Petycja, która trafiła do Kancelarii Prezydenta proponuje podniesienie wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet do 65 lat.

Autor argumentuje to dłuższym życiem kobiet i brakiem "przesłanek społecznych" do wcześniejszej emerytury.

Różnica w emeryturach kobiet i mężczyzn wynosi prawie 1500 zł, co wynika m.in. z krótszego stażu pracy kobiet.

Petycja do prezydenta, aby bezdzietne kobiety miały wiek emerytalny równy z mężczyznami

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta 7 października 2025 roku pojawiła się petycja, której autor wnioskuje o stopniowe zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Autor petycji sugeruje, aby pierwszym krokiem było podniesienie wieku emerytalnego kobiet, które nie mają dzieci do 65. roku życia.

Drugim etapem miałoby być stopniowe rozszerzanie reformy na inne grupy kobiet, po tym jak "oswojono" by społeczeństwo z równym wiekiem emerytalnym.

Argumenty autora petycji za podniesienie wiem wieku emerytalnego dla kobiet

Autor petycji argumentuje, że kobiety żyją dłużej, a brak "przesłanek społecznych i biologicznych" nie uzasadnia wcześniejszej emerytury dla kobiet bezdzietnych. Podkreśla także problemy demograficzne polskie, oraz wysokie obciążenie systemu emerytalnego.

Jak wskazuje autor petycji, kobiety żyją średnio o 7,5 roku dłużej, więc dłużej pobierają świadczenia emerytalne. Jednocześnie brak dzieci ma eliminować "społeczne przesłanki" do utrzymywania niższego wieku emerytalnego dla kobiet. To z kolei wpisuje się w szerszy obraz spadku liczby urodzeń przy wzroście obciążeń ZUS.

Autor petycji jest anonimowy.

Petycja przyjęta przez kancelarię prezydenta. Co dalej?

Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła przyjęcie petycji i przekazanie jej do komórki prawnej na dalsze analizy. To nie oznacza jednak, że ustawa została przyjęta, a stanowi jedynie kolejny etap formalny dla petycji trafiającej do pałacu prezydenckiego.

Trudno jednak oczekiwać, aby prezydent wniósł na podstawie petycji inicjatywę ustawodawczą, która podnosi wiek emerytalny - nawet dla określonej grupy. Jeszcze w kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie popierał zmian w tym zakresie. Z kolei rząd proponuje "zachęty do dłuższej pracy" zamiast przymusu.

Wiek emerytalny do likwidacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.