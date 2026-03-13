Ważny komunikat PKP BP! W weekend możliwe utrudnienia dla klientów

Beata Lekszycka
2026-03-13 15:30

PKO BP wydał ważny komunikat dla klientów dotyczący planowanych prac technicznych. W nocy z 13 na 14 marca część usług, w tym IKO, iPKO oraz Inteligo, może być czasowo niedostępna. Bank poinformował także o nowych funkcjach w aplikacji iPKO biznes dla przedsiębiorców.

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Logo PKO Banku Polskiego na fasadzie oddziału oraz plakaty z uśmiechniętą parą i hasłem "Rata jak marzenie". Zdjęcie ilustruje komunikat banku o planowanych pracach technicznych i nowych funkcjach w aplikacji, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • PKO BP planuje prace techniczne w nocy z 13 na 14 marca (22:00-04:00), co może ograniczyć dostęp do usług cyfrowych, w tym IKO i iPKO.
  •  Płatności kartami będą działać bez zakłóceń, ale ważne operacje finansowe zaleca się wykonać przed przerwą.
  •  Aplikacja iPKO biznes zyskała odświeżone menu, nową zakładkę "Karty" oraz możliwość zmiany rachunku powiązanego z BLIK.
  •  Nowością jest także możliwość wykonywania przelewów do ZUS bezpośrednio z aplikacji iPKO biznes.

Komunikat PKO – planowane prace techniczne

Bank PKO BP przekazał, że prace techniczne zaplanowano w nocy z 13 na 14 marca, a ich celem jest utrzymanie stabilności systemów oraz poprawa działania usług cyfrowych.

Utrudnienia mogą wystąpić między 22:00 a 04:00. W tym czasie klienci mogą mieć ograniczony dostęp do wybranych usług bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych.

Problemy mogą dotyczyć takich narzędzi jak IKO, PKO Junior, iPKO biznes, a także serwisów internetowych iPKO, iPKO biznes oraz Inteligo. Bank podkreśla jednak, że przerwy w działaniu będą jedynie chwilowe.

Płatności kartami płatniczymi powinny działać bez zakłóceń przez cały czas trwania prac. Z tego powodu bank zaleca, aby wszystkie ważne operacje finansowe zaplanować i wykonać przed rozpoczęciem nocnych działań serwisowych.

Nowe funkcje w aplikacji iPKO biznes

Równolegle PKO BP informuje o zmianach w aplikacji iPKO biznes, z której korzystają przedsiębiorcy. Najnowsza aktualizacja wprowadza kilka nowych rozwiązań mających ułatwić zarządzanie finansami firmowymi -informuje RMF FM.

Jedną z najważniejszych zmian jest odświeżony i bardziej intuicyjny wygląd menu szybkiego dostępu. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej odnaleźć najczęściej wykorzystywane funkcje.

Nowością jest także specjalna zakładka „Karty”, w której przedsiębiorcy zobaczą wszystkie swoje karty firmowe – niezależnie od tego, do którego kontekstu firmowego są aktualnie zalogowani.

Zmiany w BLIK i przelewach do ZUS

Aktualizacja wprowadza również nowe możliwości związane z płatnościami mobilnymi. W aplikacji pojawiła się opcja złożenia wniosku o zmianę rachunku powiązanego z BLIK. Aby skorzystać z tej funkcji, należy przejść do sekcji „Więcej”, następnie „Ustawienia BLIK”, a potem wybrać zmianę rachunku. Wniosek musi zostać zatwierdzony przez administratora iPKO biznes w firmie.

Kolejną nowością jest możliwość wykonywania przelewów do ZUS bezpośrednio z poziomu aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać z formularza przelewu krajowego lub wybrać operację z historii rachunku. Bank informuje, że nowe funkcje dostępne są na urządzeniach z systemem iOS od wersji 16.4 oraz Android od wersji 10.

