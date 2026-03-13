Wielkie zmiany w Paczkomatach! InPost wprowadza nowe zasady pakowania

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-03-13 12:24

Zmiany w InPost od 16 marca 2026 obejmą nowe zasady pakowania paczek, etykietowania przesyłek oraz dopuszczalne wymiary w Paczkomatach. Nowe wytyczne operatora będą obowiązywać zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z usług InPost.

Żółto-biały Paczkomat InPost z widocznym logo firmy i nazwą. Ujęcie od boku przedstawia rząd skrytek oraz panel do odbioru przesyłek, co ilustruje zmiany w pakowaniu przesyłek opisane w Super Biznes.

i

  • • Od 16 marca 2026 r. InPost wprowadza nowe zasady pakowania przesyłek, mające na celu zmniejszenie uszkodzeń i usprawnienie sortowania.
  •  Kluczowe zmiany obejmują konieczność czytelnego umieszczania etykiet adresowych na górze paczki oraz usuwanie starych oznaczeń.
  •  Należy odpowiednio zabezpieczyć zawartość paczki, wypełniając wolne przestrzenie materiałami amortyzującymi i oddzielając przedmioty.
  •  Nieprawidłowe przygotowanie przesyłki, np. niezgodność z wymiarami Paczkomatów (A, B, C) lub złe pakowanie, może skutkować dodatkowymi opłatami.

Zmiany w InPost od 16 marca 2026

Od 16 marca 2026 r. wchodzą w życie zaktualizowane zasady przygotowania przesyłek w InPost, dotyczą przede wszystkim sposobu pakowania paczek, oznaczania ich etykietą adresową oraz zabezpieczania zawartości przed uszkodzeniem podczas transportu.  Celem jest ograniczenie liczby uszkodzeń przesyłek i usprawnienie procesu sortowania.

Etykieta adresowa musi być czytelna

Jednym z najważniejszych elementów przygotowania paczki pozostaje prawidłowo umieszczona etykieta adresowa. Powinna być ona kompletna, czytelna i naklejona na górnej części opakowania w taki sposób, aby mogła zostać bez problemu zeskanowana przez system logistyczny.

Etykiety nie powinno się przyklejać na łączeniach kartonu ani w miejscach, które mogą utrudnić odczyt danych. W przypadku wykorzystania używanego wcześniej pudełka konieczne jest także usunięcie wszystkich poprzednich oznaczeń i etykiet.

Jak zabezpieczyć zawartość paczki

Zgodnie z nowymi zasadami opakowanie musi być dopasowane do rodzaju wysyłanego towaru oraz odpowiednio chronić go podczas transportu. Jeśli w kartonie pozostaje wolna przestrzeń, należy ją wypełnić materiałami amortyzującymi, które zapobiegną przesuwaniu się zawartości.

Nadanie paczki bez etykiety w aplikacji

InPost przypomina również o możliwości nadawania przesyłek bez konieczności drukowania etykiety. Opcja ta dostępna jest m.in. w aplikacji InPost Mobile oraz w usłudze Szybkie Zwroty.

W takim przypadku nadawca wprowadza dane przesyłki w systemie, a następnie umieszcza odpowiednio zapakowaną paczkę w skrytce Paczkomatu. Potwierdzenie nadania trafia do użytkownika w formie wiadomości SMS lub e-mail.

Wymiary paczek w Paczkomatach

Przy nadawaniu przesyłek w Paczkomatach nadal obowiązują standardowe gabaryty skrytek:

* gabaryt A – 8 × 38 × 64 cm,

* gabaryt B – 19 × 38 × 64 cm,

* gabaryt C – 41 × 38 × 64 cm.

Dodatkowe opłaty za nieprawidłowe pakowanie

Niewłaściwe przygotowanie przesyłki może mieć konsekwencje finansowe. Jeśli paczka nie spełni wymogów dotyczących pakowania lub oznaczenia, może zostać uznana za przesyłkę niestandardową.

W takich sytuacjach InPost ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Zaktualizowane wytyczne zawierają również szczegółową listę produktów, których nie można wysyłać w sieci operatora.

