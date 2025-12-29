Koniec Zygmunta Solorza w Cyfrowym Polsacie? Jego syn i córka przejęli stery

Zmiana składu rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu – powołanie dzieci Zygmunta Solorza.

Sprzeciw doradcy Solorza wobec uchwał i odwołanie się do orzeczenia sądu cypryjskiego.

Konflikt rodzinny i sukcesja w Grupie Polsat Plus.

Reakcja rodziny Solorzów na wyrok sądu w Liechtensteinie i plany na przyszłość.

Dzieci Solorza przejmują stery w Cyfrowym Polsacie:

Na poniedziałkowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu skład rady nadzorczej został rozszerzony z 5 do 9 osób. Odwołano Józefa Birkę, a na jego miejsce powołano aż pięcioro nowych członków. Wśród nich znaleźli się:

Tobias Solorz – syn Zygmunta Solorza

– syn Zygmunta Solorza Aleksandra Żak – córka Zygmunta Solorza

– córka Zygmunta Solorza Jarosław Grzesiak

Marta Poślad

Piotr Muszyński

Pełnomocnik Solorza złożył sprzeciw

Podczas walnego zgromadzenia pełnomocnik Radosława Kwaśnickiego, doradcy Zygmunta Solorza, złożył sprzeciw wobec podjętych uchwał. Kwaśnicki powołał się na orzeczenie sądu cypryjskiego, które tymczasowo zakazuje TiVi Foundation oraz Reddev Investments (kontrolowanych przez TiVi Foundation) „wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych”.

Jednak Jarosław Kołkowski, pełnomocnik Reddev Investments, który przewodniczył walnemu, stwierdził, że „zarządzenia tymczasowe, o których była mowa o oświadczeniu, nie obowiązują”. Z kolei pełnomocniczka Tobiasa Solorza przypomniała, że „spór główny dotyczący spółki i jej aktywów zakończył się w sposób prawomocny, sukcesja została dokonana, a postanowienia zabezpieczające pozostają bez znaczenia”.

Tydzień wcześniej Cyfrowy Polsat poinformował o otrzymaniu pisma od TiVi Foundation, z którego wynikało, że Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał prawomocny wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Sąd oddalił apelację Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok z maja 2025 roku, uznając, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

- Tak jak w pierwszej instancji, której wyrok zapadł w maju 2025 roku, również teraz Sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia Ojca – oświadczyli Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak z rodzinami.

Spór w rodzinie Solorzów będzie trwał

Rodzina Zygmunta Solorza zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach skoncentruje się na „wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus i jej dalszym dynamicznym rozwoju”. Chcą, aby spółki Grupy były innowacyjne, efektywnie wykorzystywały nowoczesne technologie, działały odpowiedzialnie i przynosiły oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Ponadto, rodzina Solorzów zamierza dążyć do tego, aby osoby trzecie, które działały na szkodę rodziny i biznesu, poniosły odpowiednie konsekwencje prawne.

Zygmunt Solorz będzie składał skargę do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu

Doradca prawny Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, przekazał, że wyrok Sądu Najwyższego w Vaduz jest analizowany i być może zostanie wniesiona skarga do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Podkreślił, że jego klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów toczy się od września ubiegłego roku, kiedy to „Gazeta Wyborcza” poinformowała o ostrzeżeniu wysłanym przez trójkę dzieci miliardera do menedżerów najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie o zagrożeniu dla spółek przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Gazeta informowała o ostrym sporze między dziećmi Zygmunta Solorza a Justyną Kulką, żoną Solorza.

W październiku 2024 roku Tobias Solorz, Piotr Żak i Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu, ale w lipcu 2025 roku pozwy zostały wycofane.

Sukcesja w imperium Solorza

W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka sukcesywnie tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus. W połowie grudnia Solorz został odwołany ze stanowiska rady nadzorczej Grupy Interia.pl. Wcześniej biznesmen i jego żona zostali odwołani z rad nadzorczych: Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.

Obecnie Zygmunt Solorz pozostaje członkiem rady nadzorczej spółki Polsat Media, natomiast Justyna Kulka została odwołana już ze wszystkich spółek Grupy Polsat Plus.

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, natomiast właścicielem 65,96 proc. akcji ZE PK jest Solkomtel Foundation.

Telewizja Polsat, założona przez Zygmunta Solorza, rozpoczęła nadawanie w 1992 roku. W 1993 roku Polsat uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. W 1999 roku powstała platforma Cyfrowy Polsat, a w 2011 roku Solorz-Żak kupił Polkomtel.

W latach 2020 i 2021 Zygmunt Solorz zajmował 1. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz