Majątek 500 najbogatszych ludzi świata: rekordowy skok w 2025 roku

Końcówka roku przyniosła wyjątkowo mocne dane o stanie globalnych fortun. Według informacji przekazanych przez Bloomberg, łączny majątek 500 najbogatszych ludzi świata zwiększył się w mijającym roku aż o 2,2 biliona dolarów, co jest wynikiem bez precedensu. W efekcie ich łączna fortuna sięgnęła 11,9 biliona dolarów. Jak podkreślono w publikacji, tak wysoka skala wzrostu nie miała wcześniej miejsca.

Wzrost rynków akcji, metali i kryptowalut napędził fortuny

Bloomberg wiąże ten rezultat z szerokim umocnieniem wielu klas aktywów. Rosnące wyceny na rynkach akcji, metali, a także kryptowalut przełożyły się na gwałtowny przyrost majątków wśród najbogatszych. W praktyce oznaczało to, że osoby posiadające duże udziały w spółkach technologicznych i inwestycjach alternatywnych mogły liczyć na wyjątkowo korzystny rok.

Elita miliarderów zgarnęła znaczną część zysków

Wyraźnie widać też rosnącą koncentrację wzrostu bogactwa. Około jednej czwartej wszystkich zysków w grupie 500 najbogatszych przypadło zaledwie na osiem osób. Wśród nich znaleźli się m.in. prezes Oracle Larry Ellison, szef Tesli Elon Musk, współzałożyciel Alphabet Larry Page oraz twórca Amazona Jeff Bezos.

Bloomberg przypomniał jednocześnie, że w poprzednim roku ośmiu najbogatszych miało 43-procentowy udział w zyskach, co pokazuje, że trend „zwycięzca bierze więcej” utrzymuje się na wysokim poziomie.

Elon Musk i Larry Ellison w ścisłej czołówce wzrostów

Wśród największych beneficjentów 2025 roku znalazł się Elon Musk, którego majątek wzrósł o ponad 190 mld dolarów. Z kolei fortuna Larry’ego Ellisona zwiększyła się o ponad 57 mld dolarów. Tak duże wartości dodatkowo wzmacniają obraz rynku, na którym największe kapitały rosną najszybciej – szczególnie w sektorach technologicznych i powiązanych z globalnymi trendami inwestycyjnymi.

Donald Trump i rodzina: wzrost majątku o 282 mln dolarów

W zestawieniu pojawia się również wątek polityczno-biznesowy. Donald Trump i jego rodzina mieli w 2025 roku zwiększyć swój majątek o 282 mln dolarów, a ich obecna fortuna została wyceniona na 6,8 mld dolarów. Bloomberg wcześniej oceniał, że rodzina amerykańskiego przywódcy „zmienia prezydenturę w najbardziej dochodowe przedsięwzięcie w historii”.

