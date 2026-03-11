Od 1 kwietnia na nowej liście refundacyjnej pojawiło się 16 nowych terapii, w tym aż 14 nowoczesnych leków onkologicznych, co zwiększa dostęp do leczenia raka płuca, wątroby, piersi i nowotworów krwi.

Refundacja objęła także leki na choroby rzadkie (np. hiperoksaluria typu 1) oraz pierwsze zamienniki dla 5 popularnych substancji, co obniży ceny i zwiększy dostępność leków na astmę, cukrzycę, zakrzepicę i wysoki cholesterol.

Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację ustawy refundacyjnej, która ma priorytetyzować polskie leki i zwiększyć dopłaty do produktów wytwarzanych w kraju, wzmacniając bezpieczeństwo lekowe Polski.

Dodatkowo, 243 dotychczasowe terapie mają kontynuowaną refundację, co zapewnia ciągłość leczenia pacjentom przewlekle chorym.

Co nowego na liście refundacyjnej od 1 kwietnia?

Najnowsze obwieszczenie ministra zdrowia to przede wszystkim nadzieja dla pacjentów onkologicznych. Spośród 16 nowych terapii, które od kwietnia będą dostępne z dopłatą państwa, aż 14 dotyczy leczenia nowotworów. To ważne, bo wiele z tych leków to nowoczesne, celowane terapie, które do tej pory były poza zasięgiem finansowym wielu chorych.

Najwięcej zmian dotyczy leczenia raka płuca. Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) zyskają dostęp do kilku nowych opcji terapeutycznych. Refundowany będzie amiwantamab w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia u pacjentów z rzadką mutacją, a także w połączeniu z lazertynibem u chorych z innymi typami mutacji. Nowa lista refundacyjna obejmie także enkorafenib z binimetynibem w leczeniu NDRP z mutacją w genie BRAF, co jest kolejną terapią celowaną dla pacjentów z chorobą rzadką. Dostępny będzie również atezolizumab w monoterapii dla pacjentów, którzy nie mogą być leczeni chemioterapią opartą na platynie. Z kolei chorzy na drobnokomórkowego raka płuca (DRP) w stadium rozsianym otrzymają dostęp do serplulimabu w skojarzeniu z chemioterapią.

Na liście znalazły się też przełomowe terapie innych nowotworów:

Rak wątrobowokomórkowy: niwolumab z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia.

Rak dróg żółciowych: pemigatynib dla pacjentów z zaawansowaną postacią choroby i konkretną mutacją genetyczną.

Rak piersi: palbocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu hormonozależnego, HER2-ujemnego raka piersi.

Nowotwory krwi: blinatumomab w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej, glofitamab w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B oraz innowacyjna terapia CAR-T lizokabtagen maraleucel w leczeniu chłoniaka u dorosłych.

Sześć z nowych terapii onkologicznych dotyczy chorób rzadkich, co jest szczególnie istotne, bo leczenie w tych przypadkach jest zazwyczaj ekstremalnie drogie.

Tańsze leki i pewność leczenia. Co jeszcze zmienia nowa lista refundacyjna?

Kwietniowa aktualizacja to nie tylko zupełnie nowe terapie. To także dobra wiadomość dla osób z chorobami przewlekłymi, które nie są nowotworami. Wśród dwóch nowych terapii nieonkologicznych znalazł się lumasiran, stosowany w leczeniu pierwotnej hiperoksalurii typu 1 (rzadka choroba genetyczna), a także lek złożony z ezetymibu i atorwastatyny, który trafi do aptek i pomoże pacjentom z wysokim cholesterolem.

Bardzo ważną informacją dla szerokiej grupy pacjentów jest objęcie refundacją pierwszych odpowiedników (tzw. zamienników) dla pięciu popularnych substancji. Oznacza to, że na rynku pojawią się tańsze wersje leków stosowanych m.in. w leczeniu:

nowotworów nerki i tkanek miękkich (pazopanib),

astmy i POChP (fenoterol z bromkiem ipratropiowym),

cukrzycy typu 2 i niewydolności serca (dapagliflozyna),

zakrzepicy i zatorowości (apiksaban),

oraz w zapobieganiu zawałom (tikagrelor).

Większa konkurencja na rynku zazwyczaj prowadzi do obniżenia cen, co jest korzystne zarówno dla budżetu państwa, jak i dla portfeli pacjentów. Ponadto ministerstwo zdecydowało o kontynuacji refundacji dla 243 już istniejących terapii, co oznacza, że pacjenci korzystający z leków takich jak Rinvoq, Vyvgart czy Opdivo mogą być spokojni o ciągłość swojego leczenia.

Polskie leki z pierwszeństwem w refundacji? Rząd zapowiada zmiany

Przy okazji ogłoszenia nowej listy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiedzieli istotne zmiany w prawie. Resort kończy prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, która ma wzmocnić pozycję krajowych producentów. "Zakładamy, że wkrótce będzie procedowana" - poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.Głównym celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa lekowego Polski. Jak wyjaśnił Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, ministerstwo chce, aby polskie leki miały pierwszeństwo w obejmowaniu refundacją, gdy lek oryginalny straci ochronę patentową. Planowane jest także zwiększenie dopłat do leków, które są w całości produkowane na terenie naszego kraju. Taki mechanizm ma zachęcić firmy farmaceutyczne do inwestowania w produkcję w Polsce, co w sytuacjach kryzysowych, jak pandemia czy zerwane łańcuchy dostaw, ma zapewnić stały dostęp do kluczowych medykamentów.

