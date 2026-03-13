Polska przeciw umowie z Mercosur. Sejm wzywa do skargi w TSUE

Sejm przyjął uchwałę wzywającą rząd do zaskarżenia umowy UE–Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. Za dokumentem zagłosowało 424 posłów, wskazując na ryzyko dla rolnictwa, konkurencji na rynku UE oraz standardów ochrony konsumentów i środowiska.

  • Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałę wzywającą rząd do złożenia skargi do TSUE na umowę handlową UE–Mercosur.
  • Główne obawy Sejmu dotyczą potencjalnego zakłócenia konkurencji na rynku UE, zwłaszcza w rolnictwie, oraz osłabienia ochrony konsumentów i standardów środowiskowych.
  • Skarga ma zostać wniesiona na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który pozwala państwom członkowskim podważać legalność aktów unijnych.
  • Umowa z Mercosur, choć podpisana w 2026 r., wciąż czeka na ratyfikację, a jej zatwierdzenie może opóźnić się o kilkanaście miesięcy z powodu wniosku PE do TSUE.

Sejm chce skargi do TSUE w sprawie umowy UE–Mercosur

W piątek Sejm przyjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów do skierowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur. Dokument poparło jednogłośnie 424 posłów.

Parlament chce, aby polski rząd złożył skargę niezależnie od wniosku skierowanego wcześniej przez Parlament Europejski. Podstawą prawną miałby być art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który pozwala państwom członkowskim podważać legalność aktów unijnych.

W uchwale podkreślono obawy dotyczące sposobu przygotowania porozumienia oraz jego potencjalnych skutków gospodarczych.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża poważne zaniepokojenie sposobem procedowania, treścią oraz przewidywanymi skutkami gospodarczymi i społecznymi przygotowywanej do zawarcia umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a państwami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj). Umowa ta może prowadzić do zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, w szczególności w sektorze rolnym i przetwórczym, oraz do osłabienia ochrony konsumentów i standardów środowiskowych w Unii Europejskiej” – czytamy w dokumencie.

Umowa UE–Mercosur i dalsze decyzje

Porozumienie o partnerstwie między Unią Europejską a państwami Mercosur podpisano 17 stycznia 2026 r. po wcześniejszej zgodzie większości Rady UE. Sprzeciw wobec umowy zgłosiły m.in. Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria.

Umowa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE. 21 stycznia 2026 r. Parlament Europejski zwrócił się do TSUE o ocenę jej zgodności z traktatami unijnymi, co może opóźnić jej zatwierdzenie nawet o kilkanaście miesięcy.

 

