Tour miało miejsce podczas specjalnej konferencji prasowej na Politechnice Warszawskiej w dniu 16 września. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele polskich władz:

Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki

dr Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Marta Wachowicz, Prezes POLSA

prof. dr hab. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej

dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej

Misja Ignis to z całą pewnością przełomowe wydarzenie dla polskiej nauki, ale także polskiej gospodarki

- podkreślił minister gospodarki Andrzej Domański.

Misja Ignis - 100-procentowy sukces dla polskiej nauki

Podczas inauguracji trasy naukowej "IGNIS" podkreślano ogromny sukces misji kosmicznej, która została zrealizowana na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w pełnym zakresie. Eksperci zwrócili uwagę na wielki wkład projektu w rozwój polskiej nauki oraz wzmocnienie pozycji gospodarczej kraju.

Obecnie Polska zajmuje 20. miejsce wśród największych gospodarek świata, a misja polskiego astronauty przyczynia się do budowania krajowego ekosystemu technologicznego.

Wchodząc do krajów G20 potrzebujemy tworzyć własny ekosystem technologiczny w Europie i kształtować przyszłość technologiczną Europy

- powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas inauguracji.

26 uczelni w 16 województwach - ambitny plan spotkań

Trasa naukowa polskiego astronauty obejmie wszystkie regiony Polski. Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedzi łącznie 26 uczelni znajdujących się we wszystkich 16 województwach. To bezprecedensowa akcja edukacyjna, która ma dotrzeć do tysięcy młodych ludzi zainteresowanych nauką i technologią.

Pierwsze spotkanie z polskim astronautą odbędzie się już 15 października na Politechnice Warszawskiej. Rektor uczelni podkreślił podczas inauguracji, że coraz więcej młodzieży wykazuje zainteresowanie kierunkami technicznymi.

Technologie kosmiczne i inspirujące wykłady

Podczas spotkań w ramach trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd" studenci będą mogli uczestniczyć w:

Specjalnych sesjach poświęconych technologiom kosmicznym

Wykładach prowadzonych przez bohatera misji Ignis

Prezentacjach dotyczących przyszłości polskiej kosmonautyki

Sesjach Q&A z pierwszym polskim astronautą na ISS

Nie mogę się doczekać spotkań ze studentami, spotkań z uczniami, z szerszą publicznością. Nie mogę się doczekać, aby móc podzielić się swoją historią polskiej misji kosmicznej

- dodał Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Polski astronauta podkreślił również złożoność misji Ignis i zaangażowanie w niej wielu ludzi oraz podmiotów, co pokazuje potencjał polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej.

GALERIA. Konferencja prasowa „IGNIS - Polska sięga gwiazd” ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim