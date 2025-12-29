Ceny fajerwerków na Sylwestra 2025/2026 są bardzo zróżnicowane – od kilkunastu złotych za petardy po ponad 3,6 tys. zł za widowiskowe wyrzutnie, zależnie od rodzaju i liczby efektów.

Najprostsze petardy to wydatek od kilkunastu złotych za opakowanie (np. 50 opakowań "Diabełków" za 59,99 zł), a rakiety kosztują od 3,60 zł za zestaw do ponad 365 zł za większe sztuki.

Wyrzutnie, oferujące najbardziej spektakularne pokazy, to koszt od około 8 zł do nawet 3,6 tys. zł za zestawy 160+ strzałów, natomiast fontanny i wulkany kosztują 5–130 zł.

W marketach (Biedronka, Aldi, Lidl) zimne ognie kosztują od 6,99 zł a wyrzutnie w cenach od 49,99 zł do 299,99 zł za największe zestawy.

Ceny fajerwerków w grudniu 2025

Końcówka roku to czas wzmożonych zakupów na Sylwestra, a fajerwerki ponownie mocno obciążają domowe budżety. W grudniu 2025 roku ceny są bardzo zróżnicowane – od tanich petard po kosztowne wyrzutnie i zestawy pokazowe. Kluczowe znaczenie ma nie miejsce zakupu, ale konkretny typ produktu, jego efekty wizualne oraz liczba wystrzałów.

Sylwester 2025/2026. Rodzaje fajerwerków i ich ceny

W sprzedaży dostępne są m.in. petardy, rakiety, wyrzutnie, baterie, fontanny, wulkany, zimne ognie, race czy flary. Każda z tych kategorii różni się ceną i intensywnością efektu. Im dłuższy pokaz i więcej strzałów, tym wyższy koszt zakupu.

Ile kosztują petardy i rakiety? Ceny w hurtowniach

Jak podaje „PyroTech Shop”, jednymi z najprostszych i najpopularniejszych fajerwerków są petardy, oferujące efekt huku, błysku i dymu. W grudniu 2025 roku ich ceny wahają się od kilkunastu do kilkuset złotych za opakowanie, a przy zakupie na sztuki od kilku do kilkudziesięciu złotych. Przykładowo 50 opakowań „Diabełków” (łącznie 2500 sztuk) kosztuje 59,99 zł. Rakiety sylwestrowe to wydatek od 3,60 zł za zestaw 12 sztuk do 365,25 zł za pięć większych egzemplarzy.

Wyrzutnie, fontanny i zimne ognie – ile trzeba zapłacić

Najbardziej widowiskowe wyrzutnie fajerwerków kosztują od około 8 zł do nawet 3,6 tys. zł za zestawy liczące ponad 160 strzałów. Fontanny i wulkany wyceniane są na 5–130 zł, natomiast zimne ognie od około 2 zł do blisko 350 zł za pakiety 500 sztuk.

Ceny fajerwerków 2025 w dyskontach

W Biedronce fajerwerki zimne ognie kosztują 6,99–8,99 zł, a wyrzutnie od 49,99 do 199 zł. Do 31 grudnia w sklepach sieci mamy promocję - przy zakupie dwóch artykułów promocyjnych mamy rabat 50 proc. na tańszy produkt. W Aldi ceny zimnych ogni wynoszą 11,99–14,99 zł, a wyrzutnie nawet 299,99 zł. W Lidlu baterie 60-strzałowe kosztują 99 zł, a największe zestawy 248-strzałowe – 299 zł.

PTNW Balcerowicz