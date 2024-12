Wielka pomyłka poczty na 30 tys. Abonament za nic

- Ścięło mnie z nóg. Ja nie jestem oszustką, dlaczego mam płacić drugi raz za coś, co już opłaciłam? Było to dla mnie niezrozumiałe – deklaruje czytelniczka w rozmowie z interia.pl.

Jak już wspomniano, cała sprawa skończyła się szczęśliwe, a czytelniczka nie zapłaciła nienależnego rachunku. Wypowiadająca się w tej samej sprawie prawniczka zawraca uwagę, że podobnych przypadków jest więcej:

Tych ludzi ze sprawami o zaległy abonament RTV nie ubywa. Ta spirala nękania przez Pocztę Polską zwykłych Kowalskich trwa. Zajmowane są konta, wynagrodzenia, pieniądze są ściągane - szczególnie, jeśli chodzi o małe kwoty za jeden odbiornik za ostatnie pięć lat (…) Skoro taka sytuacja ma miejsce, to może faktycznie Poczta Polska zacznie podchodzić do ludzi indywidualnie i dokładnie analizować ich sprawy. Jak się okazuje, nie zawsze wysyłając upomnienia do zapłaty Poczta ma racje. Dobrze, że umie się przyznać do błędu