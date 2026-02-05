Najważniejsze fakty:

Odroczenie rozprawy apelacyjnej do maja z powodu dopuszczenia nowych dowodów przez sąd

Pożyczka 2,8 mln zł z SKOK Wołomin zaciągnięta w 2006 roku na podstawie zawyżonych dochodów

Wyrok pierwszej instancji: 1,5 roku więzienia, 80 tys. zł grzywny i pokrycie kosztów procesowych

Zarzut nienależycie obsadzonego składu sądu jako bezwzględna przyczyna odwoławcza

Rozprawa apelacyjna Michała Wiśniewskiego odroczona do maja

Sąd Apelacyjny w Warszawie podjął decyzję o odroczeniu rozprawy apelacyjnej w sprawie Michała Wiśniewskiego. Przewodnicząca składu sędzia Małgorzata Janicz poinformowała, że sąd postanowił dopuścić wnioski dowodowe zgłoszone przez obrońców artysty. Chodzi m.in. o nagrania audiowizualne, wydruki zdjęć oraz materiały reklamowe z wizerunkiem oskarżonego.

Nowa rozprawa została wyznaczona nie później niż w maju 2025 roku. To kolejne przedłużenie sprawy, która ciągnie się od października 2021 roku.

Obrona wskazuje na nieprawidłowości w składzie sądu

Dwa dni przed zaplanowaną rozprawą apelacyjną obrońcy Michała Wiśniewskiego złożyli pismo procesowe. Dokumenty sygnalizują wystąpienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Chodzi o rozpoznanie sprawy przez nienależycie obsadzony sąd pierwszej instancji.

Sędzia Małgorzata Janich zapewniła, że ta kwestia będzie brana pod uwagę z urzędu przy rozpoznawaniu innych zarzutów apelacji. Obrona piosenkarza wskazuje na szerszy kontekst - sędzia, który wydał wyrok w pierwszej instancji, miał uchylonych 14 wyroków, w 22 sprawach stwierdzono błędy, a pięć osób skazanych przez niego zostało uniewinnionych.

Pożyczka w SKOK Wołomin – o co oskarżony jest Michał Wiśniewski

Sprawa dotyczy pożyczki w wysokości 2,8 mln zł, którą Michał Wiśniewski zaciągnął w 2006 roku w SKOK Wołomin. Według Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga piosenkarz przedłożył nierzetelne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył.

Nieprawdziwe dane dotyczyły również dochodów poręczyciela – ówczesnej żony artysty. W rezultacie otrzymał pożyczkę, której nie spłacił. Zarzuty dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości usłyszał w październiku 2021 roku.

Wyrok pierwszej instancji – 1,5 roku więzienia i grzywna

W październiku 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał Michała Wiśniewskiego za winnego zarzucanych mu czynów. Piosenkarz otrzymał karę 1,5 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 tys. zł. Dodatkowo musi pokryć koszty procesowe.

Sędzia Tomasz Kosiński w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że oskarżony nie negował faktu podpisania kwestionariusza wywiadu pożyczkowego. Po przeanalizowaniu deklaracji podatkowych sąd stwierdził, że rzeczywisty dochód Wiśniewskiego był zdecydowanie niższy niż kwota wpisana w dokumentach pożyczkowych.

Piosenkarz nie miał zdolności kredytowej do spłaty raty

Sąd pierwszej instancji ustalił, że Michał Wiśniewski nie miał zdolności finansowej do spłacania miesięcznej raty wynoszącej ponad 66 tys. zł. Sędzia zwrócił uwagę, że spłata pożyczki była „rolowana” – nie pochodziła z regularnych dochodów artysty.

Ze względu na wysokość szkody sąd nie miał możliwości zawieszenia kary pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny, a rozprawa apelacyjna zdecyduje o ostatecznym losie sprawy.

Michał Wiśniewski: „To niesprawiedliwy wyrok”

Po wyjściu z sali rozpraw Michał Wiśniewski rozmawiał z dziennikarzami. Piosenkarz podkreślił, że uważa nieprawomocny wyrok za niesprawiedliwy. Wyraził frustrację z powodu prawie trzyletniego oczekiwania na rozprawę apelacyjną.

Po 20 latach stara się mi udowodnić, że zasługuję na więzienie

– powiedział Wiśniewski. Dodał, że apelacja jego obrońców „miażdży ten wyrok” nie tylko w kontekście dyskusji o składzie sądu, ale przede wszystkim pod względem merytorycznym.

Sprawa Michała Wiśniewskiego w SKOK Wołomin będzie kontynuowana w maju 2026 roku przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

