Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za trzeci kwartał 2025 roku. Dane te, choć jeszcze podlegające rewizji, rysują obiecujący obraz kondycji polskiej gospodarki. Wzrost PKB, zarówno w ujęciu sezonowym, jak i rocznym, sygnalizuje ożywienie i potencjalny dalszy rozwój. Przyjrzyjmy się bliżej tym danym i spróbujmy zrozumieć, co stoi za tym wzrostem.

  • W III kwartale 2025 r. polski PKB niewyrównany sezonowo wzrósł o 3,7% rok do roku, co wskazuje na przyspieszenie gospodarki w porównaniu do 2,8% w analogicznym okresie 2024 r.
  • Wzrost realnego PKB wyrównanego sezonowo o 0,8% kwartał do kwartału oraz o 3,7% rok do roku potwierdza stabilny, choć umiarkowany, trend wzrostowy.
  • Chociaż wstępne dane są obiecujące, mogą ulec rewizji; pełny obraz poznamy 1 grudnia 2025 r. 
  • Do wzrostu PKB mogły przyczynić się inwestycje, konsumpcja, eksport i rozwój sektora usług, jednak potencjalne zagrożenia to inflacja, niestabilność geopolityczna i problemy z łańcuchami dostaw.

Wzrost PKB niewyrównany sezonowo

Według wstępnych danych, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w trzecim kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,7% rok do roku. To znaczący wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., kiedy to wzrost wyniósł 2,8%. Ten wzrost sugeruje, że polska gospodarka nabiera tempa i skutecznie pokonuje ewentualne przeszkody. Analizując dane niewyrównane sezonowo, możemy zaobserwować rzeczywiste zmiany zachodzące w gospodarce, bez uwzględniania czynników sezonowych, takich jak np. zwiększona aktywność w okresie świątecznym.

W trzecim kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%. Wyrównanie sezonowe pozwala na bardziej precyzyjną analizę trendów gospodarczych, eliminując wpływ czynników sezonowych. Wzrost o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem wskazuje na stabilny, choć umiarkowany wzrost gospodarczy. Natomiast wzrost o 3,7% w porównaniu z rokiem poprzednim potwierdza ogólną tendencję wzrostową.

Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To kolejna potwierdzająca informacja o pozytywnym trendzie w polskiej gospodarce. Porównanie z rokiem poprzednim, bez uwzględniania czynników sezonowych, daje jasny obraz tego, jak gospodarka radzi sobie w dłuższej perspektywie.

Co dalej? – Rewizja danych i kolejne publikacje

Należy pamiętać, że prezentowane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Jak informuje GUS, "dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 3 kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany w dniu 01.12.2025 r.". Oznacza to, że ostateczny obraz kondycji polskiej gospodarki w trzecim kwartale 2025 roku poznamy dopiero w grudniu.

Choć wstępne dane nie dają szczegółowego wglądu w strukturę PKB, możemy spekulować, jakie czynniki mogły przyczynić się do tego wzrostu. Możliwe, że kluczową rolę odegrały:

Inwestycje: Zwiększone inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne, mogły przyczynić się do wzrostu popytu i produkcji.Konsumpcja: Wzrost konsumpcji prywatnej, napędzany rosnącymi wynagrodzeniami i poprawą nastrojów konsumenckich, mógł również wpłynąć na wzrost PKB.

Eksport: Dobra kondycja gospodarki światowej i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw mogły przełożyć się na wzrost eksportu.Sektor Usług: Rozwój sektora usług, szczególnie w obszarach takich jak IT, finanse i turystyka, mógł również przyczynić się do wzrostu PKB.

Potencjalne zagrożenia

Mimo obiecujących danych, warto pamiętać o potencjalnych zagrożeniach dla dalszego wzrostu gospodarczego. Należą do nich:

  • Inflacja: Wysoka inflacja może ograniczyć konsumpcję i inwestycje, hamując wzrost gospodarczy.
  • Niestabilność Geopolityczna: Konflikty zbrojne i napięcia polityczne na świecie mogą negatywnie wpłynąć na handel i inwestycje.
  • Problemy z Łańcuchami Dostaw: Przerwy w łańcuchach dostaw mogą utrudnić produkcję i eksport.
  • Zmiany Regulacyjne: Nowe regulacje, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, mogą wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

 

