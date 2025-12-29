Człowiek Tuska "zamieszany" w sukcesję Solorza? Powołano go do spółki ZE PAK

Zmiany w składzie rady nadzorczej ZE PAK

Zmiany częścią sporu o sukcesję w rodzinie Solorzów

Oprócz dzieci Zygmunta Solorza, w radzie nadzorczej znalazł się Aleksander Grad, były minister z rządu PO-PSL

Nowe rozdanie w ZE PAK: Tobias Solorz na czele zmian

Na poniedziałkowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) doszło do zmiany w składzie rady nadzorczej w wyniku głosowania. Z dotychczasowego składu rady nadzorczej odeszli Wiesław Walendziak i Henryk Sobierajski, a Sławomir Zakrzewski złożył rezygnację jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia. W ich miejsce powołano aż pięciu nowych członków: Tobiasa Solorza, Aleksandrę Żak, Daniela Ozona, Aleksandra Grada i Jarosława Grzesiaka.

Wszyscy nowi członkowie zostali zaproponowani przez Jarosława Kołkowskiego, pełnomocnika Argumenol Investment Company Ltd., która jest większościowym udziałowcem ZE PAK. Decyzje walnego zgromadzenia spotkały się ze sprzeciwem pełnomocnika Radosława Kwaśnickiego, doradcy Zygmunta Solorza.

Warto zaznaczyć, że w radzie nadzorczej pozostali Tomasz Szeląg (przewodniczący), Alojzy Nowak i Beata Jakacka-Skitek.

Człowiek Tuska w radzie nadzorczej ZE PAK?

Tobias Solorz i Aleksandra Żak to dzieci Zygmunta Solorza, z którym ostatnio rodzina pozostaje konflikcie w kwestii kontroli nad spółkami. Ich powołanie do rady nadzorczej nie jest więc dużym zaskoczeniem.

Jednak interesującą kwestią jest Aleksander Grad, były członek Platformy Obywatelskiej, który pełnił funkcję skarbu państwa w rządzie PO-PSL w latach 2007-2011. Grad był bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i zajmował się nadzorem nad państwowymi spółkami. W przeszłości był prezesem spółki PGE Energia Jądrowa (należącej do państwowego PGE), był wiceprezesem Tauronu, radzie nadzorczej Towarowej Giełdy Energii, oraz w 2016 roku był prezesem zarządu ZE PAK.

Ponadto nowym członkiem rady nadzorczej ZE PAK został Daniel Ozon, który w latach 2006-2008 był w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W latach 2017-2019 (gdy rząd tworzył PiS) był p.o. prezesa JSW.

Konflikt o kontrolę nad ZE PAK między Solorzem, a dziećmi

W połowie października 2024 roku z rady nadzorczej ZE PAK odwołani zostali Zygmunt Solorz i Justyna Kulka. Decyzja ta również spotkała się ze sprzeciwem pełnomocnika Radosława Kwaśnickiego, który powoływał się na tymczasowe zarządzenie sądu w Limassolu na Cyprze.

Tydzień przed poniedziałkowym zgromadzeniem, Cyfrowy Polsat otrzymał pismo od TiVi Foundation informujące o prawomocnym wyroku sądu w Liechtensteinie w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Sąd oddalił apelację Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok, w którym uznał, że skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak z rodzinami wydali wspólne oświadczenie, w którym zapowiedzieli koncentrację na wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus i jej dalszym dynamicznym rozwoju. Zapowiedzieli również, że będą dążyć do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osoby trzecie, które działały na szkodę rodziny i biznesu.

Doradca prawny Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, poinformował, że wyrok Sądu Najwyższego w Vaduz jest analizowany i być może zostanie wniesiona skarga do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Podkreślił, że jego klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

Sukcesja w rodzinie Solorza

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów toczy się od września ubiegłego roku, kiedy to „Gazeta Wyborcza” ujawniła, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie wyrażono obawy o dobro spółek, które miało być zagrożone przez osoby dążące do przejęcia kontroli nad biznesem.

W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i Justyna Kulka sukcesywnie tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus. W połowie grudnia Solorz został odwołany ze stanowiska rady nadzorczej Grupy Interia.pl. Wcześniej biznesmen i jego żona zostali odwołani z rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, natomiast właścicielem 65,96 proc. akcji ZE PAK jest Solkomtel Foundation.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz