Rehabilitacja rolników. Wkrótce nowe przepisy

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Prace w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są nad "nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w ramach których przewiduje się m.in. zwiększenie środków na rehabilitację leczniczą w celu objęcia większej liczby emerytów możliwością leczenia w centrach rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego".

W ubiegłym tygodniu minister Czesław Siekierski spotkał się z przedstawicielami rolników, którzy - według relacji ministerstwa - zwracali uwagę na zbyt małe środki przeznaczone na fundusz rehabilitacyjny. Resort przekazał wtedy, że Siekierski przyznał rację rolnikom i dodał, że projekt ustawy zwiększający te świadczenia jest przygotowywany.

Powołując się na dane Biura Rehabilitacji Centrali KRUS ministerstwo poinformowało o planowanych kosztach świadczeń na bieżący i przyszły rok. W 2024 r. na świadczenia rehabilitacyjne dla rolników przewidziano 46 mln 600 tys. zł. "Planowany koszt turnusów rehabilitacyjnych dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej to 2 mln 436 tys. zł, natomiast na rehabilitację leczniczą dla dzieci rolników zaplanowano 4 mln 670 tys. zł" - dodano.

Rehabilitacja – koszty

Jeśli chodzi o przyszły rok, ostateczna kwota nie została jeszcze określona, gdyż budżet państwa nie został zatwierdzony. Zaplanowano, że będzie to 50 mln 900 tys. zł (wzrost o 4 mln 300 tys. rok do roku), w tym 2 mln 535 tys. 800 zł na świadczenia dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej. Na rehabilitację dzieci rolników w przyszłym roku zaplanowano 5 mln. 30 tys. zł.

Resort przekazał, że aktualnie stawka za jednodniowy pobyt pacjenta za osobę podczas rehabilitacji w przypadku chorób układu ruchu i krążenia oraz dla osób po przebytym Covid-19 wynosi 200 zł, w przypadku programu pn. "Szkoła Pleców" (program zajmujący się m.in. leczeniem problemów kręgosłupa) stawka to 220 zł.

KRUS zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom oraz ich dzieciom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która organizowana jest w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych w centrach rehabilitacji. Według danych resortu każdego roku korzysta z tego ok. 14 tys. osób.