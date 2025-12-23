Sąd w Liechtensteinie prawomocnie oddalił apelację Zygmunta Solorza, potwierdzając skuteczność sukcesji w Grupie Cyfrowy Polsat.

Dzieci Zygmunta Solorza przejęły współkontrolę nad Grupą Cyfrowy Polsat już 2 sierpnia 2024 roku, po wieloletnich przygotowaniach.

Sąd odrzucił zarzuty Zygmunta Solorza o wprowadzenie w błąd, uznając, że zmiany w TiVi Foundation były ważne i skuteczne.

Wyrok kończy jeden z najgłośniejszych sporów sukcesyjnych w polskim biznesie, ostatecznie przesądzając o kontroli nad medialno-telekomunikacyjnym gigantem.

Prawomocna decyzja sądu w Liechtensteinie

Sąd Książęcy w Liechtensteinie zakończył postępowanie dotyczące sukcesji w jednej z najbardziej znanych polskich rodzin biznesowych. W wydanym prawomocnie orzeczeniu oddalono apelację złożoną przez Zygmunta Solorza, podtrzymując wcześniejszy wyrok z maja 2025 roku. Oznacza to, że rozstrzygnięcie w sprawie przekazania współkontroli nad Grupą Cyfrowy Polsat nie podlega już dalszemu zaskarżeniu.

Sukcesja w Grupie Cyfrowy Polsat

Zgodnie z ustaleniami sądu, proces sukcesyjny został przeprowadzony skutecznie i zgodnie z prawem. Do przekazania współkontroli doszło 2 sierpnia 2024 roku, w obecności notariusza, po wieloletnich przygotowaniach obejmujących zarówno kwestie prawne, jak i organizacyjne. Od tego momentu dzieci Zygmunta Solorza uzyskały realny wpływ na kluczowe decyzje właścicielskie w grupie medialno-telekomunikacyjnej.

Spór o cofnięcie decyzji sukcesyjnej

Po dokonaniu zmian właścicielskich Zygmunt Solorz podjął próbę ich unieważnienia, argumentując, że został wprowadzony w błąd przez swoje dzieci. Sprawa trafiła na wokandę sądu w Liechtensteinie, który przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe. Obejmowało ono m.in. przesłuchania osób uczestniczących w spotkaniu z 2 sierpnia 2024 roku.

Sąd jednoznacznie uznał, że zmiany w TiVi Foundation zostały dokonane w sposób ważny i skuteczny, a zarzuty dotyczące wprowadzenia w błąd nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Informację o prawomocnym wyroku przekazała TiVi Foundation w oficjalnym piśmie skierowanym do Cyfrowego Polsatu.

Apelacja oddalona, sukcesja przesądzona

Wyrok doręczony 23 grudnia 2025 roku ostatecznie oddalił apelację złożoną przez Zygmunta Solorza. Tym samym kwestia sukcesji została prawnie zamknięta, a kontrola nad Grupą Cyfrowy Polsat pozostaje w rękach jego dzieci. Rozstrzygnięcie to kończy jeden z najgłośniejszych sporów sukcesyjnych w polskim biznesie.

