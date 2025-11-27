Przełomowa aplikacja H.EAR BOX mobile umożliwia wstępną diagnostykę i monitorowanie słuchu za pomocą smartfona, bez konieczności użycia słuchawek.

Aplikacja oferuje kompleksowy zestaw testów słuchu, w tym audiometrię przesiewową i test rozumienia mowy, dostępny w wersjach dla dorosłych i dzieci.

H.EAR BOX mobile pozwala na regularne śledzenie zmian w słuchu dzięki historii wyników, co jest kluczowe dla wczesnego wykrywania problemów.

Wspierana przez Ministerstwo Edukacji, aplikacja łączy diagnostykę z edukacją, umożliwiając nawet zbieranie punktów wolontariatu za badania profilaktyczne.

Rewolucja w badaniu słuchu dostępna na smartfonie

Podczas VII Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbył się 25 listopada 2025 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, prof. Henryk Skarżyński zaprezentował przełomową aplikację H.EAR BOX mobile. To innowacyjne narzędzie, które umożliwia wstępną diagnostykę i regularne monitorowanie słuchu za pomocą smartfona, bez konieczności posiadania słuchawek. To prawdziwa rewolucja w dostępie do profilaktyki słuchu!

Wszyscy wiemy, jak ważne jest wczesne wykrycie wad słuchu. To klucz do skutecznego leczenia i rehabilitacji. Niestety, dostęp do profesjonalnych badań audiometrycznych często bywa utrudniony, zwłaszcza dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach lub mających problemy z mobilnością. H.EAR BOX mobile to odpowiedź na to wyzwanie. Aplikacja, stworzona przez ekspertów ze Światowego Centrum Słuchu, przenosi profilaktykę słuchu wprost do domów pacjentów.

Innowacja bez dodatkowych akcesoriów

Co wyróżnia H.EAR BOX mobile na tle innych aplikacji do badania słuchu? Przede wszystkim fakt, że do przeprowadzenia badania nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Wystarczy smartfon! To sprawia, że rozwiązanie jest niezwykle dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla seniorów, którzy często mają trudności z obsługą skomplikowanego sprzętu. Prostota i intuicyjność obsługi to jedne z największych zalet tej aplikacji.

H.EAR BOX mobile to nie tylko prosta audiometria przesiewowa. Aplikacja oferuje rozbudowany zestaw badań, które pozwalają na kompleksową ocenę słuchu. Użytkownicy mają do dyspozycji m.in.:

Audiometrię przesiewową

Test rozumienia mowy metodą prof. Skarżyńskiego

Test sekwencji wysokości

Test sekwencji długości.

Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi testów, H.EAR BOX mobile pozwala na wykrycie różnego rodzaju problemów ze słuchem, od niedosłuchu po zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Monitoring i historia wyników – dbaj o słuch regularnie

Aplikacja została zaprojektowana z myślą o użytkownikach w każdym wieku. Dlatego testy są dostępne w dwóch dedykowanych wersjach: dla dorosłych oraz dla dzieci. System umożliwia tworzenie i zarządzanie profilami użytkowników na jednym urządzeniu, z przypisaną historią wyników. To niezwykle przydatne, ponieważ pozwala na regularne monitorowanie zmian stanu słuchu w czasie i szybkie wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości, które należy skonsultować z lekarzem. Regularne badania to podstawa profilaktyki!

H.EAR BOX mobile to nie tylko narzędzie diagnostyczne, ale również platforma edukacyjna. Aplikacja jest wspierana przez Ministerstwo Edukacji, co podkreśla jej rolę w podnoszeniu świadomości na temat zdrowia słuchu wśród dzieci i młodzieży. Istotną funkcjonalnością dla uczniów jest możliwość zbierania punktów w ramach wolontariatu za wykonywanie badań profilaktycznych. To doskonały sposób na połączenie edukacji z działaniem na rzecz zdrowia publicznego.

Przyszłość diagnostyki słuchu jest w Twoim smartfonie

H.EAR BOX mobile to przełom w diagnostyce słuchu. Dzięki tej innowacyjnej aplikacji, każdy z nas może dbać o swój słuch regularnie i w wygodny sposób. To krok w stronę bardziej dostępnej i efektywnej profilaktyki słuchu dla wszystkich Polaków. Pamiętaj, wczesne wykrycie problemu to klucz do skutecznego leczenia!

