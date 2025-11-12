Komornicy sądowi i asesorzy komorniczym będą odwoływani z urzędu dopiero po ukończeniu 70 lat, a nie jak dotychczas 65 lat

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych weszła w życie 1 listopada 2025 roku i ma wyeliminować dyskryminację wiekową

Zniesiono także 6-letni limit trwania asesury komorniczej, co daje asesorom większą elastyczność w planowaniu kariery

Komornicy nadal mogą przejść na emeryturę wcześniej, jeśli nabędą uprawnienia emerytalne

Komornicy pracują do 70. roku życia – nowe przepisy już obowiązują

Zaledwie dwa dni temu, bo 1 listopada 2025 roku, weszły w życie przepisy radykalnie zmieniające zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. Nowelizacja ustawy przesuwa granicę wieku, po której Minister Sprawiedliwości musi odwołać komornika z urzędu, z 65 do 70 lat. W praktyce oznacza to wydłużenie aktywności zawodowej o pełne 5 lat.

Zmiana dotyczy również asesorów komorniczych. Wcześniej automatyczne odwołanie następowało po ukończeniu 65. roku życia, co było przedmiotem licznych sporów sądowych.

Dyskryminacja wiekowa w polskim prawie

Głównym powodem nowelizacji była konieczność dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej. Sądy administracyjne konsekwentnie orzekały, że poprzednie przepisy były sprzeczne z dyrektywą Rady UE przeciwdziałającą dyskryminacji.

Dłuższa aktywność zawodowa komorników pozwoli lepiej wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Przyczyni się również do zakończenia sporów sądowych związanych z wcześniejszym odwoływaniem komorników sądowych z pełnionej funkcji

– ocenił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Rzecznik Praw Obywatelskich również wskazywał na problem dyskryminacji ze względu na wiek w dotychczasowych regulacjach dotyczących komorników.

Wiek emerytalny w zawodach prawniczych – różne standardy

Nowe przepisy zrównują sytuację komorników do innych zawodów prawniczych. Według Prawa o notariacie minister odwołuje notariusza dopiero po ukończeniu 70 lat. Sędziowie mogą pracować do 70. roku życia, jeśli wyrażą taką wolę i przedstawią odpowiednie zaświadczenie zdrowotne.

Adwokaci i radcowie prawni nie mają w ogóle określonej górnej granicy wieku wykonywania zawodu. Dotychczasowa sytuacja komorników była więc wyjątkiem wśród profesji prawniczych.

Koniec z limitem asesury komorniczej

Nowelizacja zniosła również 6-letni limit trwania asesury komorniczej. Wcześniej asesorzy, którzy nie zdecydowali się na aplikację o stanowisko komornika w tym czasie, musieli rezygnować z zawodu.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że nowe rozwiązanie da asesorom większą swobodę przy podejmowaniu decyzji o momencie wystąpienia z wnioskiem o powołanie na stanowisko komornika. Obecny limit często zmuszał wykwalifikowane osoby do przedwczesnej rezygnacji.

Prawo do wcześniejszej emerytury zachowane

Ważne, że komornicy i asesorzy nadal mogą przejść na emeryturę wcześniej. Niezależnie od nowych przepisów zachowują prawo do zakończenia aktywności zawodowej po nabyciu uprawnień emerytalnych. Nowe regulacje nie zmuszają nikogo do pracy do 70. roku życia – jedynie dają taką możliwość.

Czy to zapowiedź zmian dla wszystkich?

Przeważająca większość Polaków obawia się wydłużenia wieku emerytalnego. Poprzednie próby podwyższenia granicy emerytalnej dla wszystkich grup zawodowych kończyły się wyborczą przegraną pomysłodawców. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że zmiana wynika wyłącznie z konieczności dostosowania prawa do standardów unijnych i eliminacji dyskryminacji. Nic nie wskazuje na to, by rząd planował podobne zmiany dla innych grup zawodowych.

Nowelizację ustawy o komornikach sądowych Sejm uchwalił pod koniec czerwca 2025 roku. W połowie lipca przyjął ją bez poprawek Senat, a następnie podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 lipca 2025 roku.

