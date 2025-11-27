RegioJet planuje uruchomić sześć par pociągów dziennie na trasie Kraków–Warszawa, skracając podróż do około 2,5 godziny.

Czeski przewoźnik wprowadzi również połączenia Warszawa–Trójmiasto (trzy pary dziennie) oraz nową, bezpośrednią trasę Warszawa–Praga.

Start połączenia Warszawa–Poznań został opóźniony do lutego z powodu problemów z zapleczem operacyjnym i negocjacjami infrastrukturalnymi.

Ekspansji RegioJet towarzyszy konflikt z PKP Intercity, które jest oskarżane o utrudnianie działalności, podczas gdy PKP Intercity zaprzecza zarzutom.

RegioJet: nowe trasy krajowe

Czeski operator chce mocniej zaistnieć nad Wisłą i oferować szybkie przejazdy na głównych korytarzach. Na odcinku Kraków–Warszawa ma jeździć sześć par pociągów dziennie, a podróż potrwa około 2,5 godziny. Pierwszy skład wyruszy z Krakowa o 5:17 i dotrze do stolicy przed 8:00. W przeciwnym kierunku pociąg z Warszawy Wschodniej odjedzie o 5:37, a do Krakowa dojedzie o 8:19.

W rozkładzie znalazły się także kursy do Trójmiasta – trzy pary pociągów dziennie na trasie Warszawa–Gdynia. RegioJet podkreśla, że nowością będzie bezpośrednie połączenie z Warszawy do Pragi. „Pociąg przejedzie przez Ołomuniec, Ostrawę, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry i zatrzyma się również przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach” – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor.

Opóźniony start Warszawa–Poznań

Debiut połączenia Warszawa–Poznań przesunięto, bo przedłużają się prace nad centralnym zapleczem operacyjnym i negocjacje o dostęp do infrastruktury. We wrześniu spółka zapowiadała sześć par kursów w nowym rocznym rozkładzie, jednak na realizację trzeba poczekać do lutego.

Czeska ofensywa i spór z PKP Intercity

RegioJet nie jest jedynym przewoźnikiem z Czech wchodzącym do Polski. Leo Express ogłosił, że od 1 marca 2026 r. wydłuży trasę Praga–Kraków do Warszawy, obsługując ją dwa razy dziennie. Jednocześnie ekspansji RegioJet towarzyszy konflikt z PKP Intercity. Firma zarzuca spółkom z Grupy PKP m.in. utrudnianie zakupu obiektu za ponad 55 mln zł, blokowanie reklam na dworcach oraz spowalnianie tras w rozkładach. PKP Intercity odpowiada, że działa transparentnie i zgodnie z prawem.

PTNW - Modzelewski