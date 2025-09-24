Upadłość kultowego producenta soków. Kolejna próba wyprzedaży polskiego majątku za bezcen

Marta Kowalska
2025-09-24 15:51

Marwit, dawny lider rynku soków jednodniowych, ostatecznie znika z mapy polskiego biznesu. Po ogłoszeniu upadłości w 2021 roku syndyk kontynuuje wyprzedaż majątku spółki. Na sprzedaż trafiły kolejne składniki majątkowe. Tym razem pod młotek idą grunty i znak towarowy.

  • Historia sukcesu Marwitu, potentata na rynku soków niepasteryzowanych, kończy się ogłoszeniem upadłości.
  • Pandemia pogłębiła problemy finansowe firmy, prowadząc do zadłużenia sięgającego łącznie ponad 180 milionów złotych.
  • Trwa wyprzedaż majątku Marwitu, w tym gruntów za ponad milion złotych i znaku towarowego.
  • Jakie czynniki sprawiły, że pionierski pomysł na soki jednodniowe, mimo początkowego sukcesu, ostatecznie doprowadził do upadku firmy?

Marwit rozpoczął działalność w 1993 roku, gdy Maciej Jóźwicki, zaledwie 20-letni przedsiębiorca, zainwestował swoje 2 tysiące złotych. Z czasem firma przekształciła się w potentata na rynku soków niepasteryzowanych. W szczytowym okresie kontrolowała aż 70 proc. udziału w tym segmencie. Początkowo działalność prowadzona była w Toruniu, a następnie przeniosła się do Złejwsi Wielkiej. Oferta firmy rozszerzała się – poza sokami jednodniowymi pojawiły się także surówki i smoothie.

Marwit w upadłości: sprzedaż majątku trwa od 2021 roku

Kłopoty zaczęły się wraz z pandemią, która zaburzyła łańcuchy dostaw i pogłębiła problemy finansowe. W 2020 roku firma zawiesiła działalność, a w lipcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość zarówno Marwit Sp. z o.o., jak i Marwit Foods Sp. z o.o.. Zadłużenie sięgnęło astronomicznych kwot – 97 milionów złotych w przypadku pierwszej spółki i 86 milionów złotych w drugiej. Od tego czasu trwa proces sprzedaży majątku – nieruchomości, maszyn i wyposażenia.

Tym razem syndyk wystawia grunty Marwitu za ponad mln zł

Wiosną na sprzedaż trafiły dwie nieruchomości gruntowe zabudowane w Złejwsi Wielkiej. Cena minimalna pierwszej to 4.465.030,84 zł netto, druga – należąca do masy upadłościowej Marwit Foods – została wyceniona na co najmniej 23.734.969,16 zł netto. Oferty należało składać do końca lipca 2025 roku. Nie mamy informacji, za ile dokładnie te nieruchomości udało się sprzedać.

4 września syndyk masy upadłości MARWIT Sp. z o.o. wystawił na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 11,4577 ha za. 1.476.000,00 zł netto (cena nie niższa niż 50% wartości oszacowania). Grunty Marwitu składają się z dwóch działek (0,4012 ha i 11,0565 ha) położonych w Pędzewie (powiat toruński, gmina Zławieś Wielka), w pobliżu drogi krajowej nr 80. Jak czytamy w operacie szacunkowym z 2022 roku, działki te nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kolejne ogłoszenie dotyczy sprzedaży prawa własności znaku towarowego "Ogrody Natury" za cenę nie niższą niż 69 000 zł netto oraz sprzedaży 100% udziałów w Spółce Biogaz - Invest Sp. z o.o. wchodzących w skład masy upadłościowej Marwitu za cenę nie niższą niż 84 000 zł.

Oferty w obu przypadkach należy składać do 8 października 2025 roku, do godziny 15:00.

Soki jednodniowe – pomysł z potencjałem, ale i ryzykiem

Jak tłumaczy Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków:

 "Soki jednodniowe czyli świeżo wyciskane i niepasteryzowane były wspaniałym pomysłem, który przez kilka dobrych lat święcił triumfy na rynku spożywczym. Przedsięwzięcie, w którym pionierem była firma Marwit, było jednak bardzo skomplikowane i drogie. Przede wszystkim trudna była technologia produkcji, ponieważ wymagała dużego reżimu technologicznego, higienicznego i logistycznego. Soki jednodniowe wymagały transportu, magazynowania i ekspozycji w sklepach w warunkach chłodniczych" - mówiła serwisowi portalspozywczy.pl.

