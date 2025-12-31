W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, w tym 3 w grudniu przed świętami, co ułatwi świąteczne zakupy.

Zakaz handlu w niedziele wprowadzono w Polsce od 2018 roku, aby zapewnić pracownikom handlu czas na odpoczynek i spędzanie czasu z rodziną.

Pomimo zakazu, niektóre placówki, jak stacje benzynowe i apteki, mogą być otwarte w każdą niedzielę.

Znajomość kalendarza niedziel handlowych w 2026 roku pozwoli na lepsze zaplanowanie zakupów i uniknięcie rozczarowań.

Zastanawiasz się, kiedy będziesz mógł zrobić zakupy w niedzielę w 2026 roku? Zakaz handlu w niedziele, wprowadzony w Polsce, budzi wiele emocji i wymaga od konsumentów planowania zakupów z wyprzedzeniem. Aby ułatwić orientację w nadchodzącym roku, przygotowaliśmy pełny kalendarz niedziel handlowych w 2026. Dzięki temu będziesz mógł odpowiednio zaplanować swoje zakupy i uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Niedziele handlowe w 2026 – pełna lista

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przewidziano kilka niedziel, w które handel będzie dozwolony. Oto pełna lista terminów:

25 stycznia

29 marca (przed Wielkanocą)

26 kwietnia (przed majówką)

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Dlaczego w ogóle wprowadzono ograniczenia w handlu w niedziele? Ograniczenia w handlu w niedziele zostały wprowadzone w Polsce stopniowo, począwszy od 2018 roku. Celem tego rozwiązania było, jak argumentowali zwolennicy, zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Inicjatorzy zmian podkreślali również konieczność ochrony tradycyjnych wartości i wspierania małych, rodzinnych przedsiębiorstw.

Wyjątki od zakazu handlu

Należy pamiętać, że zakaz handlu w niedziele nie jest absolutny. Istnieje szereg wyjątków, które umożliwiają prowadzenie działalności handlowej w niektóre niedziele. Do wyjątków tych należą m.in.:

Stacje benzynowe

Apteki

Kwiaciarnie

Cukiernie

Lodziarnie

Sklepy z pamiątkami

Placówki gastronomiczne

Ponadto, handel jest dozwolony w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na handlu.

Konsekwencje ograniczeń handlu dla konsumentów

Ograniczenia w handlu w niedziele mają wpływ na zachowania konsumentów. Wiele osób robi zakupy z wyprzedzeniem, planując je na dni robocze lub soboty. Niektórzy konsumenci decydują się również na zakupy online, które są dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Zmiany te wpływają na obroty w sklepach internetowych i na logistykę związaną z dostawami.

Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele miało wpływ na polską gospodarkę. Z jednej strony, zwolennicy argumentują, że zmiany te przyczyniły się do poprawy warunków pracy w sektorze handlu i wsparły małe przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, przeciwnicy wskazują na potencjalne straty finansowe dla dużych sieci handlowych i ograniczenie swobody konsumentów. Dyskusja na temat wpływu zakazu handlu na gospodarkę wciąż trwa i jest przedmiotem analiz ekonomicznych.

