Benzyna nawet po 10 złotych? Nowe opłaty z UE mogą podnieść ceny paliw

Grażyna Czekalińska
2026-03-13 12:57

Tankowanie samochodu może w przyszłości mocno uderzyć w portfele kierowców. Wszystko przez nowe przepisy klimatyczne Unii Europejskiej. Wraz z ich wprowadzeniem ceny paliw w Polsce mogą stopniowo rosnąć, a w dłuższej perspektywie – według niektórych prognoz – litr benzyny mógłby kosztować nawet ponad 10 zł.

Ręka wlewa paliwo do baku samochodu. Niebieski pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej. Kontekst artykułu o tym, że benzyna może kosztować 10 zł. Więcej o wzroście cen paliw przeczytasz na Super Biznes.

i

Chodzi o rozszerzenie systemu opłat za emisję CO₂, który ma objąć także transport drogowy.

Nowe opłaty w cenie paliwa

Unia Europejska od lat stosuje system handlu uprawnieniami do emisji CO₂, znany jako ETS. Polega on na tym, że firmy emitujące gazy cieplarniane muszą kupować specjalne pozwolenia. Do tej pory system obejmował głównie: energetykę, przemysł, lotnictwo i transport morski.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber

Teraz ma zostać rozszerzony o nowy mechanizm – ETS-2, który obejmie również transport drogowy i paliwa używane do ogrzewania budynków.

W praktyce oznacza to, że koszt emisji CO₂ może zostać doliczony do ceny paliwa na stacjach.

Nawet 11 zł za litr benzyny

O ile mogą wzrosnąć ceny paliw? Eksperci prognozują, że podwyżki będą stopniowe. Szacunkowy dodatkowy koszt na litrze paliwa może wynieść do 2030 r.:

  • diesel: ok. +0,65 zł
  • benzyna: ok. +0,54 zł
  • LPG: ok. +0,38 zł

W kolejnych dekadach wzrost może być jeszcze większy. W niektórych scenariuszach ceny paliw – przy doliczeniu nowych opłat – mogłyby przekroczyć 10–11 zł za litr. Trzeba jednak pamiętać, że to prognozy, które mogą się zmienić w zależności od sytuacji gospodarczej czy rozwoju nowych technologii.

Polacy zapłacą najwięcej?

Eksperci wskazują, że Polska należy do państw, które mogą szczególnie mocno odczuć skutki nowych regulacji. Powody są proste: wiele domów wciąż ogrzewanych jest paliwami kopalnymi, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania jest wysokie, a liczba samochodów elektrycznych w Polsce wciąż jest niewielka. Dlatego nowe opłaty mogą być odczuwalne zarówno na stacjach paliw, jak i w rachunkach za ogrzewanie.

Kiedy wejdą nowe przepisy?

Nowy system ETS-2 ma zacząć obowiązywać od 2027 r. W Polsce trwają obecnie prace nad wdrożeniem unijnych przepisów do krajowego prawa.

Państwa członkowskie muszą to zrobić – w przeciwnym razie grożą im kary finansowe.

Prawie 87 mld euro do rozdania 

Aby złagodzić skutki wzrostu kosztów energii i paliw, powołano Społeczny Fundusz Klimatyczny o wartości 86,7 mld euro. Środki mają trafić m.in. do: gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i osób najbardziej dotkniętych rosnącymi kosztami energii. Pieniądze mogą być przeznaczone np. na modernizację ogrzewania czy inwestycje w bardziej ekologiczny transport.

UNIA EUROPEJSKA
BENZYNA
CENY PALIW