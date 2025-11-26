Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zanotowała narastającą stratę netto 2,9 mld zł po trzech kwartałach 2025 roku, borykając się z niskimi cenami węgla i problemami europejskiego hutnictwa.

Trudna sytuacja polskiego górnictwa. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Po trzech kwartałach 2025 roku spółka zanotowała narastającą stratę netto w wysokości aż 2,9 mld zł. Spółka zmaga się z presją niskich cen węgla koksowego i koksu, a także z pogarszającą się sytuacją europejskiego hutnictwa. Zarząd JSW zapowiada kompleksową restrukturyzację, która ma na celu odbudowę płynności finansowej i poprawę efektywności operacyjnej. Jakie działania zostaną podjęte, aby uratować JSW?

Trudna sytuacja w górnictwie i hutnictwie

We wtorek, Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o swoich wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały 2025 roku. Dane te wskazują na poważne problemy finansowe, z jakimi boryka się spółka.

Strata netto: 2,9 mld złPrzychody ze sprzedaży: 7 mld złWynik EBITDA: Minus 1,4 mld zł.

Natomiast ArcelorMittal Poland ogłosił decyzję o trwałym wyłączeniu produkcji w Hucie Królewskiej w Chorzowie. Instalacje mają zostać zatrzymane do końca 2025 roku. Spółka zapewnia, że 270 pracowników huty znajdzie zatrudnienie w innych oddziałach firmy. Prezes ArcelorMittal wyjaśnił, że mimo wieloletnich starań i inwestycji utrzymanie działalności zakładu okazało się niemożliwe z powodu wielu zewnętrznych czynników, które pokrzyżowały plany firmy. Huta Królewska, znana wcześniej jako Kościuszko, ma bogatą historię, sięgającą przełomu XVIII i XIX wieku.

Wypłata "Barbórki"

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Barbórka, czyli Dzień Górnika. To tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. Z tej okazji górnicy zwykle otrzymywali hojne nagrody pieniężne. Wysokość i zasady przyznawania tego świadczenia są ustalane wewnętrznie w poszczególnych spółkach górniczych i zależą od ich kondycji finansowej oraz zapisów w układach zbiorowych pracy lub regulaminach. Przykładowo pracownicy KGHM Polska Miedź już otrzymali 21 listopada wpłaty na konto z tytułu nagrody z zysku za trzeci kwartał 2025 roku. W tym wypadku kwota zysku za trzeci kwartał 2025 r. wyniesie 3 proc. co stanowi ok. 10 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

