Polacy płacą podatek od nieruchomości zależny od powierzchni, natomiast w Hiszpanii obowiązuje podatek katastralny, zależny od wartości nieruchomości.

W 2025 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości w Polsce wzrosną o 2,7%, zgodnie z inflacją.

Mieszkanie w Marbelli warte 329 tys. euro może generować podatek katastralny około 9 tys. zł rocznie.

Mimo rekomendacji OECD i MFW, polskie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku katastralnego

Podatek katastralny a podatek od nieruchomości. Na czym polega różnica?

Polacy, którzy posiadają nieruchomości w kraju, są przyzwyczajeni do obowiązującego tu systemu. Co roku płacą podatek od nieruchomości, którego wysokość zależy od powierzchni lokalu lub gruntu oraz stawek ustalonych przez lokalną gminę. Właściciel nie musi niczego liczyć samodzielnie – otrzymuje gotową decyzję z kwotą do zapłaty. Inwestując za granicą, na przykład w Hiszpanii, Francji czy Niemczech, trzeba jednak przygotować się na zupełnie inne zasady.

Dorsal.pl informuje, że w przypadku podatku katastralnego wysokość daniny uzależniona jest nie od metrażu, lecz od wartości rynkowej nieruchomości. Oznacza to, że im droższy i lepiej zlokalizowany jest apartament, tym wyższą opłatę roczną poniesie jego właściciel. To fundamentalna różnica, która ma bezpośrednie przełożenie na koszty utrzymania zagranicznej inwestycji.

Ile podatku od mieszkania zapłacisz w Polsce, a ile w Hiszpanii?

Różnice w kosztach najlepiej obrazują konkretne liczby. W Polsce maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, nie mogą przekroczyć:

od mieszkań – 1,19 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,

od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1,38 zł za 1 m²,

od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 34 zł za 1 m²,

od budowli – 2 proc. ich wartości.

Tymczasem w Hiszpanii, gdzie obowiązuje podatek katastralny (tzw. IBI), stawki wahają się od 0,4% do 1,4% wartości katastralnej nieruchomości. Oznacza to, że mieszkanie warte 329 tys. euro w Marbelli generuje podatek ok. 2100 euro rocznie, co przy obecnym kursie daje niemal 9 tys. zł. - wylicza forsal.pl. Jak wyjaśnia Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji By-Bright, „średnio to wydatek od 300 do 1500 euro rocznie, w zależności od wartości i lokalizacji nieruchomości”.

Podatek katastralny w innych krajach

System oparty na wartości nieruchomości funkcjonuje w wielu państwach. Przykładowe stawki prezentują się następująco:

Niemcy – od 0,26 do 1 proc. wartości nieruchomości, w zależności od landu,

Francja i Belgia – podatek liczony od potencjalnego dochodu z nieruchomości,

Wielka Brytania – stawki ustalane przez gminy, od 0,5 proc. dla tanich lokali do 1 proc. dla mieszkań średniej wartości,

USA – średnio 2–2,5 proc. wartości rynkowej.

Czy podatek katastralny zostanie wprowadzony w Polsce?

Jak informuje portal Forsal.pl, międzynarodowe instytucje, takie jak OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, od lat sugerują Polsce przejście na system katastralny. Argumentują, że obecny podatek od nieruchomości, oparty na powierzchni, jest mało efektywny. Gdyby w Polsce obowiązywały stawki podobne do hiszpańskich, roczny podatek od mieszkania w centrum Warszawy o wartości 1 mln zł mógłby wynieść nawet 14 tys. zł.

Mimo tych rekomendacji, rząd uspokaja. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wprowadzeniem podatku katastralnego w Polsce. Również prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że nie poprze takiego rozwiązania dla nieruchomości, w których Polacy mieszkają. „Nie dla podatku katastralnego przede wszystkim dla tych, którzy mają swoje rodzinne domy” – mówił w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem.

