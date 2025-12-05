Przelew środków z konta osobistego na wspólne konto małżonków nie jest opodatkowany podatkiem od darowizn, co potwierdziła interpretacja Dyrektora KIS.

Aby darowizna podlegała opodatkowaniu, musi nastąpić wzbogacenie obdarowanego, a w przypadku przelewu między kontami małżonków w ramach wspólności majątkowej, takie wzbogacenie nie występuje.

Interpretacja KIS odwołuje się do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazując, że środki przelane na wspólne konto zasilają majątek wspólny, co nie jest traktowane jako darowizna.

Nawet środki uzyskane np. po zmarłej matce mogą zasilić majątek wspólny bez podatku, jeśli są przeznaczone na potrzeby rodziny, co ma kluczowe znaczenie dla wielu małżeństw

Kiedy przelew na wspólne konto nie jest darowizną?

Wielu małżonków zarządzających domowym budżetem zadaje sobie pytanie, czy transfery środków między ich rachunkami mogą zostać uznane przez fiskusa za darowiznę. Odpowiedź przynosi interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD), którą przytacza portal infor.pl. Sprawa dotyczyła kobiety, która środki otrzymane w spadku po matce chciała przelać ze swojego osobistego rachunku na konto wspólne, aby wraz z mężem sfinansować zakup samochodu. Skarbówka potwierdza, że przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn jest możliwy, gdy pozostają oni w ustroju wspólności majątkowej.

Wnioskodawczyni argumentowała, że operacja nie powinna rodzić skutków podatkowych, ponieważ „pieniądze zostają przez Panią przekazane do majątku wspólnego i zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny”. Organ podatkowy w pełni zgodził się z tym stanowiskiem.

Brak przysporzenia to brak podatku. Jak skarbówka to tłumaczy?

Według infor.pl, kluczowym pojęciem, na które powołuje się fiskus, jest „przysporzenie majątkowe”. Aby można było mówić o darowiźnie podlegającej opodatkowaniu, majątek osoby obdarowanej musi realnie się zwiększyć kosztem majątku darczyńcy. W przypadku małżonków objętych wspólnością majątkową taka sytuacja nie zachodzi. Kluczowym argumentem fiskusa jest fakt, że podatek od darowizn małżonkowie płacą tylko wtedy, gdy dochodzi do faktycznego wzbogacenia jednej ze stron.

W interpretacji czytamy: „Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym”. Skoro pieniądze trafiają do wspólnej puli, z której oboje małżonkowie mają prawo korzystać, nie można mówić o wzbogaceniu się męża kosztem żony (lub odwrotnie). Urząd skarbowy podkreśla, że w opisanej sytuacji „nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie nabycia, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn”- czytamy w portalu.

Wspólność majątkowa kluczem do zrozumienia przepisów

Swoje stanowisko Dyrektor KIS opiera na przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a konkretnie na art. 31, który definiuje wspólność majątkową. Zgodnie z nim, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje majątek wspólny, do którego należą przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje lub jednego z małżonków. Co istotne, do majątku wspólnego zalicza się m.in. „dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków”.

To oznacza, że nawet jeśli środki pochodzą z majątku osobistego - informuje infor.pl - (jak w tym przypadku spadek), ich przeznaczenie na wspólne potrzeby rodziny i włączenie do wspólnego rachunku sprawia, że stają się częścią majątku wspólnego. Nowa interpretacja KIS jasno pokazuje, że małżonkowie mogą swobodnie zarządzać swoimi finansami w ramach majątku wspólnego bez obaw o dodatkowe obciążenia. Organ skarbowy dodatkowo powołał się na Kodeks cywilny, wskazując, że aby doszło do darowizny, musi istnieć umowa i „bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku”. W analizowanym przypadku nie ma ani obdarowanego, ani darczyńcy – są jedynie współwłaściciele majątku wspólnego.

W podsumowaniu interpretacji Dyrektor KIS jednoznacznie stwierdza: „Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego”. To ważna wiadomość dla wszystkich par, które prowadzą wspólne finanse i chcą uniknąć podatkowych nieporozumień.

PTNW - Modzelewski