W Dniu Sołtysa (11 marca) celebrujemy około 40 tys. lokalnych liderów wsi, którzy łączą mieszkańców z samorządem.

Współczesny sołtys, wybierany przez mieszkańców, organizuje zebrania, przekazuje informacje z gminy i reprezentuje interesy wsi.

Od 2023 roku sołtysi mogą otrzymać z KRUS dodatek w wysokości 373,67 zł miesięcznie, jeśli pełnili funkcję co najmniej 7 lat i osiągnęli wiek emerytalny.

Dodatek dla sołtysów jest dostępny nawet dla emerytów z ZUS, ale nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa.

Dzień sołtysa – święto królów wsi

11 marca w całej Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa, czyli święto osób stojących na czele wiejskich społeczności. W kraju działa obecnie około 40 tys. sołtysów, którzy na co dzień zajmują się sprawami mieszkańców i reprezentują ich interesy wobec władz samorządowych - pisze "Fakt".

Sołtys bywa określany mianem „króla wsi”, ponieważ pełni rolę łącznika między mieszkańcami a urzędem gminy i pomaga rozwiązywać codzienne problemy lokalnej społeczności.

Historia funkcji sołtysa w Polsce

Funkcja sołtysa należy do najstarszych urzędów wiejskich w Polsce. Jej początki sięgają średniowiecza i wiążą się z lokowaniem wsi na prawie niemieckim. Sama nazwa pochodzi od niemieckiego słowa „scholtis”, które oznaczało sędziego.

W dawnych czasach sołtys pełnił ważną rolę administracyjną i sądowniczą. Mógł nadzorować życie wsi, rozstrzygać spory oraz reprezentować mieszkańców wobec właściciela ziemi. Często mieli również przywileje gospodarcze, np. prowadzenie młyna lub warsztatu.

Stanowisko przetrwało kolejne epoki aż po okres PRL. Duża zmiana nastąpiła dopiero wraz z reformą samorządową w 1990 r., kiedy przywrócono samorząd terytorialny.

Jakie obowiązki ma sołtys

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Wybierany jest przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego. Do jego zadań należy m.in.: organizowanie zebrań mieszkańców, przekazywanie informacji z urzędu gminy, realizowanie uchwał rady gminy, pobieranie niektórych lokalnych opłat, reprezentowanie interesów wsi.

Dodatek dla sołtysów z KRUS – nawet 373,67 zł

Od 2023 r. osoby pełniące funkcję sołtysa mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Specjalne świadczenie wprowadziła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Aby uzyskać dodatek, trzeba spełnić kilka warunków:

* osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

* pełnić funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat (nie musi to być okres ciągły).

Świadczenie może być przyznane nawet wtedy, gdy dana osoba pobiera już emeryturę z ZUS lub innego systemu emerytalnego. Obecnie dodatek wynosi 373,67 zł miesięcznie.

Z pomocy tej nie mogą jednak korzystać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Złote Laury 2025 - Stanisław Krajewski