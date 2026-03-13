Emeryci dostaną grosze. Niska inflacja w tym roku uderzy po kieszeni seniorów

Im niższa inflacja w 2026 r., tym niższy wskaźnik waloryzacji w marcu 2027 r.

Przy wskaźniku 2,88 proc. minimalna emerytura wzrosłaby o zaledwie 54 zł brutto miesięcznie.

To scenariusz hipotetyczny — ale realnie możliwy, jeśli inflacja pozostanie stłumiona przez cały 2026 rok.

Paradoks systemu: stabilna gospodarka karze emerytów niższymi podwyżkami świadczeń.

Dlaczego niska inflacja w 2026 roku to problem dla emerytów w 2027?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyliczany jest na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mechanizm działa z rocznym opóźnieniem — dane za cały poprzedni rok kalendarzowy decydują o tym, o ile wzrosną świadczenia 1 marca roku następnego.

Wskaźnik składa się z dwóch elementów: średniorocznego wskaźnika cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia — oba za rok poprzedni. Jeśli więc inflacja emerycka w 2026 r. wyniesie 2,1 proc., to właśnie ta liczba stanie się punktem wyjścia do wyliczeń obowiązujących od marca 2027 r.

Kluczowe jest słowo „realnego”. Im niższa inflacja, tym mniejszy realny wzrost płac — bo realna wartość wynagrodzenia to różnica między wzrostem nominalnym a inflacją. Składnik płacowy waloryzacji to tylko 20 proc. tego i tak już małego wzrostu, więc wynik jest podwójnie skromny.

Skąd bierze się wskaźnik 2,88 proc.?

Przyjmijmy, że inflacja emerycka w 2026 r. wynosi 2,1 proc. zgodnie z komunikatem GUS z 13 marca 2026 r., a nominalne wynagrodzenia wzrosły w tym czasie o 6,1 proc. Prezes GUS ogłosi te dane w lutym 2027 r. — inflację emerycką w połowie stycznia, realny wzrost płac 19 lutego. Na tej podstawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosi ostateczny wskaźnik waloryzacji 2027 w Monitorze Polskim.

Obliczenie wskaźnika przebiega następująco:

Krok 1 — realny wzrost płac: (1,061 ÷ 1,021) − 1 ≈ 3,92 proc.

(1,061 ÷ 1,021) − 1 ≈ 3,92 proc. Krok 2 — składnik płacowy (ustawowe minimum: 20 proc.): 20 proc. z 3,92 proc. = 0,784 proc.

(ustawowe minimum: 20 proc.): 20 proc. z 3,92 proc. = 0,784 proc. Krok 3 — wskaźnik waloryzacji na marzec 2027: 2,10 proc. + 0,784 proc. = 2,884 proc. ≈ 2,88 proc.

To nie błąd w obliczeniach — to wynik prawidłowego stosowania ustawowej formuły. Kluczowe są dane GUS z 19 lutego danego roku, podające realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wzrosłaby emerytura od marca 2027 w tym scenariuszu?

Przy wskaźniku waloryzacji 2,88 proc. konkretne kwoty podwyżek wyglądałyby następująco:

Minimalna emerytura 1 878,91 zł brutto wzrosłaby o 54,18 zł — do ok. 1 933 zł brutto

— do ok. 1 933 zł brutto Emerytura 2 000 zł wzrosłaby o 57,60 zł — do ok. 2 058 zł brutto

— do ok. 2 058 zł brutto Emerytura 2 500 zł wzrosłaby o 72,00 zł — do ok. 2 572 zł brutto

— do ok. 2 572 zł brutto Emerytura 3 000 zł wzrosłaby o 86,40 zł — do ok. 3 086 zł brutto

— do ok. 3 086 zł brutto Emerytura 5 000 zł wzrosłaby o 144,00 zł — do ok. 5 144 zł brutto

Minimalna emerytura wzrosłaby o niespełna 55 zł brutto. W skali roku to niecałe 650 zł więcej — kwota, która nie robi wrażenia, szczególnie przy rosnących kosztach życia.

Jak niska inflacja w 2026 r. obniżałaby wskaźnik w 2027 r.?

Żeby pokazać skalę problemu, wystarczy zestawić kilka scenariuszy przy nominalnym wzroście płac 6,1 proc.:

Inflacja emerycka 2,10% → realny wzrost płac 3,92% → składnik płacowy 0,78% → wskaźnik waloryzacji 2,88%

→ realny wzrost płac 3,92% → składnik płacowy 0,78% → wskaźnik waloryzacji 2,88% Inflacja emerycka 3,00% → realny wzrost płac 2,91% → składnik płacowy 0,58% → wskaźnik waloryzacji 3,58%

→ realny wzrost płac 2,91% → składnik płacowy 0,58% → wskaźnik waloryzacji 3,58% Inflacja emerycka 4,20% → realny wzrost płac 1,84% → składnik płacowy 0,37% → wskaźnik waloryzacji 4,57%

Wniosek jest nieubłagany: im niższa inflacja w 2026 r., tym niższy wskaźnik waloryzacji w marcu 2027 r. Dla porównania — w 2026 r. wskaźnik wyniósł 5,3 proc., bo inflacja emerycka w 2025 r. sięgnęła 4,2 proc. Gdyby inflacja w 2026 r. spadła do 2,1 proc., przyszłoroczna waloryzacja byłaby niemal dwukrotnie niższa.

Kto decyduje o składniku płacowym? Rada Ministrów i Rada Dialogu Społecznego

Ustawa mówi o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzenia. W teorii rząd lub partnerzy społeczni w ramach Rady Dialogu Społecznego mogą ustalić wyższy poziom. W praktyce — jeśli nie ma porozumienia — Rada Ministrów wydaje rozporządzenie i zazwyczaj zatrzymuje się na ustawowym minimum.

W takiej sytuacji niska inflacja staje się podwójnym problemem dla emerytów. Raz — bo wskaźnik jest niski. Dwa — bo rząd nie ma politycznej presji, by go dobrowolnie podwyższać.

Paradoks systemu: stabilna gospodarka karze seniorów

Mechanizm waloryzacji zaprojektowano po to, by chronić realną siłę nabywczą emerytur. Gdy inflacja jest wysoka, podwyżki są duże — i emeryci to odczuwają. Gdy inflacja spada, podwyżki maleją — choć ceny w sklepach wcale nie wracają do poprzednich poziomów.

Emeryci mogą mieć poczucie, że dostają coraz mniej. I technicznie rzecz biorąc — mają rację. Nie dlatego, że system się psuje, lecz dlatego, że tak jest skonstruowany: reaguje na zmiany cen, nie na ich poziom. W 2027 roku seniorzy mogą więc zapłacić cenę za to, że Polska wróciła do niskiej inflacji.