Przed nami Barbórka. Tymczasem JSW tonie w długach, a ArcelorMittal zamyka produkcję w Chorzowie. Trudna sytuacja branży

Agnieszka Grotek
PAP
2025-11-26 10:11

Jasstrzębska Spółka Węglowa (JSW) mierzy się z trudną sytuacją finansową. Po trzech kwartałach 2025 roku spółka odnotowała narastającą stratę netto w wysokości aż 2,9 mld zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim presja niskich cen węgla koksowego i koksu oraz pogarszająca się kondycja europejskiego hutnictwa. Zarząd JSW zapowiada kompleksową restrukturyzację, obejmującą m.in. rozmowy ze stroną społeczną, instytucjami państwowymi i finansującymi. Czy wypłata nagród z okazji nadchodzącego Dnia Górnika może być zagrożona?

Górnicy w brudnych roboczych kombinezonach i kaskach schodzą w dół szybu kopalnianego, niosąc lampy. Sytuacja polskiego górnictwa jest trudna, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

  • Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zanotowała narastającą stratę netto 2,9 mld zł po trzech kwartałach 2025 roku, borykając się z niskimi cenami węgla i problemami europejskiego hutnictwa.
  • W odpowiedzi na trudną sytuację finansową, zarząd JSW zapowiada kompleksową restrukturyzację mającą na celu odbudowę płynności i poprawę efektywności. 
  • ArcelorMittal Poland trwale wyłącza produkcję w Hucie Królewskiej w Chorzowie do końca 2025 roku, ale zapewni zatrudnienie 270 pracownikom w innych oddziałach.
  • Zbliżająca się Barbórka stawia pod znakiem zapytania tradycyjne nagrody dla górników JSW, podczas gdy pracownicy KGHM już otrzymali premie z zysku za III kwartał.

Trudna sytuacja polskiego górnictwa. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Po trzech kwartałach 2025 roku spółka zanotowała narastającą stratę netto w wysokości aż 2,9 mld zł. Spółka zmaga się z presją niskich cen węgla koksowego i koksu, a także z pogarszającą się sytuacją europejskiego hutnictwa. Zarząd JSW zapowiada kompleksową restrukturyzację, która ma na celu odbudowę płynności finansowej i poprawę efektywności operacyjnej. Jakie działania zostaną podjęte, aby uratować JSW?

Trudna sytuacja w górnictwie i hutnictwie

We wtorek, Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o swoich wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały 2025 roku. Dane te wskazują na poważne problemy finansowe, z jakimi boryka się spółka.

Strata netto: 2,9 mld złPrzychody ze sprzedaży: 7 mld złWynik EBITDA: Minus 1,4 mld zł.

Natomiast ArcelorMittal Poland ogłosił decyzję o trwałym wyłączeniu produkcji w Hucie Królewskiej w Chorzowie. Instalacje mają zostać zatrzymane do końca 2025 roku. Spółka zapewnia, że 270 pracowników huty znajdzie zatrudnienie w innych oddziałach firmy. Prezes ArcelorMittal wyjaśnił, że mimo wieloletnich starań i inwestycji utrzymanie działalności zakładu okazało się niemożliwe z powodu wielu zewnętrznych czynników, które pokrzyżowały plany firmy. Huta Królewska, znana wcześniej jako Kościuszko, ma bogatą historię, sięgającą przełomu XVIII i XIX wieku. 

Wypłata "Barbórki"

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Barbórka, czyli Dzień Górnika.  To tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. Z tej okazji górnicy zwykle otrzymywali hojne nagrody pieniężne. Wysokość i zasady przyznawania tego świadczenia są ustalane wewnętrznie w poszczególnych spółkach górniczych i zależą od ich kondycji finansowej oraz zapisów w układach zbiorowych pracy lub regulaminach. Przykładowo pracownicy KGHM Polska Miedź już otrzymali 21 listopada wpłaty na konto z tytułu nagrody z zysku za trzeci kwartał 2025 roku. W tym wypadku kwota zysku za trzeci kwartał 2025 r. wyniesie 3 proc. co stanowi ok. 10 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

POLSKIE GÓRNICTWO