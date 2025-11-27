Bezpośrednie loty PLL LOT z Warszawy do Rovaniemi (Laponii) wystartowały 27 listopada 2025 r. i odbywają się w czwartki i niedziele, idealne na zimowe wyjazdy.

Trasa umożliwia łatwy dostęp do Wioski Świętego Mikołaja i innych atrakcji Laponii, bez przesiadek, szczególnie w okresie przedświątecznym.

LOT rozwija siatkę połączeń na północy Europy, uruchamiając również trasy do Stavanger (Norwegia) i Reykjawiku (Islandia), odpowiadając na rosnący popyt.

W trzech kwartałach 2025 r. LOT obsłużył ponad 8,9 mln pasażerów (wzrost o 9,6% r/r), co świadczy o sukcesie i stabilnej pozycji przewoźnika.

Bezpośrednie połączenie Warszawa–Rovaniemi: kiedy i jak często?

Nowy kierunek z Lotniska Chopina do portu w Rovaniemi wystartował 27 listopada 2025 r. i ma charakter zimowy. Samoloty PLL LOT latają w czwartki i niedziele, co ułatwia zarówno krótkie wypady na weekend, jak i dłuższe ferie w Arktyce. Przewoźnik podkreśla, że należy do nielicznych linii w Europie Środkowo-Wschodniej, które oferują taki bezpośredni rejs do serca Laponii.

Loty do Laponii w sezonie zimowym

Rovaniemi, stolica fińskiej Laponii, w szczycie sezonu przyciąga turystów spragnionych śniegu, zorzy polarnej i aktywności na świeżym powietrzu. Miasto szczególnie ożywia się przed Bożym Narodzeniem – to wtedy najwięcej osób odwiedza słynną wioskę świętego Mikołaja, uznawaną za jego oficjalną siedzibę. Dla wielu pasażerów nowa trasa LOT-u jest więc najprostszą drogą do tej atrakcji, bez konieczności przesiadek w innych portach.

Nowe trasy LOT na północy Europy

Połączenie do Rovaniemi nie jest jedynym ruchem LOT-u na północy kontynentu. W listopadzie przewoźnik uruchomił całoroczne loty Warszawa–Stavanger w Norwegii, a w kwietniu 2025 r. do siatki połączeń dołączył Reykjavik w Islandii. To czytelny sygnał, że linia konsekwentnie buduje obecność w regionie, odpowiadając zarówno na popyt turystyczny, jak i biznesowy.

Wyniki przewozowe przewoźnika

Wyniki pokazują, że ekspansja znajduje wsparcie w rynku. W trzech kwartałach 2025 r. LOT obsłużył ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 9,6% więcej rok do roku. Działające od 1929 r. Polskie Linie Lotnicze LOT należą do 11 najstarszych linii świata i oferują rejsy długodystansowe m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Japonii i Korei Południowej, a także liczne połączenia do europejskich stolic. W 2024 r. linia przewiozła 10,7 mln pasażerów, co potwierdza stabilną pozycję przewoźnika w regionie.

PTNW - Modzelewski