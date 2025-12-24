W Lidlu dostępne są świąteczne pościele z mikrowłókna satynowego już od 24,99 zł oraz z bawełny satynowej od 59,99 zł.

Uzupełnij sypialnię o bawełniane prześcieradła (od 19,99 zł, drugie 50% taniej z Lidl Plus) i welurowe narzuty (59,99 zł).

Dostępne są całoroczne kołdry i poduszki Aloe Vera Wendre, idealne dla alergików, w cenach od 44,99 zł.

Kup ciepłe piżamy damskie i męskie (od 39,99 zł), a do 27 grudnia drugi produkt z tej kategorii otrzymasz 50% taniej z kuponem Lidl Plus.

Świąteczna atmosfera w sypialni zaczyna się od pościeli

W okresie świątecznym sen nabiera szczególnego znaczenia. Odpowiednio dobrana pościel potrafi poprawić jakość wypoczynku i stworzyć przytulne warunki do regeneracji. W sklepach Lidla oraz online na lidl.pl dostępne są dwustronne pościele Livarno z mikrowłókna satynowego w cenie od 24,99 zł za zestaw, obniżonej o 10 zł. Materiał ten wyróżnia się gładką strukturą i łatwością pielęgnacji.

W tej samej promocji znalazły się również eleganckie pościele dwustronne z bawełny satynowej Livarno, dostępne od 59,99 zł za zestaw. Osoby poszukujące maksymalnej miękkości mogą sięgnąć po pluszowe warianty tej marki, również przecenione o 10 zł, z puszystym włosiem wykonanym z mikrowłókna.

Prześcieradła i narzuty – funkcjonalne dopełnienie sypialni

Komfort snu nie kończy się na pościeli. W ofercie znalazły się także bawełniane prześcieradła z dżerseju Livarno, wykonane w 100% z bawełny, dostępne w trzech rozmiarach od 19,99 zł za sztukę. Dodatkową korzyścią jest promocja w aplikacji Lidl Plus – do 27 grudnia drugie, tańsze prześcieradło można kupić 50% taniej.

Estetycznym akcentem w sypialni może stać się welurowa narzuta Livarno o wymiarach 200 x 220 cm, dostępna w cenie 59,99 zł. Miękki materiał z delikatnym połyskiem wprowadza elegancki, a jednocześnie przytulny klimat.

Kołdry i poduszki przyjazne alergikom

Całoroczna kołdra Aloe Vera Wendre, dostępna w trzech rozmiarach – 140 x 200 cm, 160 x 200 cm i 220 x 200 cm – została zaprojektowana z myślą o osobach ceniących świeżość i łatwą pielęgnację. Dodatek aloesu wspiera komfort snu, a możliwość prania w pralce ułatwia utrzymanie higieny. Ceny zaczynają się od 44,99 zł, a pasującą poduszkę tej samej serii można kupić za 29,99 zł.

Piżamy na zimowe wieczory i spokojne poranki

Świąteczny relaks to również odpowiednia odzież do spania. W Lidlu kupisz damskie i męskie piżamy Esmara oraz Esmara Men w cenie 39,99 zł za zestaw. Wysoka zawartość bawełny oraz flanelowe spodnie zapewniają ciepło i swobodę ruchów. W ofercie pojawiły się także welurowe piżamy damskie Esmara w tej samej cenie oraz piżamy męskie Mexx za 79,99 zł. Dodatkowo, do 27 grudnia, wyłącznie w sklepach stacjonarnych i po aktywacji kuponu Lidl Plus, obowiązuje promocja 50% taniej na drugi, tańszy produkt z tej kategorii.

PTNW Balcerowicz