Rekordziści emerytalni pokazują, że warto

Najwyższą emeryturę w Polsce – 48700 zł brutto miesięcznie – otrzymuje mieszkaniec Śląska, który pracował aż do 86. roku życia, gromadząc 67 lat stażu pracy. Na drugim miejscu plasuje się emeryt z Warszawy z kwotą 40800 zł brutto, który zakończył pracę w wieku prawie 86 lat. Podium zamyka emerytka z Bydgoszczy z kwotą 37900 zł brutto, wypracowaną przez 61 lat aktywności zawodowej do 81. roku życia.

Trzy powody, by pracować dłużej

Decyzja o przejściu na emeryturę należy wyłącznie do nas. Co przemawia za dłuższą pracą? Każdy dodatkowy rok oznacza:

Więcej składek na koncie emerytalnym. Krótszy okres pobierania świadczenia uwzględniany w wyliczeniach. Dodatkowe waloryzacje zgromadzonego kapitału.

Brak limitów dorabiania po osiągnięciu wieku emerytalnego

Szczególnie korzystne jest to, że po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) można łączyć pobieranie emerytury z pracą bez żadnych ograniczeń zarobkowych. To pozwala na znaczące zwiększenie miesięcznych dochodów – otrzymujemy zarówno pełne świadczenie, jak i wynagrodzenie.

Dodatkowa korzyść – ulga podatkowa dla pracujących seniorów

Od 2022 roku seniorzy, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się kontynuować pracę bez pobierania emerytury, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Przychody do kwoty 85 528 zł brutto rocznie są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Co więcej, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), seniorzy zaczną płacić podatek dopiero gdy ich roczne przychody przekroczą 115 528 zł brutto. Ulga obejmuje dochody z umowy o pracę, umów zleceń zawartych z firmą, działalności gospodarczej oraz zasiłku macierzyńskiego. To dodatkowa zachęta finansowa dla osób rozważających wydłużenie swojej aktywności zawodowej.

Zaplanuj swoją emeryturę z ekspertem

Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą emerytalnym ZUS. Specjalista nie tylko obliczy prognozowaną wysokość emerytury, ale także pokaże, jak bardzo wzrośnie świadczenie przy dłuższej pracy. Te kalkulacje pomogą podjąć świadomą decyzję o momencie przejścia na emeryturę.

Limity dorabiania dla młodszych emerytów

Jeśli osiągnąłeś już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), możesz dorabiać do emerytury bez żadnych limitów i ograniczeń. Twoje świadczenie nie zostanie ani zmniejszone, ani zawieszone, niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków.

Jest jednak jeden ważny wyjątek – dotyczy on emerytów, którym ZUS podwyższył świadczenie do kwoty minimalnej (obecnie 1780,96 zł brutto, a od marca 2025 roku – 1878,91 zł brutto). W ich przypadku, jeśli przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimum, stracą oni dopłatę wyrównującą do emerytury minimalnej.

Warto też wiedzieć, że z limitów dorabiania są zwolnione osoby pobierające emeryturę częściową oraz ci, którzy otrzymują rentę rodzinną korzystniejszą kwotowo od swojej emerytury z tytułu wieku. W takich sytuacjach również można pracować i zarabiać bez ograniczeń.

Limity dorabiania przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Jeśli pobierasz emeryturę, ale nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), musisz kontrolować swoje dodatkowe zarobki. Obowiązują Cię bowiem limity dorabiania, które są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, publikowanego przez GUS.

Przekroczenie tych limitów może skutkować zmniejszeniem, a w skrajnych przypadkach nawet zawieszeniem Twojego świadczenia emerytalnego. Dlatego szczególnie ważne jest, aby na bieżąco śledzić aktualne progi zarobkowe i dostosowywać do nich swoją aktywność zawodową.

Które świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?

ZUS może ingerować w wysokość świadczeń, od których są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to:

emerytury,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej.

Do przychodów, które mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie powyższych świadczeń, zalicza się dochody z:

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

pracy na podstawie umowy zlecenia,

pracy na podstawie umowy agencyjnej,

współpracy przy wykonywaniu powyższych umów.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie?

ZUS kontroluje dwa progi zarobkowe, które mogą wpłynąć na Twoje świadczenie:

Próg zmniejszenia świadczenia:

Następuje przy przychodzie brutto przekraczającym 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jest ustalany na podstawie danych GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy.

Po przekroczeniu tego progu ZUS zmniejszy Twoją emeryturę lub rentę.

Próg zawieszenia świadczenia:

Występuje przy przychodzie brutto wyższym niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Również bazuje na kwartalnych danych GUS.

Przekroczenie tego limitu skutkuje zawieszeniem:

emerytury,



renty z tytułu niezdolności do pracy,



renty rodzinnej (w przypadku gdy uprawniona jest jedna osoba).

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty

Od 1 marca 2025 roku będą obowiązywać wyższe progi zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Nowe limity zostały wyliczone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2024 roku, które według GUS wyniosło 8477,21 zł.

Ile możesz dorobić od marca do maja 2025 roku?

Próg zmniejszenia świadczenia: 5934,10 zł brutto

Jeśli Twój miesięczny przychód przekroczy tę kwotę, ZUS zmniejszy Twoje świadczenie

Jest to 70% przeciętnego wynagrodzenia

Próg zawieszenia świadczenia: 11020,40 zł brutto

Przekroczenie tego limitu spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia

Stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia

Ważne! Limity dorabiania do emerytur i rent dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Po ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) możesz łączyć pracę z pobieraniem świadczenia bez żadnych ograniczeń.

Nowe limity od marca 2025 są wyższe niż w poprzednim kwartale:

Próg zmniejszenia świadczenia wzrósł o 220 zł (z 5713,20 zł do 5934,10 zł)

Próg zawieszenia świadczenia wzrósł o 390 zł (z 10610,20 zł do 11020,40 zł)

Jak ZUS oblicza zmniejszenie świadczenia?

ZUS obniża świadczenie o kwotę przekroczenia limitu 5934,10 zł, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. Oto przykłady:

Zarobki 6000 zł miesięcznie:

Przekroczenie limitu: 66 zł

ZUS zmniejszy świadczenie o 66 zł

Zarobki 6500 zł miesięcznie:

Przekroczenie limitu: 566 zł

ZUS zmniejszy świadczenie o 566 zł

Zarobki 8000 zł miesięcznie:

Przekroczenie limitu: 2066 zł

ZUS zastosuje maksymalne zmniejszenie: około 900 zł

Jak widać, rzeczywiste zmniejszenie świadczenia ma górny limit – nawet przy znacznym przekroczeniu progu dochodowego ZUS nie może potrącić więcej niż maksymalną kwotę zmniejszenia.

Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczeń

ZUS, niezależnie od wysokości Twoich dodatkowych zarobków, nie może od marca 2025 zmniejszyć świadczenia o więcej niż:

W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – maksymalnie 939,61 zł W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – maksymalnie 704,75 zł W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby – maksymalnie 798,72 zł

Oznacza to, że nawet jeśli znacząco przekroczysz pierwszy próg dorabiania (5934,10 zł), Twoje świadczenie zostanie zmniejszone maksymalnie o jedną z powyższych kwot – w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.

ZUS ustala maksymalną kwotę zmniejszenia świadczeń raz w roku, wraz z marcową waloryzacją. W 2025 roku, zgodnie z ogłoszonym wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 5,5 proc., kwoty maksymalnego zmniejszenia również wzrosły o 5,5 proc.

Ta informacja jest szczególnie istotna dla osób, które znacząco przekraczają pierwszy próg dorabiania (5934,10 zł). Nawet przy wysokich zarobkach ZUS nie może zmniejszyć świadczenia o więcej niż ustaloną maksymalną kwotę zmniejszenia.

Nowy projekt ustawy o rynku pracy

Trwają prace nad nowym projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który przewiduje znaczące wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby starsze. Zgodnie z założeniami do projektu pracodawcy zatrudniający takie osoby otrzymają 50 proc. dofinansowania do pensji pracowników 50+.

Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie?

Pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł otrzymać od starosty dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie:

Bezrobotnych w wieku:

kobiet 50-60 lat

mężczyzn 50-65 lat

Poszukujących pracy w wieku:

kobiet po 60. roku życia

mężczyzn po 65. roku życia

Co ważne, z programu będą mogły skorzystać również osoby pobierające emerytury i renty.

Ważne! Dofinansowanie dla pracodawców będzie przysługiwać tylko w przypadku zatrudnienia nowych pracowników – osób, które wcześniej nie pracowały u danego pracodawcy.

Projekt ustawy przewiduje także wsparcie dla innych grup potrzebujących aktywizacji zawodowej, w tym:

osób młodych,

osób z niepełnosprawnościami,

kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka,

osób opiekujących się niesamodzielnymi członkami rodziny,

rolników chcących zmienić zawód,

osób planujących założenie własnej działalności.

