Choroby grzybowe po podlewaniu? To może być wina popularnego błędu w nawadnianiu

Eksperci wskazują, że podpowierzchniowe nawadnianie kroplowe znacząco ogranicza presję chorób grzybowych, utrzymując liście roślin w pełni suche

Badania potwierdzają, jak nawadnianie podpowierzchniowe zwiększa plony o 10% i buduje głęboki system korzeniowy odporny na suszę

Zastosowanie systemu SDI pozwala zaoszczędzić od 20 do 50% wody i precyzyjnie stosować nawozy poprzez fertygację

Inwestycja w podpowierzchniowe nawadnianie może zwrócić się w 2-3 lata, a dostępne dopłaty na ten cel sięgają nawet 100 tysięcy złotych

Mniej chorób grzybowych i wyższe plony. Jak działa nawadnianie podpowierzchniowe?

Podpowierzchniowe nawadnianie kroplowe (SDI) to metoda, w której linie kroplujące umieszcza się bezpośrednio w glebie, na głębokości od 10 do 30 centymetrów. Jak informuje firma Pipelife, kluczową zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie wody prosto do strefy korzeniowej. Stanowi to ogromną różnicę w porównaniu z tradycyjnymi zraszaczami, które moczą całe rośliny. Zwilżone liście i wysoka wilgotność powietrza to niestety idealne warunki dla rozwoju chorób grzybowych. Dzięki temu, że w systemie SDI powierzchnia liści pozostaje sucha, znacząco spada ryzyko infekcji takimi patogenami jak szara pleśń, mączniak prawdziwy czy rdza, co podkreśla portal aasystems.eu. Ma to szczególne znaczenie w warunkach zmiennej, polskiej wiosny, gdy wilgoć długo utrzymuje się na roślinach, sprzyjając chorobom w uprawach warzyw, na przykład pomidorów czy ogórków.

Decyzja o instalacji systemu SDI na wiosnę, najlepiej w okresie od połowy marca do kwietnia, pozwala roślinom od samego początku budować głęboki i silny system korzeniowy. Jak czytamy na łamach czasopisma „Frontiers in Sustainable Food Systems”, przekłada się to bezpośrednio na wyższe plony. Potwierdziły to doświadczenia przeprowadzone na ziemniakach, gdzie podpowierzchniowe nawadnianie podniosło wilgotność gleby na głębokości 20 cm o 45,5% w stosunku do nawadniania naziemnego, co zaowocowało wzrostem plonu bulw o 10%. Co więcej, serwis cid-inc.com zauważa, że dobrze rozwinięte korzenie zwiększają odporność upraw na stresy środowiskowe, takie jak susza czy wysokie temperatury. W kontekście zmian klimatycznych obserwowanych w Polsce, zdolność roślin do radzenia sobie w trudnych warunkach jest kluczowa dla zapewnienia stabilności produkcji rolnej.

Koszty, zwrot z inwestycji i dopłaty. Czy nawadnianie SDI się opłaca?

Systemy SDI charakteryzują się niezwykłą efektywnością wykorzystania wody, sięgającą 95-97%. Dla porównania, tradycyjne zraszacze mogą tracić nawet 30-40% wody na skutek parowania i spływu powierzchniowego. Jak wynika z raportu MarketsandMarkets, taka oszczędność ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w polskim kontekście hydrologicznym. Portal i-Rolnik.pl informuje, że Polska zalicza się do krajów o wysokim ryzyku stresu wodnego w Europie. Na jednego mieszkańca przypada u nas 3,6 tysiąca metrów sześciennych wody, podczas gdy norma europejska to 5 tysięcy. Prognozy są niepokojące, ponieważ do 2050 roku areał upraw wymagających sztucznego nawadniania może w naszym kraju wzrosnąć nawet trzykrotnie. Dlatego zastosowanie SDI, które w warunkach polskiego lata pozwala zaoszczędzić od 20 do 50% wody, staje się strategiczną i przyszłościową inwestycją, zgodną z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Początkowy koszt instalacji systemu podpowierzchniowego nawadniania może wydawać się wysoki, ponieważ firma NutraDrip szacuje go na 7-12 tysięcy złotych na hektar. Jednak inwestycja ta zazwyczaj zwraca się w ciągu dwóch do trzech lat dzięki wymiernym korzyściom. Jedną z największych zalet jest możliwość połączenia nawadniania z fertygacją, czyli precyzyjnym dostarczaniem nawozów wprost do korzeni. Badania przytoczone we „Frontiers in Sustainable Food Systems” wskazują, że takie rozwiązanie nie tylko zwiększa efektywność wykorzystania składników odżywczych, ale też ogranicza ich wypłukiwanie do wód gruntowych. Dodatkowe oszczędności wynikają z mniejszej presji chwastów. Jak podaje amerykański departament rolnictwa (USDA), sucha powierzchnia gleby utrudnia ich kiełkowanie. Warto również pamiętać, że polscy rolnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), gdzie dofinansowanie na modernizację nawadniania może wynieść nawet 100 tysięcy złotych.

Na co zwrócić uwagę przy montażu SDI? Kluczowe porady techniczne

Prawidłowy montaż systemu SDI jest fundamentem jego skutecznego działania. W przypadku większości upraw sezonowych linie kroplujące warto umieścić wiosną na głębokości około 20-30 cm, aby zapewnić wodę tam, gdzie korzenie rozwijają się najintensywniej. Trzeba być jednak przygotowanym na potencjalne wyzwania techniczne. Jednym z nich jest ryzyko wrastania korzeni w emitery, czemu można zapobiegać poprzez utrzymywanie stałej wilgotności gleby lub stosowanie nowoczesnych rozwiązań, jak technologia RootGuard wspomniana przez Metzer Group. Na terenach o suchszym klimacie zagrożeniem dla podziemnych instalacji bywają gryzonie. Według publikacji USDA Extension Publications, skuteczne okazują się pułapki i przynęty, a także staranne zagęszczenie gleby podczas instalacji, które utrudnia zwierzętom kopanie tuneli.

Szczególnej uwagi przy projektowaniu systemu SDI wymagają pola o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Na obszarach pagórkowatych lub o wyraźnym nachyleniu konieczne jest zastosowanie emiterów z kompensacją ciśnienia. Jak wyjaśniają eksperci z Metzer Group, takie rozwiązanie zapewnia równomierny wypływ wody na całej długości linii, niezależnie od różnic wysokości. Dzięki temu każda roślina na polu otrzymuje identyczną dawkę wody, co jest niezbędne do uzyskania wyrównanego i obfitego plonu. Precyzyjne dopasowanie projektu do warunków panujących w danym gospodarstwie stanowi klucz do sukcesu i pozwala w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje nowoczesne nawadnianie podpowierzchniowe.

