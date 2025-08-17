QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiją aferę KPO
Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której:
- Setki metrów szyn kolejowych leżą przez miesiące niezabezpieczone pod gołym niebem?
- Generator za 20 milionów złotych kupuje się na dwa lata przed planowaną budową elektrowni?
- 54 tysiące cegieł marnuje się tylko przez złe składowanie na jednej budowie?
- 650 budynków mieszkalnych można by wybudować za pieniądze zmarnotrawione w jednym zakładzie?
To nie science fiction – to była rzeczywistość PRL!
W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który odsłoni przed Tobą prawdziwe rozmiary gospodarczej katastrofy komunizmu i sprawdzi, czy potrafisz przewidzieć absurdy tamtej epoki!
Marnotrawstwo na miarę imperium
W latach 1970-1980 gospodarka PRL straciła prawie miliard złotych tylko z powodu udowodnionych przestępstw niegospodarności. A to jedynie czubek góry lodowej! Nie licząc tego, co nigdy nie zostało wykryte, co uznano za "normalne straty" czy co zatuszowano w partyjnych raportach.
Bilion złotych – tyle "pogrzebano" w niedokończonych inwestycjach. To kwota, przy której współczesne afery z VAT-em wyglądają jak drobne.
Dlaczego tak się działo?
Źródło tego absurdu leżało w samym systemie:
- Brak kompetentnych ekonomistów na kluczowych stanowiskach
- Obsada partyjna zamiast merytorycznej
- Społeczna frustracja i brak motywacji do efektywnej pracy
- Gospodarka nakazowo-rozdzielcza, gdzie liczyła się ideologia, nie efektywność
- Dewiza "plan za wszelką cenę" bez względu na koszty
Sprawdź swoją wiedzę w quizie PRL!
Czy wiesz, ile dokładnie kosztowały największe "wpadki" PRL-owskich gospodarzy? Znasz szczegóły najgłośniejszych afer tamtych czasów? A może zaskoczą Cię rozmiary tej gospodarczej katastrofy?
Nasz quiz to nie tylko test wiedzy, ale prawdziwa lekcja historii, która pokazuje, dokąd prowadzi system, w którym ideologia zastępuje racjonalność ekonomiczną.
Przygotuj się na szok!
Ostrzegamy – niektóre odpowiedzi mogą wywołać u Ciebie zmieszanie z poplątaniem. Kwoty, które znajdziesz w quizie, rozmiary marnotrawstwa i absurdalność niektórych decyzji przebijają najśmielsze scenariusze satyryczne.
Gotowy na wyzwanie? Gotowa zmierzyć się z pytaniami? Sprawdź, czy potrafisz przewidzieć, jak daleko posunęła się niegospodarność w PRL. Czy zgadniesz najwyższe kwoty? Czy znasz najbardziej absurdalne przypadki?
Ruszaj do quizu i przekonaj się, że rzeczywistość PRL przebiła każdą wyobraźnię!
Wskazówka: Jeśli myślisz, że znasz odpowiedź, pomnóż ją przez dziesięć. Być może będziesz bliżej prawdy...
