PKP Intercity znacząco zwiększa liczbę połączeń międzynarodowych, zwłaszcza do Niemiec, z pociągami do Berlina co dwie godziny i nową trasą Przemyśl-Lipsk.

W nowym rozkładzie pojawią się również dodatkowe połączenia do Wiednia, Wilna i Charkowa, a od 2026 r. codzienny pociąg Kraków-Praga.

Łącznie PKP Intercity zaoferuje 57 tras międzynarodowych, co umacnia pozycję kolei jako wygodnego środka transportu po Europie.

W 2024 roku PKP Intercity, największy polski operator dalekobieżny, przewiózł 78,5 mln pasażerów, oferując zarówno połączenia ekonomiczne, jak i ekspresowe.

Więcej połączeń międzynarodowych PKP Intercity do Niemiec

Największe zmiany obejmują kierunek zachodni. W nowym rozkładzie jazdy pojawi się więcej kursów do Niemiec – pociągi z Warszawy do Berlina mają odjeżdżać co dwie godziny. Nowością będzie również relacja Przemyśl – Lipsk. Skład przejedzie m.in. przez Kraków i dalej pojedzie do niemieckiego miasta.

Nowe pociągi PKP Intercity do Wiednia, Wilna i Charkowa

Rozszerzenie siatki nie kończy się na Niemczech. Przewoźnik planuje dodatkowe połączenia do Wiednia, do litewskiej stolicy Wilna oraz do ukraińskiego Charkowa. Od czerwca 2026 roku ma też wystartować codzienny pociąg Kraków – Praga.

Po wprowadzeniu zmian łączna liczba tras międzynarodowych ma wynieść 57. Pociągi nadal będą kursować także na Słowację i Węgry, więc nie znikną dotychczasowe kierunki.

Największy operator dalekobieżny w Polsce

PKP Intercity to największy w kraju operator pociągów dalekobieżnych. W 2024 roku przewiózł 78,5 mln pasażerów. Spółka oferuje składy ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i EIP obsługiwane pociągami Pendolino. Zmiany w rozkładzie mają wzmocnić kolej jako wygodny sposób podróżowania po regionie i dalej w Europę. Dla wielu pasażerów ważna będzie większa częstotliwość kursów i nowe bezpośrednie relacje, które skracają czas przesiadek.

PTNW - Modzelewski