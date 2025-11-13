W III kwartale 2025 r. polski PKB niewyrównany sezonowo wzrósł o 3,7% rok do roku, co wskazuje na przyspieszenie gospodarki w porównaniu do 2,8% w analogicznym okresie 2024 r.

Wzrost realnego PKB wyrównanego sezonowo o 0,8% kwartał do kwartału oraz o 3,7% rok do roku potwierdza stabilny, choć umiarkowany, trend wzrostowy.

Chociaż wstępne dane są obiecujące, mogą ulec rewizji; pełny obraz poznamy 1 grudnia 2025 r.

Do wzrostu PKB mogły przyczynić się inwestycje, konsumpcja, eksport i rozwój sektora usług, jednak potencjalne zagrożenia to inflacja, niestabilność geopolityczna i problemy z łańcuchami dostaw.

Wzrost PKB niewyrównany sezonowo

Według wstępnych danych, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w trzecim kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,7% rok do roku. To znaczący wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., kiedy to wzrost wyniósł 2,8%. Ten wzrost sugeruje, że polska gospodarka nabiera tempa i skutecznie pokonuje ewentualne przeszkody. Analizując dane niewyrównane sezonowo, możemy zaobserwować rzeczywiste zmiany zachodzące w gospodarce, bez uwzględniania czynników sezonowych, takich jak np. zwiększona aktywność w okresie świątecznym.

W trzecim kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%. Wyrównanie sezonowe pozwala na bardziej precyzyjną analizę trendów gospodarczych, eliminując wpływ czynników sezonowych. Wzrost o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem wskazuje na stabilny, choć umiarkowany wzrost gospodarczy. Natomiast wzrost o 3,7% w porównaniu z rokiem poprzednim potwierdza ogólną tendencję wzrostową.

Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To kolejna potwierdzająca informacja o pozytywnym trendzie w polskiej gospodarce. Porównanie z rokiem poprzednim, bez uwzględniania czynników sezonowych, daje jasny obraz tego, jak gospodarka radzi sobie w dłuższej perspektywie.

Co dalej? – Rewizja danych i kolejne publikacje

Należy pamiętać, że prezentowane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Jak informuje GUS, "dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 3 kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany w dniu 01.12.2025 r.". Oznacza to, że ostateczny obraz kondycji polskiej gospodarki w trzecim kwartale 2025 roku poznamy dopiero w grudniu.

Choć wstępne dane nie dają szczegółowego wglądu w strukturę PKB, możemy spekulować, jakie czynniki mogły przyczynić się do tego wzrostu. Możliwe, że kluczową rolę odegrały:

Inwestycje: Zwiększone inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne, mogły przyczynić się do wzrostu popytu i produkcji.Konsumpcja: Wzrost konsumpcji prywatnej, napędzany rosnącymi wynagrodzeniami i poprawą nastrojów konsumenckich, mógł również wpłynąć na wzrost PKB.

Eksport: Dobra kondycja gospodarki światowej i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw mogły przełożyć się na wzrost eksportu.Sektor Usług: Rozwój sektora usług, szczególnie w obszarach takich jak IT, finanse i turystyka, mógł również przyczynić się do wzrostu PKB.

Potencjalne zagrożenia

Mimo obiecujących danych, warto pamiętać o potencjalnych zagrożeniach dla dalszego wzrostu gospodarczego. Należą do nich:

Inflacja: Wysoka inflacja może ograniczyć konsumpcję i inwestycje, hamując wzrost gospodarczy.

Niestabilność Geopolityczna: Konflikty zbrojne i napięcia polityczne na świecie mogą negatywnie wpłynąć na handel i inwestycje.

Problemy z Łańcuchami Dostaw: Przerwy w łańcuchach dostaw mogą utrudnić produkcję i eksport.

Zmiany Regulacyjne: Nowe regulacje, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, mogą wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek