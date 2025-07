430 tysięcy ludzi w potrzasku

Problem jest gigantyczny i dramatycznie rośnie. Liczba emerytur groszowych eksplodowała z zaledwie 23,9 tys. w 2011 roku do aż 433,1 tys. w 2024 roku! To już 9,9 proc. wszystkich emerytur nowosystemowych. Za kilkanaście lat będzie ich już 650 tysięcy! A co będzie, gdy na emeryturę pójdzie pokolenie "Zet" pracujących jako freelancerzy na umowach-zlecenie?

Emerytury groszowe to konsekwencja obecnego systemu - każdy, kto zapłacił choćby jedną składkę, ma prawo do świadczenia. Niektórzy pracowali tylko dzień czy dwa, inni byli ofiarami bezrobocia z lat 90. czy pracy "na czarno". Dotknięte problemem są przede wszystkim osoby z czasów transformacji systemowej.

Rząd w końcu reaguje

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przyznał w odpowiedzi na interpelację, że resort zauważa problem: "Sytuacja tej grupy i możliwe drogi rozwiązania jej problemów są przedmiotem prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac i analiz".

Szczególnie problematyczna jest sytuacja ludzi z lat 90., gdy masowo pracowano "na czarno" przez wysokie bezrobocie. 10 lat temu SLD proponowało specjalny zasiłek 400 zł miesięcznie dla "ofiar transformacji" - osób o dochodach nieprzekraczających 120 proc. najniższej emerytury.

Absurd kosztuje fortunę

Najgorsze, że koszty obsługi takich emerytur często przewyższają samo świadczenie! ZUS wydaje średnio 188 zł na obsługę jednej sprawy emerytalnej. Koszt wypłaty to 2,71 zł przez bank, a aż 10,27 zł przekazem pocztowym.

Gdy emeryt dostaje 2 grosze, ZUS wydaje dziesiątki złotych na przesłanie tej kwotyTo prawdziwy ekonomiczny absurd trwający latami

Rewolucyjna propozycja

Na posiedzeniu komisji padła nowatorska propozycja: zamiast wypłacać przez lata grosze, ZUS miałby jednorazowo przekazać całą kwotę, jaka należałaby się emerytowi do końca życia.

"To my Panu wypłacimy jednorazowo całość emerytury, która by się Panu należała do końca życia" - tak brzmiała sugestia, która spotkała się z aprobatą posłów. Takie rozwiązanie stosują już prywatne firmy ubezpieczeniowe.

Co z trzynastką i czternastką?

Tu pojawia się problem. Osoby z emeryturami groszowymi mają obecnie prawo do 13. i 14. emerytury na takich samych zasadach jak wszyscy inni emeryci. Czy jednorazowa wypłata oznaczałaby utratę tych świadczeń?

"Odebranie powyższych świadczeń tym osobom mogłoby być społecznie nieakceptowalne" - ostrzegł przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Liczba emerytur groszowych wzrosła ponad 18-krotnie w ciągu 13 lat! Rząd oficjalnie przyznaje problem i prowadzi prace nad rozwiązaniami. Zmiany dotyczyć będą wyłącznie osób z bardzo krótkimi okresami składkowymi. Pozostali emeryci zachowają dotychczasowy system wypłat.

Czy Sejm zdecyduje się na tę rewolucję? Komisja Polityki Senioralnej analizuje różne warianty rozwiązania problemu, który dotyczy już prawie pół miliona Polaków. Równolegle resort rodziny oficjalnie potwierdza prowadzenie prac i analiz nad sytuacją emerytów groszowych - może wreszcie coś się ruszy w tej sprawie!

