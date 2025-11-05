NBP przedstawił prognozy na kolejne lata. Czy inflacja wróci?

NBP prognozuje, że inflacja w 2025 roku znajdzie się w przedziale 1,9–4 proc.

Roczne tempo wzrostu PKB w przyszłym roku ma wynieść 2,7–4,6 proc.

Również w strefie euro inflacja ma kształtować się w okolicy celu inflacyjnego

NBP opublikowało prognozy na 2026 i 2027 roku

Narodowy Bank Polski (NBP) zaprezentował listopadową projekcję inflacji oraz PKB, która rysuje obiecujący obraz dla polskiej gospodarki w najbliższych latach. Zgodnie z tą prognozą, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i danych dostępnych do 15 października, inflacja w 2025 roku powinna utrzymać się w ryzach, a wzrost gospodarczy nabierze tempa.

Według listopadowej projekcji, inflacja w 2025 roku z 50-procentowym prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 1,9–4 proc. Dla porównania, lipcowa projekcja zakładała roczną dynamikę cen na poziomie 1,7–4,5 proc. W kolejnych latach sytuacja ma wyglądać następująco:

2026 rok: inflacja w przedziale 3,6–3,7 proc.

inflacja w przedziale 3,6–3,7 proc. 2027 rok: inflacja w przedziale 1,1–4,1 proc.

Prognozy wzrostu PKB

Również prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego są optymistyczne. NBP przewiduje, że roczne tempo wzrostu PKB w 2025 roku z 50-procentowym prawdopodobieństwem wyniesie 2,7–4,6 proc. W kolejnych latach dynamika wzrostu ma kształtować się następująco:

2026 rok: wzrost PKB w przedziale 3,1–3,8 proc.

wzrost PKB w przedziale 3,1–3,8 proc. 2027 rok: wzrost PKB w przedziale 1,5–3,7 proc.

Warto zauważyć, że poprzednia, lipcowa projekcja zakładała nieco niższe tempo wzrostu PKB, co świadczy o poprawie perspektyw gospodarczych.

Sytuacja na świecie a prognozy dla Polski

W komunikacie NBP zwrócono również uwagę na sytuację gospodarczą na świecie. Według wstępnych danych, roczna dynamika PKB w strefie euro w trzecim kwartale 2025 roku obniżyła się do 1,3 proc. r/r. Podobne spowolnienie wzrostu PKB zaobserwowano także w Stanach Zjednoczonych.

- Inflacja w strefie euro jest bliska celowi inflacyjnemu Europejskiego Banku Centralnego (2 proc. w średnim okresie - PAP), przy czym inflacja bazowa pozostaje nieco wyższa. W Stanach Zjednoczonych inflacja kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej, przy podwyższonej inflacji bazowej. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej – dodano w komunikacie.

W odniesieniu do polskiej gospodarki, NBP wskazuje na utrzymywanie się korzystnej koniunktury. "W szczególności we wrześniu w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa. Jednocześnie dane kwartalne z sektora przedsiębiorstw wskazują na stopniowe obniżanie się dynamiki wynagrodzeń, przy dalszym spadku zatrudnienia w ujęciu rocznym" – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazał, że roczny wskaźnik inflacji CPI w październiku 2025 roku obniżył się do 2,8 proc. (wobec 2,9 proc. we wrześniu). Na ten spadek wpłynęła przede wszystkim niższa dynamika cen żywności. pewne: sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie jest dynamiczna i wymaga stałego monitorowania.