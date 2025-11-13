Przegłosowana w Sejmie ustawa przewiduje nawet więzienie za przekroczenie prędkości

W ustawie są także surowe kary za drift i nielegalne wyścigi

Rozszerzenie możliwości konfiskaty pojazdu na osoby łamiące sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Ustawa trafi teraz do Senatu

Sejm zaostrza prawo drogowe: Koniec tolerancji dla piratów i recydywistów?

Sejm 7 listopada przegłosował ustawę zaostrzającą kary za wykroczenia drogowe. Zgodnie z projektem za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa, sprawcy będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Pierwotny projekt zakładał, że surowsze kary będą grozić za przekroczenie prędkości o co najmniej połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej, a na innej drodze publicznej – co najmniej dwukrotnie. Posłowie przychylili się do tej propozycji, co oznacza, że osoba jadąca szybciej niż 180 km/h na drodze ekspresowej, lub 210 km/h na autostradzie, może trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Podobne kary mają grozić w przypadku ograniczenia prędkości znakiem. Czyli przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h, do więzienia trafimy jadąc już 60 km/h.

Konfiskata pojazdu za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego recydywistów i posiadaczy wielokrotnych zakazów prowadzenia pojazdów. Uchwalone przez Sejm zmiany zakładają, że surowsze sankcje mają dać efekt odstraszający. Sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za niestosowanie się do wcześniejszych orzeczeń zakazu prowadzenia pojazdów.

Nowe przepisy pozwolą również na konfiskatę auta w przypadku osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Ustawa podnosi dolną granicę świadczenia pieniężnego, które orzekane jest obowiązkowo za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów – z 5 tys. zł do 10 tys. zł.

Gdy przepisy nakazują przepadek pojazdu, a nie można tego zrobić, maksymalna nawiązka zastępująca konfiskatę wzrasta po uchwaleniu zmian ze 100 tys. do 500 tys. zł. Te zmiany mają skutecznie zniechęcać do łamania prawa i lekceważenia zakazów.

Do więzienia za nielegalne wyścigi i kary finansowe za drift

Sejm przyjął definicję nielegalnego wyścigu, określając go jako rywalizację co najmniej dwóch kierowców, którzy chcą pokonać określony odcinek drogi w jak najkrótszym czasie i z naruszeniem zasad bezpieczeństwa drogowego. Za organizację i czynne uczestnictwo w wyścigu (jako kierujący) grozić ma kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Za przygotowanie do nielegalnego wyścigu ma być przewidziana kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli wskutek wyścigu dojdzie do wypadku, kierowca może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

2 tys. zł mandatu ma dostać widz, lub osoba, która nie jest kierującym, ale umyślnie uczestniczy w nielegalnym wyścigu (np. jako pasażer).

W ustawie zapisano również definicję driftu – to „celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół pojazdu, wykonane w trakcie ogólnodostępnego zgromadzenia, bez wymaganego zezwolenia”. Nowy przepis dotyczy także motocyklistów, którzy jeżdżą na jednym kole.

Kara za drift na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu wyniesie 1,5 tys. zł. Jeśli do tego dojdzie do do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kara wyniesie do 2,5 tys. zł.

Obowiązek zgłaszania spotów samochodowych

Co więcej, nowe przepisy przewidują, że osoby, które będą chciały zorganizować spot samochodowy w większej ilości pojazdów niż 10, będą musiały zgłosić zgromadzenie do gminy. Organizatorzy takich spotkań będą musieli zadbać o bezpieczeństwo uczestników i przestrzeganie przepisów.

Czyli przykładowo, jeśli 11 znajomych spotka się na parkingu samochodami, będzie musiało się liczyć z grzywną wysokości 2 tys. zł.

Nowe przepisy po uchwaleniu wejdą w życie – zasadniczo – po 30 dniach od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie zostanie poddana dalszym analizom i głosowaniom. Jeśli Senat nie wniesie poprawek, ustawa trafi do podpisu Prezydenta i zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy mają wejść planowo w 2026 roku.

