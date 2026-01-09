Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,7% w grudniu 2025 roku, co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. rok do roku i 0,1 pkt proc. w stosunku do listopada, z 888,6 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

W grudniu odnotowano znaczny spadek ofert pracy – pracodawcy zgłosili o 66,2% mniej wolnych miejsc pracy niż rok wcześniej, co wskazuje na spowolnienie na rynku.

Największy wzrost bezrobocia zanotowano w województwach podkarpackim i małopolskim, a ogólnie w żadnym regionie Polski liczba bezrobotnych nie spadła.

Polska, z bezrobociem na poziomie 3,2% (wg Eurostatu w listopadzie), nadal należy do krajów UE z najniższym wskaźnikiem, plasując się tuż za Maltą.

Stopa bezrobocia w grudniu 2025: wzrost do 5,7 proc.

Końcówka roku przyniosła pogorszenie wskaźników na rynku pracy. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2025 r. wyniosła 5,7 proc. To wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z listopadem oraz o 0,6 pkt proc. rok do roku.

Resort poinformował, że na koniec grudnia 2025 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 888,6 tys. bezrobotnych. Oznacza to wzrost o 15 tys. osób względem poprzedniego miesiąca oraz aż o 102,5 tys. w porównaniu z końcem wcześniejszego roku. Ministerstwo podkreśla, że grudzień często wiąże się z sezonowym wzrostem bezrobocia – m.in. przez spowolnienie rekrutacji w firmach.

Gdzie bezrobocie rośnie najszybciej: podkarpackie i małopolskie

Największy przyrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych miesiąc do miesiąca odnotowano w województwach: podkarpackim i małopolskim (po +1,7 tys.), a także w śląskim i lubelskim (po +1,3 tys.). Co istotne, w żadnym regionie liczba bezrobotnych nie spadła.

Oferty pracy w urzędach: spadek o 66,2 proc. rok do roku

W grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 20,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To spadek o 18,8 proc. w ujęciu miesięcznym i aż o 66,2 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r. Najwięcej ofert dotyczyło stanowisk takich jak pracownicy biurowi, funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy produkcji, sprzedawcy, pracownicy utrzymania czystości, magazynierzy oraz robotnicy budowlani.

Bezrobocie w województwach: od 3,6 proc. do 9,2 proc.

Różnice regionalne pozostają wyraźne. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim – po 9,2 proc. Najniższy wskaźnik miało województwo wielkopolskie, gdzie bezrobocie wyniosło 3,6 proc. Miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt proc. w 7 województwach, o 0,1 pkt proc. w 6, a w 3 pozostała bez zmian.

Bezrobocie według Eurostatu: Polska w czołówce UE

Z danych liczonych metodologią Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2025 r. wyniosła 3,2 proc. Dzięki temu Polska – razem z Czechami – utrzymuje się na drugim miejscu wśród krajów UE o najniższym bezrobociu. Lepszy wynik miała jedynie Malta z poziomem 3,1 proc. Średnia dla Unii Europejskiej to 6,0 proc., a w strefie euro – 6,3 proc.

PTNW Balcerowicz