Aby otrzymać pełną emeryturę, musisz spełnić dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) oraz posiadać minimalny staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn).

40 lat pracy, choć spełnia warunek stażu, nie gwarantuje wysokiej emerytury – jej wysokość zależy od zgromadzonego kapitału.

ZUS oblicza emeryturę na podstawie zgromadzonego kapitału (składki, kapitał początkowy, subkonto) podzielonego przez średnie dalsze trwanie życia.

Wysokość świadczeń i zgromadzonych środków jest corocznie korygowana przez waloryzacje: marcową (dla wypłacanych emerytur) i czerwcową (dla środków na kontach).

Emerytura po 40 latach pracy – co musisz wiedzieć?

Wielu przyszłych emerytów zastanawia się, jakie świadczenie otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po przepracowaniu 40 lat. Czy długi staż pracy gwarantuje wysoką emeryturę? Jakie czynniki wpływają na ostateczną kwotę świadczenia? Przyjrzyjmy się bliżej zasadom, na jakich opiera się polski system emerytalny. Polski system emerytalny wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków, aby nabyć pełne prawo do emerytury:

Osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego, który gwarantuje otrzymanie świadczenia w minimalnej wysokości, obecnie wynoszącej 1871,92 zł brutto. Minimalny staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Osoba w wieku 60 lat z 40-letnim stażem pracy zdecydowanie spełnia drugi warunek. Jednak, czy to wystarczy, aby otrzymać wysoką emeryturę?

Jak ZUS wylicza wysokość emerytury?

Mimo spełnienia warunków dotyczących wieku i stażu pracy, rzeczywista wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie skomplikowanego wzoru, który uwzględnia kilka kluczowych elementów. Podstawą jest iloraz zgromadzonego kapitału emerytalnego i statystycznej wartości średniego dalszego trwania życia, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kluczowym czynnikiem decydującym o kwocie emerytury jest zgromadzony kapitał, na który składają się:

Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne.

Zwaloryzowany kapitał początkowy (dla osób pracujących przed 1999 rokiem).

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS.

Wysokość świadczeń jest corocznie korygowana przez dwie waloryzacje: marcową, która podnosi już wypłacane emerytury na podstawie wskaźnika inflacji i wzrostu płac oraz czerwcową, która aktualizuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, wpływając bezpośrednio na wyliczenie przyszłego świadczenia.

Dzięki waloryzacji zgromadzony kapitał emerytalny zyskuje na wartości, co ma na celu ochronę przyszłych świadczeń przed inflacją.

Zarobki a wysokość emerytury – kluczowa zależność

Choć 40 lat pracy sugeruje wysoką emeryturę, w praktyce kwota świadczenia jest silnie skorelowana z poziomem zarobków, a co za tym idzie, z wysokością odprowadzanych składek. Oznacza to, że osoby, które przez całe życie zarabiały więcej, mogą liczyć na wyższe świadczenie.

Osoby, które przez cały 40-letni okres pracy otrzymywały minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Osoby, które przez 40 lat zarabiały na poziomie średniej krajowej lub wyższym, zgromadziły proporcjonalnie znacznie większy kapitał, co przekłada się na znacznie wyższe świadczenie, które może wynieść nawet około 6600 zł brutto.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025