Dokument "Przegląd Emerytalny", który trafił już do Kancelarii Premiera, ujawnia niepokojące dane. W grudniu 2024 roku średnia emerytura w Polsce wyniosła 3919 zł 53 gr. Jednak różnice między płciami są dramatyczne – mężczyźni otrzymywali przeciętnie 4818 zł 02 gr, podczas gdy kobiety zaledwie 3321 zł 12 gr.

To oznacza różnicę prawie 1500 zł miesięcznie. Co więcej, przepaść ta systematycznie się pogłębia. W 2022 roku wynosiła 1160 zł, w 2023 roku – 1331 zł, a w 2024 roku już 1497 zł.

Powód jest prosty – kobiety przechodząc na emeryturę o 5 lat wcześniej niż mężczyźni (w wieku 60 lat zamiast 65), gromadzą mniejszy kapitał emerytalny na swoim koncie w ZUS.

ZUS zdradza sposób na emeryturę wyższą o połowę

Resort rodziny opublikował szczegółowe wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które pokazują, ile można zyskać odkładając moment przejścia na emeryturę. Dane są jednoznaczne – im dłużej pracujemy, tym wyższa emerytura.

Wydłużając aktywność zawodową o rok, kobieta może liczyć na emeryturę wyższą o 8,8 proc., mężczyzna – o 8,9 proc. Odkładając emeryturę o dwa lata, świadczenie wzrośnie o około 19 proc.

Największe zyski czekają jednak na tych, którzy zdecydują się pracować znacznie dłużej. Pracując o 5 lat dłużej niż wynosi ustawowy wiek emerytalny, kobieta może otrzymać emeryturę wyższą o 52,8 proc., a mężczyzna aż o 54,3 proc. To różnica, która może znacząco wpłynąć na standard życia na emeryturze.

Lawina groszowych emerytur w Polsce

"Przegląd Emerytalny" zwraca też uwagę na rosnący problem bardzo niskich świadczeń emerytalnych. W nowym systemie emerytalnym nie określono minimalnego wymaganego stażu ubezpieczeniowego. W praktyce oznacza to, że emerytura przysługuje nawet za tydzień czy miesiąc pracy.

Obecnie minimalna emerytura to 1878 zł 91 gr brutto, jednak ZUS wypłaca świadczenia w wysokości zaledwie 2 groszy miesięcznie. Takie emerytury otrzymują obecnie dwie osoby – kobieta, która odprowadzała składki za jeden dzień pracy oraz mężczyzna pracujący jeden miesiąc.

Liczba tak zwanych groszowych emerytur systematycznie rośnie, co jest niepokojącym zjawiskiem społecznym.

Rząd Tuska nie zmieni wieku emerytalnego ustawowo

Mimo alarmujących wniosków płynących z raportu, rząd nie planuje wprowadzenia ustawowego wydłużenia wieku emerytalnego. Zamiast tego stawia na system zachęt do dłuższej aktywności zawodowej.

Jak czytamy w "Przeglądzie Emerytalnym", w obecnym systemie po osiągnięciu wieku emerytalnego można jednocześnie pobierać emeryturę i kontynuować pracę bez ograniczeń. Za każdy dodatkowy okres pracy wysokość emerytury podlega podwyższeniu.

Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego.

Rząd musi przyjąć dokument "Przegląd Emerytalny" do 31 października 2025 roku. Raz na trzy lata rządzący są zobowiązani przeanalizować efekty reformy emerytalnej, która została wprowadzona w 2016 roku przez rząd PiS.

