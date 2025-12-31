Oto lider GPW w 2025 roku! W czołówce jest też Pepco i Orlen

Analiza wzrostów i spadków spółek WIG20 w 2025 roku.

Czynniki wpływające na sukces KGHM, w tym rekordowe ceny miedzi i srebra.

Wyniki Orlenu, Pepco, mBanku i innych spółek notowanych na GPW.

Komentarz eksperta SGH na temat przyszłych perspektyw rynku.

KGHM liderem na GPW

Na zamknięciu sesji 30 grudnia 2025 roku, WIG20 osiągnął poziom 3 184,02 pkt, w porównaniu do 2 192,01 pkt na koniec 2024 roku.

Absolutnym liderem wzrostów w 2025 roku był KGHM. Akcje tej spółki wydobywczej poszybowały w górę o ponad 144%! Na koniec 2024 roku jedna akcja KGHM kosztowała 115 zł, podczas gdy na zamknięciu sesji 30 grudnia 2025 roku było to już 280,8 zł. Tak imponujący wynik sprawił, że inwestorzy zaczęli mówić o prawdziwym "rajdzie" KGHM.

Dr Kamil Gemra, ekspert ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podkreśla, że KGHM był jednym z głównych bohaterów 2025 roku. Jego notowania osiągnęły historyczne szczyty, co jest zasługą kilku czynników.

Jednym z kluczowych elementów, które wpłynęły na sukces KGHM, były rekordowe ceny miedzi i srebra. Popyt na te surowce wzrósł w związku z transformacją energetyczną, a dodatkowo pojawiły się problemy z ich podażą. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Stany Zjednoczone zaczęły gromadzić zapasy miedzi, co dodatkowo podbiło jej cenę.

Kolejnym atutem KGHM jest dywersyfikacja działalności. Spółka nie skupia się tylko na jednym metalu, ale wydobywa również srebro i złoto. Dzięki temu inwestorzy są bardziej zainteresowani kupowaniem jej akcji, co przekłada się na rekordową wycenę.

Dr Gemra przestrzega jednak, że po tak silnych wzrostach można spodziewać się korekty na rynku surowców. Dalsze zachowanie kursu KGHM będzie więc zależało od sytuacji na globalnych rynkach.

Orlen i mBank na podium WIG20

Na drugim miejscu pod względem wzrostów znalazł się Orlen, którego kurs poszybował w górę o niemal 105% w skali roku. Na koniec 2024 roku za akcję państwowego koncernu naftowego trzeba było zapłacić 47,2 zł, podczas gdy rok później było to już 96,11 zł. Co więcej, pod koniec października 2025 roku Orlen przekroczył próg 100 zł za akcję, co było najwyższym kursem od czasu przekształcenia spółki w koncern energetyczny.

Podium zamyka mBank, którego kurs wzrósł o niemal 94% rok do roku. Na koniec 2025 roku jedna akcja mBanku kosztowała 1061,5 zł, w porównaniu do 547,2 zł rok wcześniej. Nieco słabiej wypadło Pepco, którego kurs wzrósł o 82,7% rdr.

Wśród spółek, które również zanotowały wzrosty w 2025 roku, znalazły się przede wszystkim banki i spółki energetyczne. Kurs Banku Pekao wzrósł o 48,7%, PGE o 45%, PKO BP o 42,5%, a Orange Polska o 38,3%.

Nieźle poradził sobie również Budimex, którego akcje podrożały o 36,7% rok do roku. Trochę mniej zyskała Grupa Kęty (33,8% rdr) oraz LPP (33,8% rdr).

CD Projekt i Allegro z mniejszymi wzrostami

Wśród spółek technologicznych, CD Projekt zanotował wzrost akcji o 25,8%, a Allegro o 14,5%. Warto również wspomnieć o Żabce, której akcje zdrożały o niemal 19%.

Niestety, nie wszystkie spółki na WIG20 mogły pochwalić się wzrostami w 2025 roku. Jedynym przegranym okazało się CCC, którego akcje potaniały o niemal 35%. Na koniec 2024 roku jedna akcja CCC kosztowała 183,8 zł, podczas gdy rok później było to już tylko 119,6 zł.

Dr Kamil Gemra ocenia, że akcjonariusze CCC "z pewnością nie zaliczyli dobrego roku". Na wyniki spółki wpłynęły zarówno zarzuty o manipulacje wynikami, jak i problemy operacyjne. Inwestorzy liczą jednak, że prezes Dariusz Miłek poradzi sobie z trudnościami i w 2026 roku CCC wróci na ścieżkę wzrostu.

Rekordowe obroty na GPW w 2025 roku

Rok 2025 był udany dla GPW, choć nie obyło się bez spadków. Kapitalizacja spółek krajowych na głównym rynku wyniosła po III kwartale 2025 roku 937 mld zł, co oznacza spadek o 14 mld zł wobec II kwartału 2025 roku, ale wzrost o 179 mld zł rok do roku. Wartość obrotu akcjami w tym okresie wyniosła 113,5 mld zł, czyli o 34,2 mld zł więcej rok do roku.

W całym 2024 roku wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 331,4 mld zł i była najwyższa w historii. Obroty były o 20,7 proc. wyższe niż w 2023 roku.

Rok 2025 na GPW przyniósł wiele pozytywnych zaskoczeń. Rekordowe wzrosty KGHM, Orlenu i Pepco pokazują, że polskie spółki mają duży potencjał. Inwestorzy z optymizmem patrzą w przyszłość, licząc na dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz