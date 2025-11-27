PGG odpala "Black Weeks" i wyprzedaje węgiel. Tak skorzystasz z promocji

Już w piątek, 28 listopada 2025 roku, Polska Grupa Górnicza (PGG) uruchamia długo wyczekiwane "Black Weeks", oferując kody rabatowe na węgiel, które mogą znacząco obniżyć koszty zakupu. Ale to nie wszystko! Przygotuj się na niespodziankę, bo jednocześnie trwa wyprzedaż groszków wycofywanych z oferty. To idealny moment, by uzupełnić zapasy na zimę, zanim inni Cię wyprzedzą.

Zniszczony żółty kask górniczy z lampą, kilof, pomarańczowe rękawice robocze, pomarańczowa kurtka i zapalona biała świeca leżące na hałdzie węgla. To symbol ciężkiej pracy i górnictwa, o promocjach PGG przeczytasz na Super Biznes.

Co to jest Black Weeks w PGG?

Promocja "Black Weeks" w PGG to specjalna akcja, dzięki której możesz kupić wybrany węgiel taniej. W przeszłości, w ramach tej promocji, klienci mogli liczyć na obniżki rzędu 150 zł, a nawet 200 zł za tonę węgla. W tym roku, PGG zapowiada "odpalenie kodu rabatowego na węgiel", który ma obniżyć koszty zakupu i pozwolić na uzupełnienie zapasów na zimę jeszcze taniej. Szczegóły dotyczące kodu rabatowego i zasad jego użycia zostaną opublikowane 28 listopada 2025 roku. Warto pamiętać, że promocje tego typu często wymagają zakupu co najmniej jednej tony węgla i nie łączą się z innymi akcjami rabatowymi.

Wyprzedaż groszków: ostatnia szansa na ulubione paliwo

Równolegle z "Black Weeks", PGG prowadzi wyprzedaż groszków wycofywanych z oferty. Oznacza to, że masz ostatnią szansę na zakup takich produktów jak Pieklorz, Karlik czy Karolinka w atrakcyjnych cenach:

  • Groszek Karolinka (workowany): 1400 zł za tonę (wcześniej 1600 zł). Pojedynczy worek 20 kg kosztuje 28 zł.
  • Groszek Karlik i Pieklorz (workowany lub luzem): 1255 zł za tonę (wcześniej 1400 zł). Pojedynczy worek 20 kg kosztuje 25,10 zł.
  • Pieklorz węgiel groszek 5-25 mm (luzem, 1000 kg): 1150 zł.
  • Karolinka Ekogroszek (paleta 1000 kg, 50 worków x 20 kg): 1150 zł.

Te groszki są dostępne u wybranych Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) do wyczerpania zapasów, więc nie zwlekaj! Szukaj produktów oznaczonych etykietą "WYPRZEDAŻ" w sklepie internetowym PGG.

Nowa era węgla: poznaj klasę błękitny

W miejsce wycofywanych groszków, PGG wprowadza do oferty nowe, niskoemisyjne paliwa oznaczone jako "Klasa Błękitny". Są to między innymi Pieklorz Błękitny i Karolinka Błękitny węgiel groszek (5-25 mm). Te innowacyjne paliwa emitują o 30% mniej szkodliwych substancji w porównaniu z tradycyjnym węglem, jednocześnie zachowując wysoką kaloryczność. To krok w stronę bardziej ekologicznego ogrzewania, zgodnego z przyszłymi normami jakości paliw stałych, które zaczną obowiązywać od 2031 roku.

