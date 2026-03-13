Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałę wzywającą rząd do złożenia skargi do TSUE na umowę handlową UE–Mercosur.

Sejm chce skargi do TSUE w sprawie umowy UE–Mercosur

W piątek Sejm przyjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów do skierowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur. Dokument poparło jednogłośnie 424 posłów.

Parlament chce, aby polski rząd złożył skargę niezależnie od wniosku skierowanego wcześniej przez Parlament Europejski. Podstawą prawną miałby być art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który pozwala państwom członkowskim podważać legalność aktów unijnych.

W uchwale podkreślono obawy dotyczące sposobu przygotowania porozumienia oraz jego potencjalnych skutków gospodarczych.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża poważne zaniepokojenie sposobem procedowania, treścią oraz przewidywanymi skutkami gospodarczymi i społecznymi przygotowywanej do zawarcia umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a państwami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj). Umowa ta może prowadzić do zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, w szczególności w sektorze rolnym i przetwórczym, oraz do osłabienia ochrony konsumentów i standardów środowiskowych w Unii Europejskiej” – czytamy w dokumencie.

Umowa UE–Mercosur i dalsze decyzje

Porozumienie o partnerstwie między Unią Europejską a państwami Mercosur podpisano 17 stycznia 2026 r. po wcześniejszej zgodzie większości Rady UE. Sprzeciw wobec umowy zgłosiły m.in. Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria.

Umowa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE. 21 stycznia 2026 r. Parlament Europejski zwrócił się do TSUE o ocenę jej zgodności z traktatami unijnymi, co może opóźnić jej zatwierdzenie nawet o kilkanaście miesięcy.

PTNW - Miłosz Bembinow