Co to jest Black Weeks w PGG?

Promocja "Black Weeks" w PGG to specjalna akcja, dzięki której możesz kupić wybrany węgiel taniej. W przeszłości, w ramach tej promocji, klienci mogli liczyć na obniżki rzędu 150 zł, a nawet 200 zł za tonę węgla. W tym roku, PGG zapowiada "odpalenie kodu rabatowego na węgiel", który ma obniżyć koszty zakupu i pozwolić na uzupełnienie zapasów na zimę jeszcze taniej. Szczegóły dotyczące kodu rabatowego i zasad jego użycia zostaną opublikowane 28 listopada 2025 roku. Warto pamiętać, że promocje tego typu często wymagają zakupu co najmniej jednej tony węgla i nie łączą się z innymi akcjami rabatowymi.

Wyprzedaż groszków: ostatnia szansa na ulubione paliwo

Równolegle z "Black Weeks", PGG prowadzi wyprzedaż groszków wycofywanych z oferty. Oznacza to, że masz ostatnią szansę na zakup takich produktów jak Pieklorz, Karlik czy Karolinka w atrakcyjnych cenach:

Groszek Karolinka (workowany): 1400 zł za tonę (wcześniej 1600 zł). Pojedynczy worek 20 kg kosztuje 28 zł.

Groszek Karlik i Pieklorz (workowany lub luzem): 1255 zł za tonę (wcześniej 1400 zł). Pojedynczy worek 20 kg kosztuje 25,10 zł.

Pieklorz węgiel groszek 5-25 mm (luzem, 1000 kg): 1150 zł.

Karolinka Ekogroszek (paleta 1000 kg, 50 worków x 20 kg): 1150 zł.

Te groszki są dostępne u wybranych Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) do wyczerpania zapasów, więc nie zwlekaj! Szukaj produktów oznaczonych etykietą "WYPRZEDAŻ" w sklepie internetowym PGG.

Nowa era węgla: poznaj klasę błękitny

W miejsce wycofywanych groszków, PGG wprowadza do oferty nowe, niskoemisyjne paliwa oznaczone jako "Klasa Błękitny". Są to między innymi Pieklorz Błękitny i Karolinka Błękitny węgiel groszek (5-25 mm). Te innowacyjne paliwa emitują o 30% mniej szkodliwych substancji w porównaniu z tradycyjnym węglem, jednocześnie zachowując wysoką kaloryczność. To krok w stronę bardziej ekologicznego ogrzewania, zgodnego z przyszłymi normami jakości paliw stałych, które zaczną obowiązywać od 2031 roku.