Bułgaria jest gotowa na przyjęcie euro 1 stycznia 2026 roku, co potwierdził premier Żelazkow po spotkaniu z unijnym komisarzem.

Sektor bankowy jest przygotowany, a dostawy banknotów i monet euro do punktów handlowych rozpoczęły się 1 listopada.

Kampania informacyjna, obejmująca ponad 420 spotkań, znacząco zwiększyła zaufanie społeczne do wprowadzenia euro.

Przyjęcie euro ma pozytywnie wpłynąć na stabilność finansową i wzrost gospodarczy Bułgarii, która stanie się 21. członkiem strefy euro

Jak Bułgaria przygotowuje się do przyjęcia euro?

Rząd w Sofii intensyfikuje działania mające na celu sprawne wprowadzenie wspólnej waluty. Premier Bułgarii Rosen Żelazkow po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. gospodarki Valdisem Dombrovskisem zapewnił o pełnej gotowości systemowej kraju. – Kontynuujemy intensywne prace nad zapewnieniem płynnego, przejrzystego i pomyślnego przejścia na wspólną walutę – powiedział premier, cytowany przez bułgarską agencję prasową BTA. Wydarzenie odbyło się w ramach konferencji „Bułgaria u progu strefy euro”, co podkreśla wagę tematu dla obecnych władz. Bułgarski premier podkreślił, że krajowy sektor bankowy jest w pełni przygotowany na przyjęcie euro, a od 1 listopada rozpoczęły się dostawy banknotów i monet euro do banków, urzędów pocztowych i punktów handlowych. Równolegle prowadzona jest szeroko zakrojona kampania informacyjna. Od lipca odbyło się ponad 420 spotkań i konferencji, które według rządu miały znacząco zwiększyć zaufanie obywateli do zmiany.

Kiedy i jak będzie można wymienić lewy na euro?

Kluczową informacją dla obywateli i przedsiębiorców jest harmonogram wycofywania z obiegu narodowej waluty – lewa. Proces ten został zaplanowany tak, aby zminimalizować niedogodności. Lewy i euro będą równolegle w użyciu przez cały styczeń 2026 roku, a następnie zacznie się proces stopniowego wycofywania bułgarskiej waluty. Oznacza to, że przez miesiąc będzie można płacić obiema walutami. Wymiana lewów na euro będzie bezpłatna w bankach komercyjnych oraz urzędach pocztowych do końca czerwca 2026 roku. Po tym terminie operacja ta będzie możliwa już wyłącznie w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego, ale bezterminowo.

Co Bułgarzy sądzą o wejściu do strefy euro?

Mimo zapewnień rządu o rosnącym zaufaniu społecznym, nastroje Bułgarów wobec nowej waluty nie są jednoznaczne. Premier Żelazkow twierdzi, że kampania informacyjna przynosi efekty, a mieszkańcy „otrzymali rzetelne i kompleksowe informacje za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych”.

Ostatnie sondaże wskazywały jednak na niemal równy podział na zwolenników i przeciwników wprowadzenia euro, co pokazuje, że przyjęcie euro przez Bułgarię wciąż budzi społeczne emocje. Unijny komisarz Valdis Dombrovskis przekonuje, że korzyści są nie do przecenienia, wskazując, że zastąpienie lewa przez euro pozytywnie wpłynie na „stabilność finansową i odporność, a także przyspieszy wzrost gospodarczy”. Bułgaria, dołączając do unii walutowej, stanie się jej 21. członkiem.

