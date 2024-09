Prof. Henryk Skarżyński: W Polsce od 20 lat wykonujemy najwięcej operacji poprawiających słuch

Prof. Henryk Skarżyńscy: Polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii

Prof. Henryk Skarżyński podkreślił, że w jego specjalności, tj. w otolaryngologii, audiologii, foniatrii, Polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii, często jako pierwsi, lub jedni z pierwszych na świecie.

- To wynik naszej pozycji w światowej medycynie, naszych przełomowych operacji, które po raz pierwszy zostały wykonane u nas. Jednocześnie fakt, że od ponad 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, co sprawia, że jesteśmy bardzo dobrym partnerem dla wdrażania nowych technologii, obserwowania wyników, modelowania ich, gdyż zbierając coraz więcej informacji, możemy poprawiać to, co wydaje się jużdoskonałe, a praktyka codzienna pokazuje, że może być jeszcze lepiej - mówi prof. Skarżyński.

Profilaktyka słuchu poważnym wyzwaniem dla polskiej medycyny. Zaburzenia słuchu mogą mieć nawet dzieci w wieku szkolnym

Jak podkreśla lekarz, wyzwaniem pozostaje profilaktyka, choćby w zakresie badań przesiewowych, które będą obejmować całe grupy społeczne.

- Na przykład wszystkich szóstoklasistów, czy wszystkie dzieci w Polsce, które rozpoczynają edukację szkolną, wtedy będziemy mówili o profilaktyce masowej i będziemy otrzymywali cały szereg danych. Dane, które mamy z różnych badań w regionalnych, badań ogólnopolskich wskazują, że u dzieci rozpoczynających edukację szkolną co piąte, co szóste ma pewne problemy ze słuchem. To duża grupa, musimy nauczyć się zarządzać zdrowiem,a nie chorobą - podkreśla prof. Skarżyński.

Sporym zaskoczeniem może być konieczność badania słuchu u dzieci, ekspert jednak zaznacza, że wśród dzieci w wieku szkolnym jest bardzo dużo zaburzeń słuchu.

- To najczęściej nie są ciężkie uszkodzenia, ale takie, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza na codzienne komunikowanie się dla dziecka, który idzie do szkoły i rozpoczyna edukację szkolną, to jeżeli ono dobrze nie słyszy, nie będzie korzystało z tego wszystkiego, co się wiąże z rozpoczęciem edukacji. Ta grupa jest oczywiście różnorodna, to są następstwa infekcji górnych dróg oddechowych, czy ujawniające się późne wady wrodzone, a często też nasze zachowania i nawyki - wyjaśnia prof. Skarżyński.

Naukowiec dodaje, że choć "nie jest przeciwnikiem słuchania muzyki", to podkreśla, że długotrwałe jej słuchanie, nadużywanie słuchawek powoduje zmęczenie słuchu, podobnie jak narażenie na źródła hałasu.

Prof. Henryk Skarżyński dodaje, że dziś w polskiej medycynie zarządza się chorobą, a nie zdrowiem. Pomóc w zmianie mogłaby profilaktyka, a to spore wyzwanie dla specjalistów, organizatorów ochrony zdrowia i dla pacjentów, aby kreować postawy prozdrowotne.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WIDEO Z ROZMOWY