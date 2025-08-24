Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia pilotaż skróconego tygodnia pracy

Przedsiębiorcy obawiają się kosztów i chaosu związanego ze zmianami.

Eksperci wskazują branże, w których krótszy tydzień pracy może się sprawdzić.

Czterodniowy tydzień pracy. "Polska jest na takie zmiany niegotowa"

Nabór wniosków do pilotażu testowania skróconego czasu pracy z dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął się 14 sierpnia. W jego ramach firma może wypróbować czterodniowy tydzień pracy, lub skrócony czas dziennej pracy z 8 godzin do 6 godzin - decyzja o wyborze opcji należy do pracodawcy.

Resort podkreśla, że pilotaż ma rolę eksperymentalna i ma na celu zbadać wpływ skróconego czasu pracy na aspekty funkcjonowania i przedsiębiorstw i pracowników.

- Program jest dobrowolny, więc spodziewam się, że firmy biorące w nim udział są świadome konsekwencji zmian w firmach i chcą po prostu sprawdzić, jak taki inny tydzień pracy wpłynie na efektywność pracowników, wykonywane zadania czy sprawność operacyjną firmy. Moje rozmowy z przedsiębiorcami wskazują jednak dość jednoznacznie, że większość jest sceptyczna. Polska gospodarka na takie zmiany nie jest gotowa - ocenia Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Prezes Mojsiuk dodaje, że "eksperymenty mają to do siebie, że kończą się albo dobrze albo źle". Jak podkreśla, pytań jest wiele, od kwestii tego, czy pracownicy po zakończeniu pilotażu zaakceptują ewentualny powrót do starej struktury pracy, do kwestii czy ekwiwalent z resortu pokryje ewentualne straty.

Przedsiębiorcy sceptyczni do skrócenia czasu pracy

- Przedsiębiorcy do pilotażu podchodzą sceptycznie z prostego powodu: nie jesteśmy w stanie ocenić, jak zmiana w trybie pracy, czyli np. wolne piątki, wpłynie długofalowo na operacyjną efektywność przedsiębiorstwa. Problemem może być także kadrowe zapełnienie luk powstałych w wyniku skrócenia tygodnia pracy, bo oczywiście nie wszystkie branże mogą pozwolić sobie na „wolny piątek”. Pracę więc w innym trybie wykona ktoś inny. W niektórych branżach braki kadrowe są dotkliwe. Opanowanie takiego harmonogramu pracy w wielu firmach będzie wyzwaniem, które spowoduje chaos, a w efekcie może odbić się na relacjach w firmie, wynikach przedsiębiorstwie i jakości obsługi klienta - ocenia Mojsiuk.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie podkreśla, że jest jednak ciekawa wyników pilotażu i jej zdaniem będzie to "najlepszy sondaż z tego pomysłu"..

Eksperci: nie we wszystkich branżach, będzie to możliwe

Jak z kolei wskazują eksperci cytowani przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie, pilotaż Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest lepszym pomysłem niż wprowadzenie takiego rozwiązania bez wcześniejszych testów. Dodają też, że nie wszystkie branże są w stanie udźwignąć taki system.

- Czterodniowy tydzień pracy czy skrócenie dziennego czasu pracy w Polsce nie jest możliwe we wszystkich branżach. Trudno wyobrazić sobie jak np. przemysł, górnictwo, przetwórstwo, transport, logistyka czy handel nagle przechodzą w taki tryb. Nie ma szans, by w cztery dni wyrobić pięciodniową normę bez straty operacyjnej. Oczywiście wiele zależy od motywacji pracowników i sprawności kadry menadżerskiej i zarządzającej, ale taki tryb pracy po prostu nie sprawdzi się w każdej branży - mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy Idea HR Group.

Jak dodaje, skrócony czas pracy może nie odbić się na efektywności w takich branżach jak marketing, administracja, w urzędach, czy w branżach kreatywnych.

- Pilotaż nie jest złym pomysłem i sam zastanawiam się nad jego zastosowaniem w swojej firmie. Jego popularność będzie świetną wykładnią tego, czy przedsiębiorcy są tematem zainteresowani i czy będzie to dla nich rozwiązanie optymalne, czy nie ma szans na jego zastosowanie. Rynek pracy się zmienia, a oferta dla pracowników coraz częściej obejmuje np. możliwość pracy zdalnej czy właśnie elastyczne dni pracy - ocenia Kamil Zieliński, ekspert rynku pracy z firmy 7HR.

Rozstrzygnięcie naboru i publikacja listy pracodawców, którzy zakwalifikowali się do pilotażu ma nastąpić do 15 października 2025 roku.

