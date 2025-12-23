PKP Cargo bez prezesa! Burzliwe zmiany w spółce kolejowej

Odwołanie prezes PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo podjęła nagłą decyzję o odwołaniu Agnieszki Wasilewskiej-Semail z funkcji prezesa zarządu, ze skutkiem na dzień 22 grudnia. Przyczyny tej decyzji nie zostały oficjalnie podane do publicznej wiadomości.

Monika Starecka, dotychczasowa członkini rady nadzorczej, została delegowana do czasowego pełnienia obowiązków prezesa. Jej mandat ma trwać do 22 marca 2026 roku. Wasilewska-Semail objęła stanowisko prezesa PKP Cargo stosunkowo niedawno, bo 20 stycznia 2025 roku, po wygraniu konkursu na to stanowisko w grudniu 2024 roku.

Zawirowania w radzie nadzorczej oraz kontrowersje wokół sprzedaży i kupna akcji przez Marcina Wojewódkę

To nie jedyne zmiany personalne w ostatnim czasie. Wcześniej, bo 11 grudnia, ze składu rady nadzorczej odwołany został Marcin Wojewódka na wniosek PKP SA, głównego akcjonariusza spółki.

Dzień przed odwołaniem Wojewódki, PKP Cargo poinformowało o transakcjach akcjami, których dokonał wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Wojewódka sprzedał pokaźny pakiet 91 703 akcji po średniej cenie 12,56 zł, a następnie odkupił je po niższej cenie 11,53 zł.

Po tych transakcjach, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, czy nie doszło do naruszenia rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation), regulującego kwestie nadużyć na rynku finansowym.

W kolejnym dniu Wojewódka dokupił jeszcze akcje spółki po 12,68 zł. Z raportów wynika, że pierwsze transakcje zakupu akcji PKP Cargo przez Wojewódkę, który pełnił wówczas obowiązki prezesa, miały miejsce w maju 2024 roku.

29 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenie w PKP Cargo

Na 29 grudnia zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Cargo. Wśród planowanych tematów znajduje się m.in. kwestia obniżenia kapitału zakładowego o 2,19 mld zł w celu pokrycia straty za rok 2024.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Największym akcjonariuszem jest PKP SA, posiadająca 33,01% udziałów. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08% udziałów, a pozostałe 54,91% znajduje się w rękach innych akcjonariuszy.

W lipcu 2024 roku sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. W tym samym czasie zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, w wyniku których zatrudnienie zmniejszyło się o 3665 osób. Obecnie w PKP Cargo pracuje około 10 tys. osób. Spółka zapowiedziała kolejne zwolnienia grupowe w latach 2025-2026.

Na początku grudnia PKP Cargo wystąpiło z roszczeniem do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych o wypłatę odszkodowania w wysokości 1,522 mld zł za realizację tzw. decyzji węglowej z 2022 roku. Spółka argumentuje, że transport węgla na polecenie ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego spowodował straty finansowe.

Rada Wierzycieli PKP Cargo ma czas do 2 lutego 2026 roku na ocenę planu restrukturyzacyjnego spółki. Plan zakłada stabilizację finansową, optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań, redukcję kosztów i zwiększenie przychodów. Ostateczny termin złożenia propozycji układowych to 27 lutego 2026 roku.

Zgodnie z założeniami planu, w 2031 roku PKP Cargo ma osiągnąć zysk EBITDA na poziomie 1,296 mld zł.

W trzecim kwartale 2025 roku PKP Cargo zanotowało zysk w wysokości 7,5 mln zł oraz 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku spółka zainwestowała 304,2 mln zł.

