QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiją aferę KPO

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-08-17 10:04

Myślisz, że współczesne afery gospodarcze to szczyt absurdu? Że marnotrawstwo publicznych pieniędzy w dzisiejszych czasach nie ma sobie równych? Przygotuj się na szok! Marnotrawstwo w PRL osiągnęło rozmiary tak gigantyczne, że dzisiejsze skandale to przy nim pikuś. Sprawdź w naszym quizie, czy wiesz, jak daleko posunęła się niegospodarność w czasach komuny!

Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której:

  • Setki metrów szyn kolejowych leżą przez miesiące niezabezpieczone pod gołym niebem?
  • Generator za 20 milionów złotych kupuje się na dwa lata przed planowaną budową elektrowni?
  • 54 tysiące cegieł marnuje się tylko przez złe składowanie na jednej budowie?
  • 650 budynków mieszkalnych można by wybudować za pieniądze zmarnotrawione w jednym zakładzie?

To nie science fiction – to była rzeczywistość PRL!

W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który odsłoni przed Tobą prawdziwe rozmiary gospodarczej katastrofy komunizmu i sprawdzi, czy potrafisz przewidzieć absurdy tamtej epoki!

Marnotrawstwo na miarę imperium

W latach 1970-1980 gospodarka PRL straciła prawie miliard złotych tylko z powodu udowodnionych przestępstw niegospodarności. A to jedynie czubek góry lodowej! Nie licząc tego, co nigdy nie zostało wykryte, co uznano za "normalne straty" czy co zatuszowano w partyjnych raportach.

Bilion złotych – tyle "pogrzebano" w niedokończonych inwestycjach. To kwota, przy której współczesne afery z VAT-em wyglądają jak drobne.

Dlaczego tak się działo?

Źródło tego absurdu leżało w samym systemie:

  • Brak kompetentnych ekonomistów na kluczowych stanowiskach
  • Obsada partyjna zamiast merytorycznej
  • Społeczna frustracja i brak motywacji do efektywnej pracy
  • Gospodarka nakazowo-rozdzielcza, gdzie liczyła się ideologia, nie efektywność
  • Dewiza "plan za wszelką cenę" bez względu na koszty

Sprawdź swoją wiedzę w quizie PRL!

Czy wiesz, ile dokładnie kosztowały największe "wpadki" PRL-owskich gospodarzy? Znasz szczegóły najgłośniejszych afer tamtych czasów? A może zaskoczą Cię rozmiary tej gospodarczej katastrofy?

Nasz quiz to nie tylko test wiedzy, ale prawdziwa lekcja historii, która pokazuje, dokąd prowadzi system, w którym ideologia zastępuje racjonalność ekonomiczną.

Przygotuj się na szok!

Ostrzegamy – niektóre odpowiedzi mogą wywołać u Ciebie zmieszanie z poplątaniem. Kwoty, które znajdziesz w quizie, rozmiary marnotrawstwa i absurdalność niektórych decyzji przebijają najśmielsze scenariusze satyryczne.

Gotowy na wyzwanie? Gotowa zmierzyć się z pytaniami? Sprawdź, czy potrafisz przewidzieć, jak daleko posunęła się niegospodarność w PRL. Czy zgadniesz najwyższe kwoty? Czy znasz najbardziej absurdalne przypadki?

Ruszaj do quizu i przekonaj się, że rzeczywistość PRL przebiła każdą wyobraźnię!

Wskazówka: Jeśli myślisz, że znasz odpowiedź, pomnóż ją przez dziesięć. Być może będziesz bliżej prawdy...

Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
