QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiją aferę KPO

Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której:

Setki metrów szyn kolejowych leżą przez miesiące niezabezpieczone pod gołym niebem?

leżą przez miesiące niezabezpieczone pod gołym niebem? Generator za 20 milionów złotych kupuje się na dwa lata przed planowaną budową elektrowni?

kupuje się na dwa lata przed planowaną budową elektrowni? 54 tysiące cegieł marnuje się tylko przez złe składowanie na jednej budowie?

tylko przez złe składowanie na jednej budowie? 650 budynków mieszkalnych można by wybudować za pieniądze zmarnotrawione w jednym zakładzie?

To nie science fiction – to była rzeczywistość PRL!

W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który odsłoni przed Tobą prawdziwe rozmiary gospodarczej katastrofy komunizmu i sprawdzi, czy potrafisz przewidzieć absurdy tamtej epoki!

Marnotrawstwo na miarę imperium

W latach 1970-1980 gospodarka PRL straciła prawie miliard złotych tylko z powodu udowodnionych przestępstw niegospodarności. A to jedynie czubek góry lodowej! Nie licząc tego, co nigdy nie zostało wykryte, co uznano za "normalne straty" czy co zatuszowano w partyjnych raportach.

Bilion złotych – tyle "pogrzebano" w niedokończonych inwestycjach. To kwota, przy której współczesne afery z VAT-em wyglądają jak drobne.

Dlaczego tak się działo?

Źródło tego absurdu leżało w samym systemie:

Brak kompetentnych ekonomistów na kluczowych stanowiskach

Obsada partyjna zamiast merytorycznej

Społeczna frustracja i brak motywacji do efektywnej pracy

Gospodarka nakazowo-rozdzielcza, gdzie liczyła się ideologia, nie efektywność

Dewiza "plan za wszelką cenę" bez względu na koszty

Sprawdź swoją wiedzę w quizie PRL!

Czy wiesz, ile dokładnie kosztowały największe "wpadki" PRL-owskich gospodarzy? Znasz szczegóły najgłośniejszych afer tamtych czasów? A może zaskoczą Cię rozmiary tej gospodarczej katastrofy?

Nasz quiz to nie tylko test wiedzy, ale prawdziwa lekcja historii, która pokazuje, dokąd prowadzi system, w którym ideologia zastępuje racjonalność ekonomiczną.

Przygotuj się na szok!

Ostrzegamy – niektóre odpowiedzi mogą wywołać u Ciebie zmieszanie z poplątaniem. Kwoty, które znajdziesz w quizie, rozmiary marnotrawstwa i absurdalność niektórych decyzji przebijają najśmielsze scenariusze satyryczne.

Gotowy na wyzwanie? Gotowa zmierzyć się z pytaniami? Sprawdź, czy potrafisz przewidzieć, jak daleko posunęła się niegospodarność w PRL. Czy zgadniesz najwyższe kwoty? Czy znasz najbardziej absurdalne przypadki?

Ruszaj do quizu i przekonaj się, że rzeczywistość PRL przebiła każdą wyobraźnię!

Wskazówka: Jeśli myślisz, że znasz odpowiedź, pomnóż ją przez dziesięć. Być może będziesz bliżej prawdy...

QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiją aferę KPO

QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO Pytanie 1 z 15 Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu? Gospodarka wolnorynkowa Gospodarka nakazowo-rozdzielcza Gospodarka mieszana Następne pytanie

GALERIA. Robotnicy i aparatczycy - między planem sześcioletnim a marnotrawstwem

Ta afera wstrząsnęła całą Polską. Śmierć za mięso w PRL-u Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.