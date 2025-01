Rewolucja w 800 plus. Popełnisz mały błąd i nie dostaniesz pieniędzy

800 zł na dziecko 2025

Na początku lutego rusza nabór wniosków o 800 zł na dziecko, czyli 800 plus. Wystarczy jeden błąd, by nie dostać pieniędzy. Aby otrzymać pieniądze na dziecko w 2025 roku, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Wniosek składa się drogą elektroniczną. 1 lutego 2025 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski na okres trwający od 1 czerwca br. do 31 maja 2026 r. Aby zachować ciągłości wypłaty 800 plus, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia.

W przypadku dzieci urodzonych do 31 maja 2025 roku, by zachować ciągłość wypłat, muszą złożyć dwa wnioski o świadczenie 800 plus. Pierwszy wniosek będzie na bieżący okres świadczeniowy 2024/2025, który zakończy się 31 maja, zaś drugi wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

Wniosek o świadczenie można złożyć przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, platformę PUE/eZUS lub aplikację mZUS oraz bankowość elektroniczną. Gdy ZUS przyzna świadczenie 800 plus, to rodzic lub opiekun otrzyma o tym informację na swoim profilu na PUE/eZUS (także wtedy, gdy złożył wniosek przez aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia).

800 plus na dziecko nowe zasady

Świadczenie 800 zł na dziecko należy się każdemu opiekunowi na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Nie ma tu kryteriów dochodowych. Jednak nie jest ono wypłacane z urzędu, ale na wniosek. Prawo do tych pieniędzy mają także obywatele Ukrainy. Jednak od czerwca 2025 roku dla tej grupy zmienią się zasady przyznawania świadczenia. Przepisy, które zaczną obowiązywać 1 czerwca 2025 r. uzależniają wypłatę 800 plus od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Jeśli dziecko nie chodzi faktycznie do polskiej placówki edukacyjnej, to pieniędzy na nie nie będzie. Rafał Trzaskowski ma jeszcze inne rozwiązanie. On zaproponował, by świadczenie 800 plus na dziecko dla obywateli Ukrainy było zależne od podatków odprowadzanych w Polsce.

